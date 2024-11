GOL e LATAM atualizam regras para transporte de bagagem (Importante que os passageiros se planejem com antecedência para evitar taxas adicionais e transtornos nos aeroportos. (Foto: Divulgação))

As companhias aéreas Latam Airlines e Gol Linhas Aéreas, responsáveis por uma grande parte do tráfego aéreo no Brasil, anunciaram mudanças significativas em suas políticas de bagagem. As novas regras impactam diretamente passageiros de voos domésticos e internacionais, especialmente viajantes corporativos e de lazer. Essas alterações já estão em vigor e trazem novidades tanto nos limites de peso quanto nas nomenclaturas para bagagens permitidas a bordo.

Novas Políticas de Bagagem da Latam

Em vigor desde 4 de outubro, as mudanças da Latam foram realizadas por questões jurídicas e afetam diretamente as bagagens de mão e itens pessoais a bordo. As atualizações incluem novos termos e pesos para as bagagens permitidas nas cabines:

Item Pessoal

A antiga “bolsa ou mochila pequena” agora é chamada de “Item pessoal de até 10kg”, que deve ser armazenado sob o assento à frente. Essa regra se aplica a todas as classes tarifárias, inclusive na tarifa Basic.

Mala Pequena

A bagagem de mão, anteriormente permitida até 10kg, agora se chama “Mala pequena”, com um novo limite de até 12kg para passageiros da Economy e 16kg nas cabines Premium Economy e Premium Business.

As dimensões dos itens também foram ajustadas: o item pessoal pode medir até 45 cm x 35 cm x 20 cm, enquanto a mala pequena pode ter até 55 cm x 35 cm x 25 cm.

Atualizações na Gol Linhas Aéreas

A Gol Linhas Aéreas, por sua vez, também reajustou seus limites de peso e valores para bagagens despachadas. O despacho de bagagem custa R$ 110 para quem compra com antecedência, e R$ 160 para quem faz a compra no momento do check-in. A primeira bagagem despachada pode ter até 23kg, mas a Gol também revisou suas taxas de excesso de bagagem, que agora são fixas: R$ 170 para voos domésticos e R$ 350 para voos internacionais.

Impacto para os Viajantes

Essas mudanças têm um impacto direto nos viajantes frequentes, principalmente em viagens corporativas e eventos. A R3 Viagens, uma das principais Travel Management Companies (TMC) do Brasil, recomenda que passageiros se planejem com antecedência para evitar taxas adicionais e transtornos nos aeroportos. As novas tarifas e limites podem alterar a forma como executivos e empresas organizam suas viagens de negócios, com destaque para a escolha adequada das classes tarifárias e a compra antecipada de serviços de despacho de bagagem.

Como evitar problemas com bagagens

Compre com Antecedência: Reservar o despacho de bagagem junto com a passagem pode garantir preços menores. Verifique os Limites de Peso: Atente-se às mudanças no peso permitido tanto para o item pessoal quanto para a mala pequena. Escolha a Tarifa Certa: Viajantes que precisam de mais espaço podem optar por tarifas superiores, que oferecem mais flexibilidade.

Resumo das Mudanças

Companhia Aérea Item Pessoal Bagagem de Mão Bagagem Despachada Excesso de Bagagem Latam Airlines Até 10kg Até 12kg (Economy) / Até 16kg (Premium) R$ 70 a R$ 140 (1ª mala até 20kg) R$ 50/kg (doméstico) GOL Linhas Aéreas Até 10kg Até 10kg R$ 110 (antecipado) / R$ 160 (check-in) (1ª mala até 23kg) R$ 170 (doméstico) / R$ 350 (internacional)

