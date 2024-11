Papel transformador da Inteligência Artificial no turismo foi pauta na WTM Londres (Encontro de Ministros do Turismo durante a World Travel Market (WTM) Londres (Foto: Divulgação UNWTO))

O encontro contou com contribuições de Ministros do Turismo de diversos destinos. Tomando a palavra em Londres estavam Ministros representando mais de 20 países. Dando voz ao setor privado, líderes da Expedia, HBX Group, JTB Corp e SITA, destacaram a importância das parcerias empresariais e público-privadas. Abrindo o debate, a Diretora Executiva da ONU Turismo, Natalia Bayona, disse: “O setor de turismo precisa estar preparado para tomar melhores decisões com a ajuda da Inteligência Artificial. O turismo tem a capacidade de criar histórias únicas, e o uso da tecnologia para o bem no marketing e promoção de destinos, infraestrutura pública digital e educação é crucial, e a hiperpersonalização de viagens pode ser nosso maior trunfo. Acima de tudo, a inteligência artificial precisa da inteligência humana para ser brilhante.”

LEIA TAMBÉM: Estudo revela potencial das capitais brasileiras na atração de investimentos no turismo

Julia Simpson, presidente e CEO do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, disse: “Embora devamos abordar questões globais como as mudanças climáticas e a necessidade de práticas sustentáveis, também temos oportunidades incríveis pela frente. Em 2023, nosso setor contribuiu com quase 10 trilhões de dólares para a economia global, apoiando 330 milhões de empregos. Este ano, estamos prontos para quebrar recordes novamente. Ao trabalharmos de mãos dadas, podemos garantir que o Turismo e as Viagens continuem a prosperar, alavancando a IA e outras tecnologias para criar um futuro resiliente, sustentável e inclusivo.”

Um roteiro estratégico para IA no turismo

Em Londres, Bayona expôs a visão da ONU Turismo para o futuro do setor. O Roteiro Estratégico: IA para o Bem do Turismo forneceu o pano de fundo para o debate ministerial, ao mesmo tempo em que expôs o trabalho que a ONU Turismo já está fazendo para transformar o setor por meio do rápido surgimento e adoção inteligente de novas tecnologias:

Pesquisa: A ONU Turismo lidera pesquisas sobre o papel da IA ??no turismo. Sua análise mais recente, a ser publicada em colaboração com a Membro Afiliada da ONU Turismo, Saxion University of Applied Sciences, “Adoção da Inteligência Artificial no Turismo” define considerações importantes para as partes interessadas do setor. Em 2025, a ONU Turismo também publicará uma análise aprofundada entre os estados-membros para revelar a adoção da IA, os desafios e as recomendações estratégicas;

A ONU Turismo lidera pesquisas sobre o papel da IA ??no turismo. Sua análise mais recente, a ser publicada em colaboração com a Membro Afiliada da ONU Turismo, Saxion University of Applied Sciences, “Adoção da Inteligência Artificial no Turismo” define considerações importantes para as partes interessadas do setor. Em 2025, a ONU Turismo também publicará uma análise aprofundada entre os estados-membros para revelar a adoção da IA, os desafios e as recomendações estratégicas; Educação, qualificação e requalificação : com a IA mudando o cenário dos empregos no turismo, tanto pela criação de novas funções quanto pela necessidade de qualificação e requalificação. Os ministros debateram como essa tecnologia pode dar suporte à criação de empregos, ao mesmo tempo em que ajuda a força de trabalho a adquirir as habilidades necessárias para prosperar no futuro. A ONU Turismo está atualmente aprimorando sua Academia Online de Turismo integrando ferramentas avançadas de IA em 10 novos cursos. Essas adições equiparão os profissionais de turismo com recursos e capacidades essenciais para prosperar em uma indústria orientada por IA, incluindo cursos específicos de IA;

: com a IA mudando o cenário dos empregos no turismo, tanto pela criação de novas funções quanto pela necessidade de qualificação e requalificação. Os ministros debateram como essa tecnologia pode dar suporte à criação de empregos, ao mesmo tempo em que ajuda a força de trabalho a adquirir as habilidades necessárias para prosperar no futuro. A ONU Turismo está atualmente aprimorando sua Academia Online de Turismo integrando ferramentas avançadas de IA em 10 novos cursos. Essas adições equiparão os profissionais de turismo com recursos e capacidades essenciais para prosperar em uma indústria orientada por IA, incluindo cursos específicos de IA; Investimento: As discussões na Cúpula de Ministros enfatizaram a necessidade vital de investimento em IA e inovação mais ampla. A ONU Turismo está expandindo seu foco para incluir investimentos não tradicionais em suas diretrizes nacionais, enfatizando o papel de modelos de financiamento alternativos no fortalecimento do ecossistema de startups. Isso inclui explorar como insights orientados por IA podem orientar e aprimorar estratégias de investimento, particularmente para startups de turismo emergentes;

As discussões na Cúpula de Ministros enfatizaram a necessidade vital de investimento em IA e inovação mais ampla. A ONU Turismo está expandindo seu foco para incluir investimentos não tradicionais em suas diretrizes nacionais, enfatizando o papel de modelos de financiamento alternativos no fortalecimento do ecossistema de startups. Isso inclui explorar como insights orientados por IA podem orientar e aprimorar estratégias de investimento, particularmente para startups de turismo emergentes; Inovação: Durante a WTM Londres, a ONU Turismo definiu seu trabalho para dar suporte a empreendedores em toda a cadeia de valor do turismo na adoção de IA e outras tecnologias avançadas. Por meio de workshops, parcerias e programas dedicados, ela capacita startups, scaleups e empresas com as ferramentas de que precisam para inovar e ter sucesso em um futuro habilitado pela tecnologia;

Durante a WTM Londres, a ONU Turismo definiu seu trabalho para dar suporte a empreendedores em toda a cadeia de valor do turismo na adoção de IA e outras tecnologias avançadas. Por meio de workshops, parcerias e programas dedicados, ela capacita startups, scaleups e empresas com as ferramentas de que precisam para inovar e ter sucesso em um futuro habilitado pela tecnologia; Liderança e visão: Uma parte fundamental da Estratégia é a criação de uma nova Força-Tarefa Global sobre Nomenclatura Universal para IA no Turismo. Esta iniciativa inovadora será um primeiro esforço colaborativo para padronizar a terminologia de IA com especialistas de todas as regiões da ONU Turismo de toda a cadeia de valor do turismo e IA, garantindo clareza e consistência para as partes interessadas.

LEIA TAMBÉM: Biodiversidade brasileira é promovida na WTM Londres

O Secretário-Geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, acrescenta: “A ONU Turismo tem orgulho de liderar a transformação e a preparação para o futuro do nosso setor dinâmico. O rápido surgimento da Inteligência Artificial traz muitas oportunidades para empresas, destinos e trabalhadores. Ao combinar as habilidades dos setores público e privado, podemos garantir que a IA faça jus ao seu enorme potencial.”

Durante a Cúpula de Ministros, a ONU Turismo enfatizou a importância vital de garantir que a adoção da IA ??seja inclusiva, com todas as partes interessadas, incluindo pequenas e médias empresas (PMEs) e destinos emergentes, capazes de se beneficiar.

Desafio de IA agora aberto para inovadores

Reafirmando seu compromisso com a inovação, em Londres, a ONU Turismo também anunciou o lançamento do Desafio de Inteligência Artificial da ONU Turismo . O chamado é para soluções orientadas por IA que moldarão o futuro do turismo, com foco em branding, promoção e marketing, destinos inteligentes, educação e operações eficientes.

LEIA TAMBÉM: Belo Horizonte comemora e a Rede de Cidades Criativas da Unesco tem nova convocatória

Olhando para o futuro, a ONU Turismo também lançará prêmios regionais e esforços de capacitação, a serem organizados com parceiros importantes como a CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo