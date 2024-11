Embratur apresentou Portal de Dados como ferramenta estratégica de promoção do turismo no Abeta Summit 2024 - (crédito: Uai Turismo)

A Embratur levou os números do turismo internacional e as ferramentas de pesquisa do Portal de Dados da Agência para o congresso da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta). A 21ª edição do Abeta Summit 2024, em Foz do Iguaçu (PR), teve início na quarta-feira (30) e foi até sábado (2). Na sexta (1º), o coordenador de Segmentos Turísticos da Embratur, Leonardo Persi, mostrou aos participantes as funcionalidades do portal que reúne estatísticas e análises diversas do turismo internacional.

Celebrando 20 anos de ações no Brasil, o Abeta Summit é o principal encontro da cadeia de turismo de natureza no país. O evento acontece desde 2003, se consolidou como um fórum de debate para o setor e reúne empresários, gestores públicos, consultores, acadêmicos, ativistas, jornalistas, guias e condutores para compartilhar boas práticas, criar redes de contato, fechar negócios, fomentar o desenvolvimento sustentável e fortalecer o ecoturismo e o turismo de aventura nos destinos nacionais.

A Embratur tem atuado para apresentar ao trade turístico brasileiro as ferramentas disponíveis no seu Portal de Dados, para fortalecer as parcerias nas ações de promoção internacional do Brasil. “O uso desses dados, que estão à disposição de todo o setor, possibilita uma tomada de decisão mais precisa, a otimização de recursos e a identificação de oportunidades e tendências para desenvolver estratégias mais eficientes na hora de atrair os turistas internacionais para os destinos”, explicou Persi.

“O Brasil tem uma infinidade de destinos de natureza, com seis biomas e uma extensão continental. Esse tipo de viagem vem se tornando muito visada entre turistas internacionais nos últimos anos. E com o Portal de Dados, damos um aporte para que a cadeia turística de natureza possa fortalecer seus serviços”, completou o coordenador da Embratur.

Números e recordes

Entre as estatísticas que Persi apresentou estão os dados de entradas de divisas e de turistas internacionais nos destinos nacionais. De janeiro a setembro de 2024, visitantes de outros países deixaram no Brasil US$ 5,409 bilhões, de acordo com o Banco Central. O valor do acumulado é o maior da série histórica iniciada em 1995, e também supera em 1,8% o mesmo período de 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, quando a soma de divisas deixadas no país nos três primeiros trimestres foi de US$ 5,3 bi.

No comparativo com os meses de janeiro a setembro de 2023, quando visitantes de outros países deixaram US$ 5,019 bilhões na economia brasileira, o valor deste ano aponta um crescimento de aproximadamente 8%. Os dólares deixados pelos turistas no Brasil também equivalem a 78,2% do total acumulado em 2023, que foi de US$ 6,9 bilhões, outro registro recorde na série histórica.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, comemorou o bom resultado e ressaltou a importância do uso dos dados na estratégia de promoção do país. “A Embratur vem acumulando resultados justamente por trabalhar com o trade e tomar iniciativas fundamentadas em números. Além do recorde de divisas nos três primeiros trimestres, nós tivemos o maior setembro em entrada de turistas internacionais da história, 26% maior que no mês de setembro de 2023. E tivemos um acumulado de chegadas desses visitantes, também, de janeiro a setembro, 12% maior que no ano anterior”, assinalou.

