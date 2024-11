Resort em Santa Catarina lança ações exclusivas para amigos (O objetivo é que os hóspedes aproveitem as atividades do verão em um dos destinos mais desejados do país. (Foto: Reprodução Instagram @pontadosganchos))

Nada melhor do que se divertir com os amigos, pensando nisso, o Ponta dos Ganchos Exclusive Resort acaba de lançar duas ações especiais: “Friends Trip” e “Wellness Getaway”. O objetivo é que os hóspedes aproveitem as atividades do verão em um dos destinos mais desejados do país.

LEIA TAMBÉM: Que tal curtir o Natal Luz de Gramado?

A primeira campanha é o “Friends Trip”, que oferece um passeio incrível de lancha pela Costa Esmeralda, com aperitivos e barman. Além disso, a programação da ação conta com um jantar especial à beira-mar, com música ao vivo e uma aula de tenis ou beach tennis para o grupo. A ação é válida para duas ou três diárias, com direito a um welcome gift com mínimo de 3 bangalôs.

Já o “Wellness Getaway” é perfeito para os amigos que querem recarregar as energias e se desconectarem do dia a dia. Nesta ação está incluso o Circuito RE-ENERGIZE, com duas opções de aulas, entre treino funcional, yoga ou beach tennis, que irão depender do total de diárias que o grupo ficará hospedado no Ponta dos Ganchos. Esta ação oferece cardápio funcional, com opções saudáveis durante a estadia no Ponta dos Ganchos.

O beach soirée é uma noite com música ao vivo na praia, com degustação de ostras e espumante oferecida ao grupo, que também será recebido nos bangalôs com wellness gift. Se a viagem for para celebrar uma despedida de solteiro ou de solteira, a campanha inclui ainda massagem de 60 minutos para o noivo, ou noiva, no Spa By Sisley do resort.

LEIA TAMBÉM: Descubra Salem: o destino perfeito para o Halloween e a história das bruxas

Para saber mais sobre as duas ações exclusivas, entre em contato pelo (48) 3262-5040 ou pelo WhatsApp (48) 3262-5000.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo