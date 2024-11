5 experiências para desfrutar em Curaçao (Kenepa Grande, com acesso público, o mirante mais bonito de Curaçao e uma das praias mais lindas de todo o Caribe. (Foto: Uai Turismo))

Atualmente, Curaçao é um lugar que faz parte do sonho de muitos viajantes. Destino queridinho de famosas como Ana Hickman, a ilha atrai devido às suas águas cristalinas com tons de azul inigualável e natureza exuberante.

Banhada pelo mar caribenho, Curaçao é uma das ilhas ABC, pertencentes à Holanda, compostas também por Aruba e Bonaire. Apesar de neerlandesa, Curaçao possui autonomia e preserva uma identidade própria, podendo ser observada através das músicas e das representações culturais, como por exemplo, durante o seu carnaval.

Dessa forma, apesar de ser um destino procurado, principalmente, pelas belas praias, há também atrativos culturais e históricos que encantam e merecem a atenção dos viajantes. Então, conheça aqui algumas experiências para aproveitar em Curaçao, que vão desde a contemplação de belezas naturais até o mergulho na história por traz desse povo de cultura vibrante.

1- Passeios culturais em Curaçao

Centro histórico – Patrimônio Mundial da Unesco

O Centro histórico da capital de Curaçao, Willemstad foi declarado Patrimônio Histórico da Unesco em 1997. Com uma arquitetura pitoresca, mistura estilo europeu com cores vibrantes, formando um visual único e alegre, o que dá a cara de um país tropical. A cidade é dividida em duas partes, Punda e Otrobanda e pode ser atravessada a pé pela ponte que une a cidade. Quando a ponte está em movimento para a passagem de navios, os pedestres podem fazer a travessia através de balsas. Esse transporte é totalmente gratuito.

O charmoso Centro Histórico da capital de Curaçao é Patrimônio Histórico da Unesco desde 1997 (Foto: Uai Turismo)

Vale a pena caminhar a pé e se sentar em um dos bares ao redor da ponte para tomar uma cerveja gelada ou um café, e curtir o visual e o movimento local. No entorno, também tem lojas de grifes e de souvenirs para levar uma recordação da Ilha. Às quintas feiras, em Punda, acontece o Punda Vibes. Alguns comércios se mantêm abertos e a música toma conta.

Passeio de tuk tuk

Galeria de Francis Sling, artista local que traz uma marca branca em todas as suas obras, simbolizando a paz. O tour de tuk tuk mostra uma cidade repleta de manifestações artísticas ao ar livre (Foto: Uai Turismo)

Aproveitando ainda o centro histórico de Curaçao, mas dessa vez a bordo do tuk tuk. Antes de iniciar, o motorista, que na verdade é um guia local, conta um pouco da história da ilha para se entender melhor o contexto em que está inserido. O guia leva o visitante para explorar a cidade e as origens dos curaçalenhos. Durante o passeio, visita-se o Parque Lucha Pá Libertat, símbolo da libertação dos escravos e o guia conta como se deu essa luta e adentra pelos bairros de Punda e Otrobanda que transbordam a personalidade do povo através da arte, expostas nos muros das casas ou ao ar livre. Passa também pelo mercado flutuante, com opções de souvenirs e mercadorias que chegam de barcos direto da Venezuela.

Fábrica de licor: conheça a origem do Curaçao Blue

Origem do licor Curaçao é contada durante a visita à fábrica (Foto: Uai Turismo)

A bebida que nasceu em Curaçao e ganhou o mundo. Na visita à fábrica, o guia explica toda a trajetória da fruta e dos envolvidos na origem da bebida, até ela ser o que é hoje. Além da degustação dos diferentes sabores, ao final ainda se escolhe um drink de sua preferência que será desfrutado em um ambiente agradável. E claro, no final, a loja está à disposição para quem quiser levar a bebida de recordação.

2- Experiências gastronômicas

Curaçao possui muitas opções gastronômicas, mas uma coisa a se ter bastante atenção é a necessidade em fazer reservas com antecedência nos restaurantes.

Boogjes

Localizado em um antigo forte, o Boogjes é um complexo com vários restaurantes com culinária diversa e vista costeira incrível. O jantar tem ao fundo a música ambiente e o som das ondas do mar batendo nas rochas.

Saint Tropeiz Ocean Club

Saint Tropez possui ambiente moderno e vista para o mar (Foto: Uai Turismo)

O restaurante fica localizado no Hotel Boutique de mesmo nome, mas é aberto ao público. De segunda a quinta o ambiente é bem intimista, mas na sexta feira o agito é garantido e a casa fica lotada. O lugar e lindo e, assim como o Boogies, fica a beira mar. No cardápio tem a opção de pratos ou finger food.

Restaurante Number Ten Curaçao

Number tem possui um aconchego de casa de vó e um quintal cercado de muito verde (Foto: Uai Turismo)

O Number Ten está localizado em uma casa histórica e transmite um ambiente de aconchego, com a opção de ficar no interior da casa ou no quintal repleto de muito verde. No cardápio, opções para café da manhã ou almoço. Os drinks são deliciosos e refrescantes. O local sempre é decorado de acordo com os eventos que acontecem no mês. Natal, Halloween, carnaval e outros, são bem lembrados pela casa.

Além da opção gastronômica, o restaurante também dá acesso à Catedral de Espinhos, construída toda com espinhos de cactos característicos da ilha. É uma verdadeira obra de arte e aberta à visitação.

3- Para curtir o mar azul na capital

Na capital de Curaçao, o acesso às praias se dá através de hotéis que possuem localização “pé na areia” ou pelos beach clubs. Boas opções de beach clubs são o Zanzibar e o Pirate Bay Curaçao.

O Zanzibar possui muitas espreguiçadeiras e uma faixa grande de areia. Se der sorte, ainda pode ver golfinhos por lá. Dependendo do dia da semana, a noite é bem agitada.

Pirate Bay Curaçao – para aproveitar o dia de calor e praticar snorkelling (Foto: Uai Turismo)

No Pirate Bay Curaçao, tem a opção de alugar pedalinhos ou jetski. Mas por todo lado, as pessoas aproveitam para fazer snorkelling, pois as águas são transparentes e a vida marinha é bem rica. Aliás, nos arredores do toda a ilha a vida marinha é bastante rica e facilmente possível de ser vista bem próximo da costa, não sendo necessário atingir grandes profundidades.

4- Balada em Curaçao

Por toda a ilha, a música latina é a que toma conta dos ambientes. E se o interesse é curtir uma noite típica curaçalenha, regada ao ritmo Kombina que é uma mistura de vários outros ritmos como salsa, bachata e merengue, cada dia da semana possui um local que irá proporcionar a experiência de uma noite caliente. Mas fique atento, o mesmo bar em um dia pode oferecer um ambiente calmo e tranquilo e no outro, uma explosão de sensações. Por isso, para garantir a diversão, verifique a agenda com antecedência por aqui.

5- Oeste de Curaçao

Embora na capital já seja possível se encantar com o azul diferente do mar de Curaçao, é no oeste da ilha que estão as praias mais bonitas e públicas. As praias públicas não possuem estrutura para atender o visitante, então, para passar o dia é necessário se precaver e levar o próprio lanche. Só não se esqueça de voltar com o lixo para preservar o ambiente.

Parque Nacional de 7 Bocas

A violência das águas contra a formação rochosa proporciona um lindo espetáculo da natureza (Foto: Uai Turismo)

Mas antes de chegar às praias, vale a pena parar no caminho e visitar o Parque Nacional de 7 Bocas. O Parque possui estrutura para visitação e permite a contemplação de formações rochosas que formam “bocas”, onde as ondas se chocam criando um belíssimo movimento das águas. Os visitantes buscam a foto perfeita, mas é bom ter cautela para evitar acidentes. É impossível não comparar a diferença na cor da areia. Curaçao é uma ilha vulcânica e as areias não costumam ser tão claras, mas no Parque a areia é bem diferente das encontradas nas praias, mas de grande beleza. Os valores de entrada no Parque são de 15 dólares para adultos e crianças a partir de 5 anos. Para crianças até 4 anos é cobrado o valor de 2 dólares.

Kenepa Grande

Esse é o local onde se iniciou a revolução contra a escravidão e conta com o museu Tula, um dos escravos responsáveis pela revolução. Além do museu, é onde está uma das praias considerada das mais belas de todo o Caribe. Certamente, esse é o mirante mais impressionante de Curaçao, aquele lugar que ao mesmo tempo que da vontade de descer para entrar no mar, te paralisa com tanta beleza. Uma verdadeira obra de arte da natureza. É quase um crime não levar ao menos máscara e snorkell. O mirante e a praia são locais públicos, de livre acesso.

Playa Beach Club

Além de toda a infraestrutura para passar o dia, a praia onde se localiza o Playa Beach Club possui acesso direto para quem deseja mergulhar com cilindro (Fotos: Uai Turismo)

O Playa Beach Club fica localizado na praia de Kalki. O local oferece toda a infraestrutura para se passar o dia. Além de um visual lindo ainda possui piscina de borda infinita aquecida. Na praia, possui deck que da acesso fácil para mergulho com cilindro, não sendo necessário barco para chegar ao ponto de mergulho. Os valores para acessar esse Beach Club variam entre 25 e 100 dólares. Nas áreas mais caras, o valor pago dá direito a uma garrafa de vinho.

Informações importantes

A Avianca possui voos do Brasil para Curaçao, com escala em Bogotá na Colômbia, partindo de São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus, com 21, 14 e 4 frequências semanais respectivamente.

Para entrar em Curaçao é necessário o certificado internacional de vacina contra a febre amarela e o preenchimento do Cartão de Imigração Digital que pode ser preenchido a partir de 7 dias antes do embarque. E lembre-se do seguro viagem, imprescindível em toda viagem internacional, principalmente.

A moeda local é o Florim das Antilhas (ANG), mas em toda a ilha aceitam o dólar. A taxa de câmbio é fixa em relação ao dólar americano, de 1USD para 1,80 ANG.

Por fim, na mala, não se esqueça do típico kit de praia, óculos escuros, chapéu ou boné e protetor solar. Mas uma outra dica é levar um par de sapatilha aquática. Curaçao é uma ilha vulcânica então o mar possui muitas pedras, mesmo nos pontos rasos. As sapatilhas proporcionarão mais conforto para aproveitar esse destino único.

Para saber mais sobre Curaçao, acesse o site por aqui.

