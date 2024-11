5 hotéis com atrações diferenciadas para as festas de fim de ano - (crédito: Uai Turismo)

É quase unanimidade dizer que o final do ano é uma das melhores épocas com a chegada do Natal e do Réveillon, afinal, é tempo de muita comilança, reuniões em família ou com amigos e ainda viagens para relaxar. Mas ao falarmos em viajar é ainda melhor quando a rota é para destinos com hotéis belíssimos que oferecem as melhores programações. Confira algumas sugestões imperdíveis.

Atividades únicas imersas na cultura local, no The Brando

Neste paradisíaco resort localizado em Tetiaroa, na Polinésia Francesa, acontecerão diversas festividades entre 21 de dezembro e 04 de janeiro. O Rêve Enchanté (sonho encantado), no The Brando, convida para dias cheios de surpresas para adultos e crianças com diversas atividades festivas. No dia 23, as crianças poderão escrever uma carta ao Papai Noel e os adultos irão criar os P?reu – pinturas peculiares em tecidos. Na véspera do Natal mergulhe em uma noite com muita tradição e performances polinésias, na qual o tema será inspirado no pôr do sol do atol criando um ambiente encantador.

Animação para todos os gostos no The Brando (Foto: Divulgação)

Já na noite da virada, comemore no Beachcomber Café onde você irá se deparar com uma hipnotizante dança do fogo. Após o jantar, poderá ir para a praia, dançar a noite toda sob as estrelas e cercado pela beleza da ilha. Nos primeiros dias do ano, você terá uma iniciação ao instrumento típico ukulele, em que todos poderão tocar e apreciar as icônicas melodias taitianas. Será também uma estadia inesquecível entre delícias gourmet cuidadosamente preparadas, workshops sobre a tradição local e momentos de bem-estar absoluto.

Fogos de artifício e cardápios especiais, no Vila Foz Hotel & Spa

Este lindíssimo hotel localizado no Porto e em uma região com vista privilegiada para o mar, traz gastronomia estrelada nos restaurantes Flor de Lis e Vila Foz tanto na noite de Natal como na de Ano Novo sob a visão criativa do chef com estrela Michelin, Arnaldo Azevedo. O Vila Foz Hotel & Spa traz ainda no dia 31 de dezembro, uma queima de fogos de artifício à meia noite que será inesquecível!

No dia 24, o Flor de Lis apresenta um jantar com pratos tradicionais que ganham toques típicos para a data. Entre os principais estão o bacalhau de cura tradicional, grão de bico e pickles; polvo, batata ao murro e couve portuguesa; peito de pato com arroz cremoso de cogumelos; e um delicioso buffet de sobremesas natalinas (ao valor de €180 por pessoa e bebidas alcoólicas não incluídas).

Chef Arnaldo Azevedo no restaurante Vila Foz (Foto: Divulgação)

Ainda para o dia 31, o restaurante Vila Foz apresenta o lagostim ao molho especial e alho frito; peixe Rodovalho, pak choi e caviar; e o Wagyu acompanhado de endívia com trufas. Entre as delícias adocicadas para encerrar, o chocolate com caramelo e fava é a pedida certa. O menu inclui harmonização de vinhos e possui o valor de €340 por pessoa. Mas as atrações não param por aí e no dia primeiro de janeiro, o hotel irá preparar um incrível brunch com saladas, frutos do mar, charcutarias variadas, peixes, carnes e uma grande variedade de doces e queijos, além de incluir espumantes e vinhos, tudo por €80 por pessoa. É só se esbaldar!

Gastronomia especial no restaurante Quinto e agito no bar Sugar, no EAST Miami

O hotel mais descolado de Miami, localizado em Brickell, anunciou recentemente Andrew Zarzosa como o novo chef executivo. Ao chegar aos restaurantes do EAST Miami os hóspedes já podem notar a mudança e se deparar com refeições frescas e inovadoras que destacam ingredientes sazonais e realçam a culinária única do experiente chef. No entanto, as delícias natalinas apresentadas no Quinto não poderiam ser diferentes para a celebração.

O restaurante traz um menu exclusivo para comemorar a data e entre as entradas estão a salada de couve de Bruxelas, abóbora, figos e vinagrete de xerez ou a sopa de abóbora, presunto ibérico e natas com especiarias. Entre os pratos principais, o restaurante oferece peito de peru, legumes pequenos glaceados, molho natural ou porchetta Berkshire assada na lenha, ameixas perfumadas de Huacatay, couve salteada e mostarda.

Pratos especiais no restaurante Quinto, no East Miami (Foto: Divulgação)

Para encerrar, nada melhor que uma deliciosa sobremesa como o Pudim de abóbora e espuma de doce de leite. O valor é de USD 75 dólares por pessoa. Na última noite do ano, aproveite para brindar com os drinques do bar Sugar que fica na cobertura do hotel, de quebra ter vistas de tirar o fôlego de Miami e ainda dançar noite adentro ao som de DJs ao vivo.

Esportes outdoor em dias ensolarados de verão, no Termas Chillan

Chillán, no Chile, não é um destino apenas para curtir a neve, o verão por lá traz muitas surpresas: um visual com bastante verde e muito esporte outdoor para aproveitar a natureza. Claro que para usufruir dessas experiências durante o período do Natal e o Réveillon, o hotel Termas Chillan oferece os mais incríveis programas ao ar livre para toda a família, como arborismo, caminhadas, trekkings na montanha, cavalgadas e passeios de bike. Por isso, para aqueles que buscam celebrar a chegada do novo ano aproveitando dias lindos na montanha, a propriedade é o lugar ideal.

Dias lindos e temperaturas amenas neste fim de ano no Termas Chillan (Foto: Divulgação)

E as atrações não param por aí, para se deliciar no café da manhã, almoços e jantares, o restaurante Arboleda oferece pratos com combinações de ingredientes autênticos da região, incluindo produtos de pequenos produtores locais. As refeições podem ser acompanhadas pelos melhores vinhos chilenos da exclusiva e super bem selecionada adega. Por isso, brinde 2025 e aproveite os dias memoráveis ali.

Começar 2025 com o pé direito em meio a belas paisagens, no Casa de Uco Vineyards & Wine Resort

Localizado no Vale do Uco o Casa de Uco Vineyards & Wine Resort é como uma pintura em um quadro e não é à toa que ocupa a primeira posição na Argentina e a décima quarta colocação do ranking geral pelo prestigiado prêmio Readers Choice Awards 2024 da Condé Nast Traveler (USA). Por este motivo se torna um convite para aproveitar o Réveillon por lá e vivenciar a cultura do vinho produzido ali num ambiente acolhedor, mas ao mesmo tempo sofisticado.

Picnic ao ar livre no Casa de Uco (Foto: Divulgação)

A área social do resort é composta por um Wine Bar & Lounge, um restaurante de alta cozinha, uma sala de estar com lareira a lenha, uma sala de jogos e espaços exteriores onde é possível observar a Cordilheira e lindas vinhas. E há ainda uma cave subterrânea onde você encontrará uma seleção dos vinhos mais importantes da região. A entrada no novo ano não será apenas relaxante, mas em grande estilo.

