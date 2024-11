ATÉ AMANHÃ: Ministério do Turismo mapeia políticas públicas voltadas ao afroturismo no país - (crédito: Uai Turismo)

ATÉ AMANHÃ: Ministério do Turismo mapeia políticas públicas voltadas ao afroturismo no país (Ajude a construir um turismo que celebra a cultura negra. (Foto: Arquivos MTur))

O Ministério do Turismo está reunindo dados com as instâncias turísticas estaduais e municipais para mapear ações e políticas públicas voltadas à promoção do afroturismo em todo o Brasil. As informações podem ser enviadas pelos órgãos oficiais de turismo até o dia 5 de novembro, por meio do formulário eletrônico disponível AQUI.

LEIA TAMBÉM: Embratur apresentou Portal de Dados como ferramenta estratégica de promoção do turismo no Abeta Summit 2024

As experiências coletadas farão parte da primeira etapa de um levantamento que tem como objetivo fortalecer o segmento no país, que vem ganhando cada vez mais relevância na agenda de trabalho do governo federal.

Não perca a oportunidade de compartilhar a experiência de sua instituição com o MTur! Envie as iniciativas realizadas no estado ou município até o dia 5 de novembro e ajude a construir um turismo que celebra a cultura negra.

Essa ação permitirá compilar dados detalhados sobre as políticas públicas voltadas à promoção do afroturismo em andamento no país, possibilitando um diagnóstico mais preciso das necessidades do segmento e ampliando a promoção dos produtos e experiências turísticas já ofertadas.

LEIA TAMBÉM: Maior encontro de ecoturismo do país debateu os caminhos para prevenção das queimadas no Brasil

ROTAS NEGRAS

Entre as ações desenvolvidas pelo governo federal voltadas a políticas de igualdade racial, destaca-se o programa Rotas Negras, composto por representantes dos ministérios do Turismo, da Igualdade Racial e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, além de outros órgãos federais. O projeto promove a valorização das comunidades afrodescendentes e reforça o compromisso com a cultura de não preconceito.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo