Como manter uma boa alimentação e exercícios físicos em épocas de viagens

Viajar é um dos grandes prazeres da vida. Sair da rotina, conhecer novos lugares e experimentar diferentes culturas traz uma sensação de liberdade e renovação. No entanto, manter hábitos saudáveis durante esses períodos pode ser um verdadeiro desafio. A rotina alimentar muda, os exercícios podem ser deixados de lado e, muitas vezes, o foco se volta completamente para o lazer. Mas é possível aproveitar ao máximo as férias sem descuidar da saúde.

Com algumas dicas práticas e simples, é possível manter uma boa alimentação e realizar atividades físicas, mesmo fora de casa. A seguir, a nutricionista, Thainara Gottardi, traz orientações que podem ajudar durante período sem comprometer os seus hábitos saudáveis.

Planejamento é essencial

Uma das maiores armadilhas durante as viagens é o improviso. Por isso, o planejamento é o seu maior aliado. Antes de viajar, procure se informar sobre as opções de alimentação no seu destino. Verifique se há mercados próximos, restaurantes com opções saudáveis ou se o local onde ficará hospedado oferece uma cozinha onde você possa preparar suas refeições. Levar alguns lanches saudáveis, como frutas secas, oleaginosas e barras de proteína, também pode ser uma boa estratégia para evitar escolhas menos saudáveis em momentos de fome.

Mantenha a hidratação

Durante viagens, a hidratação costuma ser negligenciada, especialmente em voos longos ou quando estamos muito ocupados com passeios. O consumo adequado de água é fundamental para o bom funcionamento do organismo, além de ajudar a controlar a fome e melhorar a disposição. Uma boa dica é sempre carregar uma garrafa de água e manter o hábito de beber líquidos ao longo do dia.

Faça boas escolhas na hora da alimentação

Comer fora faz parte da experiência de viagem, mas é importante fazer escolhas conscientes. Priorize refeições balanceadas, que incluam proteínas magras, legumes e verduras, e evite pratos muito gordurosos ou ricos em carboidratos simples. Uma boa prática é começar as refeições com uma salada, que traz saciedade e ajuda a controlar o apetite para o prato principal.

Mantenha a rotina de exercícios físicos

Mesmo sem acesso à academia, é possível manter o corpo ativo durante a viagem. Caminhar é uma das formas mais fáceis de se exercitar e, ao mesmo tempo, conhecer o destino. Explore a cidade a pé, faça trilhas ou alugue uma bicicleta. Para quem gosta de treinos mais intensos, existem aplicativos que oferecem séries rápidas e que podem ser feitas no quarto do hotel, sem necessidade de equipamentos.

Aproveite as atividades ao ar livre

Viagens são ótimas, mas a recomendação é manter o ritmo dos exercícios físicos e, se for o caso, a opção será praticar atividades ao ar livre. Caminhadas em parques e até mesmo aulas de ioga na praia podem ser formas divertidas de movimentar o corpo. Ao incorporar o exercício à sua rotina de lazer, você mantém o corpo ativo sem perder o foco na diversão.

Equilíbrio é a chave

É importante ter em mente que viagem é um momento para relaxar e aproveitar. Não é preciso ser extremamente rígido com a alimentação ou com a rotina de exercícios. O importante é encontrar um equilíbrio. Aproveite as experiências gastronômicas do destino, mas sempre com moderação e sem exageros.

A especialista ainda ressalta que: “manter uma alimentação saudável e uma rotina de exercícios físicos durante as viagens é perfeitamente possível com um pouco de planejamento e disciplina. Dessa forma, é possível retornar das férias com a sensação de bem-estar, sem aquela preocupação com os “quilos extras” ou a perda de condicionamento físico. Lembre-se de que sua saúde deve sempre ser prioridade, e com pequenas mudanças de hábitos, é possível viajar e cuidar do corpo ao mesmo tempo”.

Com essas dicas, suas próximas férias serão sinônimo de prazer, descanso e, claro, com saúde.