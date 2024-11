Conheça Monte Verde no próximo feriado ((Foto:divulgação))

O feriado prolongado da Proclamação da República é um bom motivo para conhecer ou voltar a Monte Verde, no Sul de Minas Gerais, a cerca de 160 km de São Paulo e 480km de Belo Horizonte. Nesse período, em plena primavera, a natureza serrana fica mais bonita e convidativa. Árvores floridas, jardins exuberantes e clima com temperaturas agradáveis criam o cenário perfeito para passeios e visitas aos pontos turísticos da Serra da Mantiqueira.

Novembro é considerado baixa temporada em Monte Verde. Mesmo num feriado prolongado, o destino fica mais tranquilo se comparado aos meses de inverno, favorecendo o acesso aos atrativos turísticos e gastronômicos da charmosa vila. Alguns hotéis também oferecem tarifas mais atraentes para quem viajar para o destino. Confira a seguir duas opções de hotéis – entre os mais desejados da cidade, que oferecem pacotes e diárias com desconto para o feriadão:

Luxo em Monte Verde, no Hotel Mirante da Colyna

Instalado a 1.650 metros de altitude, o hotel encanta logo de cara pela elegância de sua arquitetura que privilegia a vista para as montanhas, incluindo pontos turísticos como a Pedra Redonda, Chapéu de Bispo, Pedra Partida e Pico do Selado ao horizonte. São 42 habitações que incluem chalés cercados por belos jardins floridos e paisagismo primoroso, além de espaço interno generoso e o charme das cabanas de montanha. Todos com lareira, calefação e hidromassagem entre os itens de conforto.

LEIA TAMBÉM: 5 hotéis com atrações diferenciadas para as festas de fim de ano



Além dos chalés, o hotel dispõe de 18 sofisticados lofts que, por sua vez, possuem 65m², decoração exclusiva, camas imensas, hidromassagem dupla e lareira integradas ao ambiente. Todos com uma charmosa e acolhedora varanda com uma linda vista panorâmica das montanhas.

O hotel oferece charmosos e confortáveis chalés (Foto: divulgação)

Também há muito lazer e o que fazer no Mirante da Colyna. Imensos espaços abertos cercados pelo verde abrigam quadra de tênis, trilhas ecológicas e cantinhos em meio a natureza para quem gosta de ficar quietinho ou meditando. A nova piscina aquecida com borda infinita, duas hidromassagens, acesso direto à sauna e academia integrada ao ambiente são um convite ao bem-estar. Outro destaque é o Samadhi Spa, espaço acolhedor e holístico, perfeito para aproveitar tratamentos e terapias que fazem bem para o corpo e a mente.

Contando com dois restaurantes, a gastronomia é, literalmente, outro ponto alto do Mirante da Colyna, destacando-se o Sierra 360ª , restaurante giratório que oferece uma experiência gastronômica memorável nas alturas. Enquanto gira suavemente durante 70 minutos, ele proporciona uma incrível vista panorâmica ao sabor da gastronomia contemporânea e um imperdível pôr do sol durante o happy-hour.

Kuriuwa Hotel, para um feriado romântico

Se a escolha for curtir o clima romântico de Monte Verde, a sugestão é se hospedar nesse verdadeiro refúgio de charme e aproveitar momentos intimistas em meio à natureza, a 1.750 metros de altitude. São 17 acomodações em diferentes categorias. Batizadas como “moradas”, elas são equipadas com sala de estar, banheira de hidromassagem, lareiras, aquecimento nos quartos e banheiro, além da charmosa decoração, entre outros itens de acolhimento.

LEIA TAMBÉM: Que tal curtir o Natal Luz de Gramado?

Algumas dispõem também de grandes varandas com lareira externa, piscina e sauna privativas e chaise longue dupla para o casal se acomodar confortavelmente, enquanto admira o visual serrano ou contemplando um inesquecível pôr do sol.

Refúgio romântico em Monte Verde (Foto: divulgação)

Discretos caminhos em meio à vegetação levam os hóspedes à casa sede, onde há uma belíssima sala de estar, bar, restaurante e adega. O spa fica anexo, com salas de massagens, sauna seca e ofurô. Destaque para a piscina, que tem uma área de hidro-spa ao centro com água aquecida, onde os casais podem degustar drinques sem perder de vista a bela paisagem de Monte Verde.

Premiado com o Best of the Best 2024, do Trip Advisor, no top 10 dos melhores hotéis boutique do Brasil, o Kuriuwa também faz parte da seleta lista de hotéis da Associação Roteiros de Charme.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo