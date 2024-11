Países sul-americanos se unem para promoção de rotas turísticas regionais (O “Visit South America” é uma plataforma que busca valorizar experiências turísticas que envolvem mais de um país da região. (Foto: Divulgação MTur))

Com o objetivo de ampliar a presença de países sul-americanos no cenário turístico global, os governos do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai lançaram a marca “Visit South America”. A iniciativa promove a América do Sul como um destino integrado, destacando os atrativos naturais, gastronômicos e a hospitalidade da região. Ao unir esforços, esses países se posicionam internacionalmente para atrair um número crescente de visitantes, especialmente de mercados importantes como a Europa, Ásia e Estados Unidos.

LEIA TAMBÉM: Diversão na neve para toda família no Valle Nevado

O “Visit South America” é uma plataforma que busca valorizar experiências turísticas que envolvem mais de um país da região. A proposta é facilitar o acesso dos turistas a pacotes e rotas integradas, focadas em fortalecer o turismo regional, ao mesmo tempo que garantam uma vivência única para os visitantes.

A marca dá visibilidade aos atrativos, que vão desde aventuras ao ar livre, ecoturismo, religiosidade, cultura e gastronomia, até a rica história e natureza abundante da América do Sul. Para turistas que procuram mais do que paisagens, o site propõe uma verdadeira imersão nas tradições locais. O “Visit South America” ainda proporciona a valorização da sustentabilidade e a conexão com as comunidades, proporcionando experiências enriquecedoras e significativas que contribuem de forma positiva para os destinos visitados.

O site da iniciativa reúne informações sobre os destinos e roteiros disponíveis, sendo uma porta de entrada para que os viajantes possam conhecer e planejar as visitas aos países. Já o perfil no Instagram @visitsouthamericaok, gerenciado pela Universidade Federal do Pará em parceria com o Ministério do Turismo do Brasil, oferece uma vitrine visual de paisagens, cultura e atrações, conectando turistas de todas as partes do mundo com a diversidade da América do Sul.

Com a marca “Visit South America”, os países buscam transformar o turismo na região em um motor de desenvolvimento, aproveitando o grande potencial natural e cultural desses locais.

LEIA TAMBÉM: Belo Horizonte comemora e a Rede de Cidades Criativas da Unesco tem nova convocatória

Conheça as rotas:

Rota da Selva e dos Pantanais

Um corredor ecológico que une Argentina, Brasil e Paraguai, destacando a biodiversidade e paisagens espetaculares. Com pontos como Iberá, Cataratas do Iguaçu, Bañado La Estrella, Pantanal e Bonito, oferece uma tradição na vida selvagem, cultura ancestral e conservação da natureza.

Rota da Patagônia

Conecta Argentina e Chile em uma jornada por paisagens deslumbrantes, como a Terra do Fogo e a Rota dos Sete Lagos. Com opções de esportes de inverno, trilhas em geleiras e praias, essa região, atravessada pela icônica Rota 40, oferece uma experiência inesquecível de aventura e tranquilidade o ano todo.

Caminho dos Jesuítas

Na América do Sul é uma rota patrimonial que passa pela Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, destacando a herança jesuíta-guarani e locais históricos tombados pela UNESCO. A rota oferece aos visitantes uma experiência na cultura e espiritualidade jesuíta, além de paisagens naturais e atividades culturais, conectando fé, história e natureza em uma experiência turística única.

LEIA TAMBÉM: Passageiros afetados por cancelamentos de voos até outubro já supera todo 2023

Rota do Vinho

Uma jornada pelas tradições vinícolas da região que percorre Mendoza (Argentina), os vales produtivos de Cabernet Sauvignon e Carménère no Chile, o Tannat do Uruguai, os espumantes da Serra Gaúcha no Brasil, os vinhedos de altitude em Tarija, na Bolívia e Itapúa, no Paraguai. Cada país oferece uma diversidade única, moldada pela geografia e pelo clima, enriquecendo o cenário enológico do continente.

Rota da Puna

Uma imersão nas altas altitudes do Altiplano, conectando Argentina, Bolívia e Chile. Destacam-se a Puna argentina com seus desertos coloridos e o Trem das Nuvens, o Salar de Uyuni na Bolívia, e a diversidade de paisagens e vida selvagem na Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. A rota proporciona uma experiência cultural e geográfica única, com salários, vulcões e comunidades tradicionais.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo