Hero Seguros lança produto de cruzeiro inédito com cobertura contra chuva e reembolso em 24h

A Hero Seguros, insurtech referência em soluções de seguro para o ecossistema de viajantes, lança uma nova solução de seguros inédita no mercado brasileiro. A Cobertura para Cruzeiro é um benefício para viajantes que são surpreendidos pela chuva, garantindo indenização pelos dias chuvosos e ainda garantindo reembolso em 24h para segurados que tenham urgências ou emergências médicas no navio.

A inédita cobertura contra chuva pode ser acionada em viagens com pelo menos 7 dias de duração em que a chuva seja persistente por 6 horas do dia, durante 4 dias ou mais. Além disso, o produto ainda oferece cobertura de cancelamento de viagem para mais de 29 motivos diferentes, além de garantir o pagamento em até 24h após o envio de documentação completa para casos de atendimento/urgência médica dentro do navio, garantindo que o cliente tenha o valor das despesas em sua conta pessoal no momento do check out.

“A Hero chegou para quebrar o padrão de seguro e proporcionar uma experiência completa para o cliente. Viajar de cruzeiro é uma experiência única, e queremos garantir que o passageiro aproveite cada segundo mesmo que não faça sol, sabendo que está amparado com um seguro completo, independentemente de imprevistos ou dias de chuva.” destaca Guilherme Wroclawski, Co-CEO e cofundador da Hero Seguros.

Buscando oferecer soluções disruptivas ao mercado, a Hero Seguros utiliza tecnologia de ponta para distribuir seguros focados em experiência e personalização. A insurtech atua com MGA (Managing General Agent) da Generali Brasil, uma das maiores seguradoras do país, atuando para uma base de 1,7 milhão de clientes segurados e uma média de 100 mil bilhetes emitidos por mês. “Nós nascemos com o propósito de descomplicar o mercado tradicional e burocrático de seguros, oferecendo soluções focadas no conforto e bem-estar dos nossos clientes”, finaliza Wroclawski.

De acordo com o último levantamento da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), neste ano o setor de seguros já superou a marca dos R$288,06 bilhões arrecadados, o que representa um crescimento de 13,5% no comparativo com 2023, enquanto a Hero cresce acima de 40%.

