Europamundo realizou sua Convenção Anual de 2024 em Marrakech, no Marrocos (Da esquerda para direita: Rodrigo Rodrigues, da Schultz OperadoraHeloísa Ananias, da CVCFabio Frassetto, da IncomumClayton Araújo, da Europamundo BrasilGerusa Pastuch, da Europamundo BrasilAroldo Schultz, da Schultz OperadoraThais Machado, da FRTArthur Veiga Piccolo, da Agaxtur. (Foto: Divulgação time Brasil))

“A convenção é um momento de compartilhamento de conhecimento sobre o mercado, sobre destinos e sobre nossa empresa”. A frase é de Alejandro de La Osa, CEO da Europamundo Vacaciones (EMV), ao abrir as atividades técnicas do primeiro dia da edição de número 28 da Convenção Anual da empresa.

O encontro teve início na última sexta-feira (1/11), com coquetel realizado no hotel Kenzi Farah Rose Garden, em Marrakech, cidade do Marrocos que é sede do evento. Ao todo, quase 100 empresas e mais de 50 países estão representados por mais de 300 pessoas que integraram as agendas técnicas realizadas no sábado e domingo (dias 2 e 3), e seguiram a partir de ontem (4), para roteiros paralelos pelo Deserto e pela Costa Atlântica até o final desta semana.

Esta é a segunda vez que o Marrocos foi escolhido pela Europamundo receber sua convenção. “Há 20 anos, fizemos nossa convenção nesta cidade. Tudo mudou muito, incluindo o destino, a forma de fazer negócios, os parceiros e, acima de tudo, as pessoas. O fato é: o mundo mudou. De um lado, os conflitos se intensificam e, o pior, se normalizam; de outro, o turismo ganha relevância para equilibrar e ajudar a construir um mundo melhor”, diz o executivo.

O início dos trabalhos da edição 2024 da Convenção Europamundo também contou com a participação de Khalid Mimi, diretor do Escritório Nacional de Turismo de Marrocos para Espanha, Portugal e América Latina. “Marrakesh é uma das capitais mais famosas de turismo do mundo e se prepara para receber 26 milhões de turistas em 2030. Para isso, contamos muito com negócios como o da Europamundo, que não só difunde nosso país em seu trabalho, como o escolhe para sua convenção mundial. Contamos muito com todos vocês para promover o destino Marrocos”, disse.

Alejando de la Osa também destaca a força do maior evento anual da companhia. “É aqui que trabalhamos para construir as próximas décadas. Estou convencido de que não há outro caminho: precisamos nos unir a este exército de gigantes que são vocês que estão aqui”, diz.

Com 169.793 passageiros transportados durante 2024, incluindo dados apurados entre janeiro e outubro e adicionando os mesmos indicadores de 2023 para novembro e dezembro, a Europamundo confirma o crescimento de 7% este ano, superando os 5% previstos.

O encontro, que reúne empresários e executivos das maiores operadoras do mundo, confirma a forma da América Latina na performance: em 2024, 80% das vendas da Europamundo foram efetivadas pelo trade da região. Entre os desafios apontados no encontro, a antecipação de vendas segue como desafio comum em todos os mercados, com 8% de passageiros de todo o mundo comprando com menos de 20 dias. “Temos que trabalhar e fazer um esforço para que estes quase nove mil passageiros comprem com mais tempo, assim como temos que premiar aqueles que com mais tempo – estes terão, por exemplo, benefícios e serviços adicionais”, antecipa Alejandro de la Osa.

Durante o jantar que encerrou as atividades do primeiro dia Convenção Europamundo 2024, o CEO e presidente das atividades da JTB na Europa, Goro Kido, agradeceu os parceiros e falou sobre a importância do encontro para um dos maiores grupos turísticos do mundo e do qual a EMV faz parte. “Esta é a minha primeira visita ao Marrocos e, para além do fato de que conhecer um destino novo é sempre uma experiência enriquecedora, é muito emocionante estar em um lugar que conecta tantas culturas. A família JTB tem a missão de fomentar a coexistência de todo mundo de forma pacífica e enriquecedora. Vamos seguir apoiando e fomentando o crescimento da Europamundo, sempre visando a conectar pessoas e contribuir para a paz de todo o mundo”, reforçou.

Vendas ao redor do globo: América Latina lidera ranking

O ranking das estatísticas gerais de vendas da Europamundo em 2024 coloca países da América Latina no ranking dos três principais mercados. São o México, como primeiro colocado, seguido pela Argentina e pelo Brasil, respectivamente, segundo e terceiros lugares na comercialização. Depois, ampliando o ranking, estão Estados Unidos (quarto colocado) e Espanha (quinto lugar).

Todos esses mercados estão presentes. Do Brasil, participam, em ordem alfabética, as operadoras: Agaxtur, CVC, FRT, Incomum e Schultz. Clayton Araújo, gerente Comercial da Europamundo no Brasil, fala sobre a importância de reunir esses players. “Estes são os parceiros de maior produção em 2024. No entanto, mais do que apresentar os números e os resultados de performance, reunir esses executivos em nossa Convenção Anual nos permite compartilhar nossa estratégia de negócios, comercial e de marketing para a nossa próxima temporada, bem como nos permite ampliar os laços de conexão com estes parceiros”, diz, reforçando que a empresa possui uma forma diferente de atuar e não vê o operador como um distribuidor, mas sim como parte da equipe. “Eles são nossos braços de venda em cada país”.

Parceira da Europamundo há mais de seis anos, a FRT reforça o compromisso de oferecer experiências de viagem de qualidade. “Temos trabalhado em conjunto para aprimorar nossos serviços e expandir nossas ofertas. A troca de ideias e a sinergia entre equipes têm sido fundamentais para identificar oportunidades de crescimento e inovação de novos roteiros, destinos e mercados”, diz Thais Machado, diretora de Produto Internacional FRT. A executiva complementa que participar da Convenção é fundamental para fortalecer a parceria e abrir novas oportunidades de negócios. “Estar aqui nos permite interagir diretamente com outros parceiros e colaboradores, trocar experiências e compartilhar melhores práticas. Essa troca é essencial para identificar tendências do mercado e entender melhor as necessidades dos nossos clientes”, conclui.

Pioneira na difusão dos roteiros Europamundo no Brasil, entre tantas que existem no mundo, a Schultz Operadora comemorou o fato de ser a única operadora brasileira a comercializar todos os produtos e destinos operados pela empresa em 2024. “Para além de nossa liderança, queremos reforçar nossa parceria e compromisso com a Europamundo”, diz Rodrigo Rodrigues, diretor Comercial da Schultz. Segundo o executivo, essa performance é resultado de um trabalho coletivo e colaborativo, possível graças ao esforço integrado de vários departamentos da empresa, entre as quais estão as áreas e equipes comercial, marketing, administrativa e de produtos, que trabalham lado a lado com a Europamundo para capacitação e desenvolvimento do trade. “Queremos posicionar nossos roteiros entre os mais desejados pelos turistas brasileiros”, diz o executivo.

O representante da Agaxtur, Arthur Veiga Piccolo, operador de Europa, Exóticos e Grupos Regulares também valoriza a importância de integrar a agenda do encontro. “A gente vê o planejamento e as diretrizes de futuro. Do ponto de vista prático, eu já tive vários insights e vou sair do Marrocos com várias ideias e sugestões a serem compartilhadas com o time do Brasil. Do ponto de vista de negócios, conhecer a importância que a Europamundo dá para os vários temas que integram nossa relação no dia a dia, incluindo a questão da segurança de informação, nos dá mais conforto para seguir desenvolvendo o nosso trabalho”, diz. De acordo com o executivo, a Europamundo está, mensalmente, nos top 5 de vendas da Agaxtur, com altos índices de elogios.

Fabio Frassetto, diretor da Incomum Viagens, empresa fundada em 1998 e parceira da Europamundo desde 2013, destaca a importância do trabalho conjunto ao longo de mais de 10 anos. “Todos os produtos, sugestões e críticas sempre tiveram uma participação ativa de nossas opiniões e jeito de viajar do passageiro brasileiro, adaptando o produto ao gosto do turista nacional”, diz. O executivo lembra que esta é a terceira vez que a Incomum participação da Convenção e reforça a importância da integrar a agenda. “A Europamundo demonstra respeito com a cadeia produtiva e com o bem-estar e qualidade de seus produtos diante de seus clientes. Muitas novidades e soluções nos foram apresentadas para que possamos crescer de forma confiante, sabendo que há um parceiro inclusivo e preocupado com a qualidade de seu serviço”, destaca.

Heloisa Ananias, gerente de Produtos Exóticos da CVC, destaca a importância da parceria com a Europamundo e da Convenção. “Há 20 anos trabalhamos juntos e acredito que temos evoluído ao longo desses anos. A presença da Europamundo no Brasil é muito forte e isso faz total diferença”, diz, reforçando que “é sempre muito produtivo acompanhar de perto as novidades, conhecer os destinos tendências no mundo, benchmark de como outros mercados estão trabalhando para trazermos mais novidades para o mercado brasileiro, inovações e novidades de tecnologia, melhorias que a empresa segue trazendo a cada ano e a assistência ao passageiro, que é algo que nossos clientes de circuitos buscam cada vez mais”, finaliza.

Novidades

“Estamos investindo no desenvolvimento de roteiros capazes de atender os novos perfis de passageiros”. A afirmação é de Luis Garcia, fundador e atual membro do Conselho da Europamundo. O executivo antecipa que, mais do que novos produtos, novos conceitos serão apresentados ao mercado, apresentando novas possibilidades para um cenário e indústria em transformação. “Precisamos nos reinventar e inovar sempre”, diz.

Neste sentido, a Europamundo confirma uma oferta de viagens maior em números de saídas, destinos e duração em 2025, incluindo versões locais para roteiros individuais ou de pequenos grupos que serão oferecidos a partir de circuitos semanais regulares. As novidades das novas rotas também incluem um “mix” entre roteiros tradicionais e que já são consolidados com roteiros cultural e/ou historicamente importantes, mas que são menos difundidos. As novidades de circuitos também incluem o Landcruise, produto estratégico para o mercado japonês, e roteiros na China, Japão e Coreia.

Entre as novidades da Convenção 2024, Alejandro de la Osa abriu a agenda do segundo dia falando sobre a importância da tecnologia no negócio da Europamundo, apresentando novidades que incluem a gestão da reputação online, cybersegurança e investimentos em ferramentas, incluindo atualização do site e do aplicativo, lançado em 2023 e atualmente com 72 mil usuários registrados e mais de 50 mil reservas efetivadas.

