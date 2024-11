Valle Nevado encerra temporada após 143 dias de pistas abertas (Com quase 7m de neve acumulada, Valle Nevado encerra uma temporada épica (Foto: Divulgação))

Terminou neste domingo (20) a temporada de inverno no Valle Nevado Ski Resort, estação de esqui localizada na região metropolitana de Santiago, no Chile, destino preferido dos brasileiros que buscam unir a experiência de conhecer a neve com a prática dos esportes, hospedagem e gastronomia. Em 2024, foram 143 dias de pistas abertas para receber os mais de 300 mil visitantes – turistas e residentes – que puderam aproveitar mais de 40 pistas, mais de 14 teleféricos, 9 restaurantes e três hotéis a 3.025 m de altitude, numa localização privilegiada na América do Sul, em plena Cordilheira dos Andes.

“Esse ano tivemos uma temporada histórica no Valle Nevado, com muitas novidades e melhorias que preparamos para nossos clientes. Nossa posição geográfica, as condições climáticas e nossa expertise no manejo da neve caída foram fundamentais para que a temporada de inverno durasse até agora, em plena primavera”, afirma Ricardo Margulis, Gerente Geral do Valle Nevado Ski Resort.

Ao todo, foram quase 7 metros de neve acumulada durante o período e mais de 250 mil esquiadores. “É importante ressaltar que nem todo mundo que vem ao Valle Nevado esquia. Muitos de nossos visitantes aproveitam nosso passeio de Góndola, um teleférico de cabine fechada para até 6 pessoas, o que nos torna um destino muito procurado também para contemplação da natureza e turistas de todos os perfis”.

Além dos quase cinco meses de funcionamento, a temporada 2024 no Valle Nevado contou com semanas temáticas dedicas ao vinho e ao bem-estar, foi palco de etapas importantes de campeonatos de esqui e snowboard, ofereceu promoções imperdíveis, serviu de cenário para ativações de marcas, ensaios fotográficos, pedidos de casamento, shows e happy hours com DJs.

Meditação na Cordilheira dos Andes na Wellness Week e feira com vinícolas chilenas na Wine Week, respectivamente (Fotos: Divulgação)

“A cada ano de operação, entendemos que o Valle Nevado é muito mais que um resort de esqui. Aqui o entretenimento, a gastronomia e os eventos são personagens de destaque e fundamentais para fazer nossa magia acontecer”, destaca Margulis. “Desde 2023 retomamos os investimentos em infraestrutura, sinalização e equipamentos, o que nos permitiu avançar também para implementar experiências fora das pistas”, completa. Durante a temporada 2024, o Valle Nevado Ski Resort contou com uma equipe de 1027 profissionais, entre fixos e temporários.

Brasileiros no Valle Nevado

Dos visitantes diários – que sobem para passar o dia no Valle Nevado e voltam para dormir na capital chilena e arredores – cerca de 70% são chilenos e 30% estrangeiros, sendo que destes o Brasil responde por 60%. Considerando os turistas que se hospedam em um dos três hotéis do resort por pelo menos uma noite, os brasileiros representaram 56% do total de hóspedes em 2024.

“Temos um carinho muito grande pelo Brasil e seu povo, que muito nos honra a cada temporada com sua presença significativa no Chile e especialmente em Valle Nevado. Por isso buscamos retribuir esse carinho com alguns detalhes para fazê-lo se sentir em casa quando aqui se hospeda”, lembra o gerente geral. O pão de queijo no café da manhã, os guias e mapa de pistas em português brasileiro, funcionários brasileiros ou que falam português nas áreas de front, os horários de funcionamento dos restaurantes, a caipirinha na carta de bares. “São pequenos gestos que fazem grande diferença na nossa hospitalidade”, comenta Margulis.

Em 2024, os brasileiros fizeram do Hotel Puerta del Sol o hotel mais reservado entre os três do complexo. O hotel tem uma localização central, a apenas 50m das pistas de esqui, tem apartamentos de diferentes configurações que permitem hospedar famílias de até 6 pessoas na mesma unidade e conta com o restaurante Mirador del Plomo, que serve café da manhã e jantar em sistema de buffet. É um produto perfeito para o brasileiro, com bom custo-benefício e que esse ano passou por uma atualização com novos enxovais, SmarTV, minibar e iluminação LED. “Tornar nossos hotéis mais aconchegantes e criar uma conexão de afeto com nossos hóspedes ao passar dos anos é uma premissa para continuarmos na liderança da preferência dos brasileiros dentre as estações de esqui da América do Sul”, finalizou Ricardo Margulis.

Considerando os três hotéis do resort – Hotel Valle Nevado, Hotel Puerta del Sol e Hotel Trés Puntas – a temporada 2024 chega ao fim com 88% de ocupação média e um total de mais de 50mil pernoites vendidas. Um aumento de 16% em relação ao ano passado.

