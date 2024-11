Temporada de cruzeiros 2024/2025 em águas brasileiras começa na próxima segunda-feira (04) (Com o segmento aquecido, os turistas a bordo dos navios ainda terão a oportunidade de, durante as escalas, movimentar a cadeia produtiva do setor gerando emprego e renda para quem vive do turismo. (Foto: Vinicius Dattwyler/Pexels))

Começa nesta segunda-feira (04/11), a temporada de cruzeiros 2024/2025 nas águas brasileiras. Serão mais de 170 dias de duração com oferta de 862 mil leitos nos nove navios que percorrerão a costa do Brasil. Para esse período, mais de 200 roteiros foram confirmados em 18 destinos diferentes. A expectativa é de superar os resultados da última temporada que injetou R$ 5,2 bilhões na economia nacional e gerou 80 mil empregos diretos, indiretos e induzidos.

Com o segmento aquecido, os turistas a bordo dos navios ainda terão a oportunidade de, durante as escalas, movimentar a cadeia produtiva do setor gerando emprego e renda para quem vive do turismo. O estímulo aos cruzeiros é uma parte importante da estratégia estabelecida pelo Ministério do Turismo no seu Plano Nacional de Turismo (PNT), que define as metas a serem alcançadas pelo setor nos próximos três anos. “Os cruzeiristas certamente contribuirão com o aumento de 93 milhões para 150 milhões no número de viagens nacionais, como estabelecido pelo nosso plano”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Com esse cenário, o potencial do turismo por meio dos cruzeiros fica cada vez mais evidente. De acordo com uma pesquisa realizada pela CLIA Brasil, 92% dos entrevistados pretendem realizar uma nova viagem de cruzeiro, e 87% afirmam querer retornar a destinos visitados durante a viagem. Além disso, 78% dos passageiros desembarcaram em pelo menos uma parada do roteiro. Entre os destinos que serão beneficiados nessa temporada estão: Angra dos Reis (RJ); Balneário Camboriú (SC); Búzios e Ilha Grande (RJ); Fortaleza (CE); Ilhabela (SP); Ilhéus (BA); Porto Belo (SC) e Recife (PE).

Com uma costa com mais 8 mil km, o ministro do Turismo destaca todo o potencial turístico do setor. “Temos trabalhado para ampliar essa modalidade, atraindo, inclusive, visitantes estrangeiros para conhecerem o litoral brasileiro, com ações para aumento da competitividade brasileira no segmento que, no mundo, é responsável pela movimentação financeira de US$ 155 bilhões por ano e pela geração de 1,2 milhão de empregos”, afirmou Sabino.

A estreia para os que buscam as viagens em navios será em Salvador (BA) com o Seaview, que segue até Santos (SP). Além da capital baiana, terão outros cinco portos de embarque e desembarque: Itajaí (SC); Maceió (AL); Paranaguá (PR); Rio de Janeiro (RJ) e Santos (SP) que movimentarão os viajantes pelo país até 24 de abril, fim da temporada.

A atual temporada evidencia o Brasil como rota de importantes companhias marítimas internacionais. Serão mais de 30 navios de longo curso, que farão paradas em mais de 40 cidades localizadas em estados como Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Rio Grande do Sul, ampliando o alcance do impacto do segmento no país.

“A indústria de cruzeiros está trabalhando para manter sua curva de crescimento no país e na América do Sul e continuar impactando positivamente toda a cadeia do turismo, que abrange desde o comércio local até serviços de transporte, hotelaria e passeios turísticos nas cidades de embarque, desembarque e escala”, disse Marco Ferraz, presidente da CLIA Brasil.

Premiação

Este ano, pela terceira vez seguida, o Brasil foi eleito o melhor destino para cruzeiros da América do Sul pelo prêmio Wordl Tarvel Awards (WTA). A honraria, considerada o “Oscar do Turismo”, contempla os destinos que se destacaram e são considerados referência no setor. Os vencedores são eleitos por votação online no site da WTA.