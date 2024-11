Hotelaria estará fortemente presente na 13ª BTM (BTM 2023 em Fortaleza/ CE (Foto: reprodução/ Instagram BTM))

Nesta quinta-feira (24) terá início um dos maiores eventos do setor de Turismo da região Nordeste: A BRASIL TRAVEL MARKET (BTM). A 13ª edição do evento acontece pelo quarto ano consecutivo em Fortaleza (CE) após vários anos realizada em João Pessoa (PB). A partir de 2021 o evento passou a acontecer em Fortaleza e além dos profissionais de todo Brasil, passou a receber “hosted buyers” (compradores) de vários países. Áreas Luxury e de tecnologia/MICE também estarão presentes na Feira.

Este ano, a cada vez mais prestigiada feira reunirá cerca de 230 expositores e 6 mil profissionais interessados em acompanhar o lançamento de produtos e tendências do setor que a cada ano aumenta sua relevância ante o crescimento do turismo nacional em índices notoriamente superiores aos da economia como um todo. A importância do incentivo ao turismo nacional está refletida nos dados do turismo relativos a 2023. Sequer a metade da população do país viaja para nossos destinos domésticos. São ainda somente 100 milhões de brasileiros considerados nesta estatística. Precisamos trabalhar fortemente a atratividade do turismo interno, incentivando nossos destinos nacionais e a indústria do turismo como um todo.

A união das diversas áreas será de suma importância para o desenvolvimento sustentado do Turismo no país. “Desenvolver, qualificar e promover são os três verbos essenciais para o turismo crescer. Estar na BTM é utilizar a oportunidade de impulsionar os produtos que estão desenvolvidos e aprender formas de qualificar e melhorar o setor onde existem evidentes gargalos”, explica Mílton Zuanazzi (Secretário Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade) e profundo estudioso do turismo.

13ª BTM – A feira Brasil Travel Market

Com a retomada das atividades do turismo e o forte interesse dos fornecedores em conquistar novos mercados, a BTM contará com a participação de mais de 30 caravanas de agentes e parceiros de turismo de todo o Brasil, além da promoção de inúmeras Rodadas de Negócios, capacitações e networking.

A BTM acontece no belíssimo Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Equipamento do Governo do Estado e administrado pela Secretaria de Turismo (SETUR) do Ceará. Durante os dois dias do prestigiado evento, a feira será também palco das reuniões com a presença de vários secretários estaduais e municipais de turismo de todo o Brasil.

Hotelaria na BTM

Por se tratar de uma das mais importantes feiras B2B (Business To Business) do turismo do Brasil o segmento hoteleiro se fará intensamente presente na feira. Todas as redes hoteleiras que atuam no Nordeste através de seus resorts e hotéis situados em áreas urbanas confirmaram participação com seus “heads” comerciais e de desenvolvimento em busca de oportunidades de investimentos no florescente mercado de lazer compreendido pelos nove Estados do Nordeste.

Desde as praias norte maranhenses até o extremo sul da Bahia são 3.338 km de extensão litorânea (sem contar as baías) o que equivale a 44% de toda costa brasileira, praticamente todas banhadas por águas límpidas e mornas, praias acessíveis e com infraestrutura de serviço que melhora a cada temporada, sem falar nas emergentes cidades interioranas e inúmeros recantos serranos nordestinos.

“A BTM é uma oportunidade valiosa para compartilhar a visão sobre hospitalidade e fortalecer o relacionamento da Blue Tree Hotels com os parceiros do setor. Acreditamos que a inovação e a qualidade são fundamentais para proporcionar experiências excepcionais aos nossos hóspedes e impactar positivamente o turismo”, explica Chieko Aoki, Presidente da Blue Tree Hotels.

Adriana Alves (Diretora comercial, Marketing e Novos Negócios) da Bristol Hotéis & Resorts, sediada em Curitiba que detém 17 operações no Brasil, onde um de seus hotéis em Fortaleza (Bristol Guararapes) está situado à apenas 1 km da BTM afirma que, “A feira é uma grande oportunidade para apresentar nossa convicção no enorme potencial a ser desenvolvido no mercado da hospitalidade que transcende fronteiras regionais e em especial pelo fato de já termos contrato assinado para nossa terceira operação em Fortaleza (quinta no Nordeste). Um magnífico hotel em área nobre com 264 apartamentos e um rooftop com vista panorâmica da capital cearense”.

Programação da 13ª BTM

A BTM deste ano trará programação intensa de capacitação, com curadoria de Thiago Akira e palestras de especialistas como: Daniel Turbox (Automação e IA no Turismo), Saulo Boccanera (Specific Soluções) e Thais Medina (CEO da agência de Marketing Business Factory). A formação de agentes e operadores é essencial para fortalecer o turismo no Brasil.

• Crescimento do turismo regional: Com a participação de empresas e associações de turismo nacionais e internacionais, o evento destaca o papel central do Nordeste como destino estratégico. Claudio Junior, CEO da BBC Eventos, destacou o aumento na comercialização de estandes e a expectativa de maior movimentação turística na região nos próximos meses..

• Parcerias estratégicas: A Azul Linhas Aéreas oferecerá desconto de 15% nas passagens para facilitar o acesso ao evento. Além disso, a parceria com a Integração Trade e a Frontur Operadora ampliará a presença de agentes de viagem de Minas Gerais, entre outros estados.

• Conexões e negócios: A feira contará com expositores como CVC, Expedia, Schultz e Noronha Brasil, além de promover rodadas de negócios e discussões sobre inovação e turismo sustentável. A BTM será também palco de reuniões de entidades importantes como a ABAV N/NE reforçando seu papel de integração no setor.

• Impacto econômico: A BTM consolida o Ceará no turismo nacional. A movimentação de profissionais e o destaque na mídia impulsionam a economia e a visibilidade do estado como destino de grandes eventos.

• Visibilidade para o setor: Com a participação de grandes marcas e lideranças, o evento coloca Fortaleza e o Nordeste no centro das atenções, promovendo não apenas o turismo de lazer, mas também o de negócios.

Novidade Disney: A BTM de 2024, terá uma área exclusiva da Disney, com capacitações para 80 agentes de viagens. A iniciativa visa proporcionar uma imersão completa no universo da Disney, preparando os participantes para oferecer experiências estratégicas aos seus cliente”.

Breno Mesquita, organizador da BTM, destaca a importância da parceria: “A Disney é uma das marcas mais reconhecidas do mundo e ter uma área exclusiva dedicada à capacitação dos nossos profissionais é um grande diferencial da BTM 2024. Essa iniciativa demonstra o nosso compromisso em oferecer as melhores oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para o setor”.

“Caravanas de 16 estados, 214 expositores e cerca de 280 agentes participantes nas rodadas de negócios. Um público estimado em seis mil pessoas é esperado pela organização”, diz à coluna Yrwana Albuquerque (Secretária de Turismo do Ceará). A Secretária destaca o papel do portentoso Centro de Eventos do Ceará como um importante indutor do turismo de negócios, recebendo feiras que impulsionam o desenvolvimento econômico da região Nordeste e do Brasil. “Temos um equipamento estratégico que cumpre brilhantemente seu papel como referência no turismo de negócios. “O CEC está pronto para receber o público da BTM em mais uma edição que será um sucesso”, enfatiza Yrwana

“A BTM está consolidada no calendário nacional como um dos eventos mais importantes do setor, promovendo a integração, capacitação e a apresentação de novos produtos para a nossa indústria, que se destaca como uma das maiores geradoras de emprego e renda no país”, destaca também Ivana Bezerra (Presidente da ABIH-CE) que congrega um total de 53 hotéis e resorts associados a entidade

“A BTM organizada pela BBC Eventos, é um ponto de encontro vital para o setor, promovendo a integração e a atualização de tendências que beneficiam todo o mercado de viagens incluindo a hotelaria”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

