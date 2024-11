Turismo Responsável: 5 patrimônios mundiais que correm risco de extinção (Cinco patrimônios mundiais em extinção que vale a pena conhecer para proteger (Foto: Tourism Australia))

Atualmente, mais de trinta patrimônios mundiais correm risco de desaparecer devido a fatores como guerras, turismo descontrolado, mudanças climáticas, desmatamento, poluição, caça ilegal, abandono, entre outros. Por isso, é fundamental trabalhar na conscientização para garantir sua preservação. Com esse foco, a Civitatis destaca a importância da proteção e conservação desses locais, divulgando uma lista de patrimônios mundiais que estão gravemente ameaçados e entre os mais valorizados pelos turistas.

“Nossa missão é convidar os viajantes a explorar esses tesouros de grande valor para a humanidade e a serem parte ativa em sua preservação antes que seja tarde demais”, comentou Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis no Brasil. Ele reforça também o impacto positivo que o turismo pode e deve ter para a conservação desses lugares.

“Na Civitatis, conectamos os viajantes com experiências que, além de proporcionar aventuras inesquecíveis, promovem a conscientização e ação para proteger esses locais. Nosso portfólio de excursões nesses patrimônios em risco permite não apenas visitar e aprender sobre cada um deles, mas também, em muitos casos, colaborar para sua conservação”, acrescentou Alexandre.

“O objetivo de divulgar essa lista é informar sobre a problemática e, ao mesmo tempo, incentivar a ação. Isso reflete os valores da Civitatis, ao criar um apelo para um turismo mais consciente e sustentável”, concluiu.

Estes são os cinco patrimônios mundiais em extinção mais valorizados pelos viajantes para conhecer, descobrir e contribuir para a sua proteção:

Floresta Amazônica, América do Sul

Considerada o “pulmão do mundo”, a Amazônia é um dos ecossistemas mais importantes e também mais ameaçados do planeta. Com uma área de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, sofre com a rápida perda de biodiversidade devido ao desmatamento e à exploração ilegal de recursos naturais. Com as excursões da Civitatis, os viajantes podem explorar o coração da floresta e conhecer de perto os esforços locais para reduzir seu desgaste.

Floresta Amazônica (Foto: Divulgação)

Ilhas Galápagos, Equador

Famosas por inspirar a teoria da evolução de Darwin, as Ilhas Galápagos abrigam espécies únicas, encontradas somente ali. Porém, o aumento do turismo desregulado e a introdução de espécies invasoras ameaçam esse ecossistema frágil. Na região, a Civitatis oferece tours pensados para que os visitantes apreciem a riqueza natural das ilhas, ao mesmo tempo que participam de atividades sustentáveis que contribuem para proteger esse santuário.

Ilha de Galápagos (Foto: Divulgação)

Veneza, Itália

Conhecida como a “cidade dos canais”, Veneza enfrenta desafios sem precedentes devido ao aumento do nível do mar e à superlotação turística. A plataforma oferece tours que não apenas mostram os encantos da cidade, mas também conscientizam os visitantes sobre os problemas atuais e as iniciativas para garantir o seu futuro.

Veneza (Foto: Divulgação)

Grande Barreira de Coral, Austrália

Diversos recifes de corais do mundo estão sob ameaça por conta do aquecimento dos oceanos e da acidificação da água. Um dos mais emblemáticos é a Grande Barreira de Coral australiana, onde a Civitatis oferece expedições de mergulho e snorkel para que os viajantes possam observar de perto esses ecossistemas e serem incentivados a ajudar em sua preservação.

Grande Barreira de Coral (Foto: Divulgação)

Chan Chan, Peru

O sítio arqueológico de Chan Chan é um dos patrimônios mundiais em perigo, devido à sua vulnerabilidade diante de fatores naturais e humanos. Nesse local, a Civitatis oferece diversos tours para explorar essa cidade pré-colombiana de adobe, construída pelos chimús e reconhecida como a maior da América e do mundo. Por meio dessas visitas, os viajantes podem entender a importância de preservar esse legado histórico.

Chan Chan (Foto: Divulgação)

