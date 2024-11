Setembro foi o mês do turismo no Brasil com a criação de mais de 21 mil vagas de empregos - (crédito: Uai Turismo)

A atividade turística segue contribuindo com a geração de empregos no mercado de trabalho formal brasileiro. Em setembro, foram criadas 21.398 mil oportunidades em atividades econômicas ligadas ao turismo, alcançando a segunda melhor marca do ano. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (31.10) pelo Ministério do Turismo, com base nas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

No acumulado do ano, entre janeiro e setembro, o maior crescimento na geração de empregos ocorreu no setor de Serviços – o qual o turismo está incluído – com saldo de 1.046.511 postos novos de trabalho, sendo o turismo responsável por 14,58%, com 152.645 empregos formais.

A contribuição do turismo está acima de macrogrupos como o da “Construção”, que em setembro gerou 17.024 vagas e da “Agropecuária”, que este mês apresentou um déficit, com menos 2.004 oportunidades. O ministro do Turismo, Celso Sabino, destaca a importância do setor que, cada vez mais, impacta positivamente no desenvolvimento econômico.

“O turismo brasileiro tem colecionado excelentes resultados, com quebra de recordes de movimentação financeira no turismo doméstico, entrada de visitantes internacionais e gastos de estrangeiros em nosso país. Somos potentes e diversos em atrativos, por isso, não tenho dúvidas que conseguiremos contribuir ainda mais com o desenvolvimento econômico do Brasil”, ressalta Sabino.

Segmentos como Alojamento e Alimentação foram os grandes destaques do mês, criando 12.633 empregos formais. Atividades ligadas à Arte e Cultura vêm logo em seguida com 3.024 vagas e Transporte Rodoviário de Passageiros com 2.268 novas contratações com carteira assinada.

Mais de 200 mil empregos

Analisando os números dos últimos doze meses, de outubro de 2023 a setembro de 2024, o turismo foi responsável por contratar 200.386 pessoas com carteira assinada, representando mais de 10% do total de empregos gerados nos diversos segmentos do país, em um total de 1.839.418 vagas para o período.

Incluído dentro do Plano Nacional de Turismo (PNT), do MTur, a promoção de emprego e renda é um dos objetivos da atual gestão, como reforçou Sabino. “Tornar o Brasil líder sul-americano na recepção de visitantes até 2027, tendo no turismo um grande vetor de desenvolvimento sustentável e de geração de emprego e renda, é uma meta desse governo e estamos trabalhando nessa direção”, concluiu.

