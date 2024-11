Conheça um parque aquático nas férias de verão (Entre outras razões para essa alta está a infraestrutura diferenciada dos parques aquáticos, que oferecem opções completas de lazer, desde piscinas climatizadas até toboáguas radicais. (Foto: Divulgação Thermas dos Laranjais))

Quando se fala em férias de verão, muita gente pensa em praia. Afinal, o Brasil é conhecido por seu extenso litoral e pelo clima tropical. Estudo do IBGE divulgado no mês passado com base em dados da PNAD Contínua mostra que destinos com sol e praia são os preferidos por 46,2% dos viajantes. No entanto, um outro tipo de passeio vem conquistando o coração dos brasileiros em férias nos últimos anos, especialmente no estado de São Paulo – o parque aquático.

Num cenário onde a temperatura elevada é uma constante e a busca pelo lazer ao ar livre cresce, parques aquáticos têm se tornado uma alternativa cada vez mais popular. Segundo a Associação das Empresas de Parques de Diversão do Brasil (Adibra), só o estado de São Paulo já soma nada menos que 17 parques aquáticos em operação. Mas essa tendência de crescimento vem sendo observada em outras regiões do país e até mesmo entre os nossos vizinhos.

De acordo com o último levantamento divulgado pela Themed Entertainment Association (TEA), em agosto, 11,9 milhões de pessoas visitaram parques aquáticos na América Latina, crescimento de 12,5% em relação ao ano anterior. E o Brasil domina a lista, com metade dos 10 parques mais visitados do continente.

“O Brasil tem uma relação especial com os parques aquáticos, e isso tem muito a ver com o nosso clima. O calor é quase constante em grande parte do País, e o brasileiro adora aproveitar o tempo ao ar livre. Então, um parque aquático acaba sendo uma escolha natural para quem busca uma experiência diferente de lazer, com segurança e comodidade”, explica Jorge Noronha, arquiteto e presidente do Thermas dos Laranjais, de Olímpia, o parque aquático mais visitado da América Latina e o segundo do mundo.

Entre outras razões para essa alta está a infraestrutura diferenciada dos parques aquáticos, que oferecem opções completas de lazer, desde piscinas climatizadas até toboáguas radicais. Além disso, esses destinos proporcionam uma experiência mais controlada e segura em comparação às praias, que, embora continuem sendo preferência de muitos, sofrem com a imprevisibilidade do clima e as condições do mar.

6 vantagens de escolher um parque aquático para as férias em família:

1. Infraestrutura completa: Diferentemente da maioria das praias, os parques aquáticos oferecem tudo no mesmo lugar. Banheiros, chuveiros, armários, restaurantes e áreas de descanso estão disponíveis para garantir uma experiência confortável e prática.

2. Segurança: Nos parques, as piscinas têm condições controladas, sem marés ou correntes, e há salva-vidas treinados em cada atração. Isso proporciona mais tranquilidade para os pais e diversão segura para as crianças.

3. Diversão para todas as idades: Desde áreas relaxantes, como rios lentos, até atrações radicais, como toboáguas e montanhas-russas aquáticas, os parques oferecem opções para todas as faixas etárias.

4. Ambiente controlado: Ao contrário da praia, onde as condições do mar e do clima são imprevisíveis, os parques aquáticos oferecem um ambiente estável, com piscinas climatizadas e áreas sombreadas que garantem conforto mesmo nos dias mais quentes.

5. Menos exposição ao sol: Muitas atrações em parques aquáticos contam com áreas cobertas e sombra, o que ajuda a reduzir a exposição prolongada ao sol, ao vento ou à areia, garantindo momentos de lazer sem preocupações com a saúde.

6. Água tratada e filtrada: A qualidade da água em parques aquáticos como o Thermas dos Laranjais é uma prioridade. Diferentemente da praia, onde a água pode conter resíduos, a água dos parques é tratada e constantemente filtrada, proporcionando uma experiência mais segura para os visitantes.

Thermas dos Laranjais: paraíso de águas quentes no interior de São Paulo

Com de 300 mil m² de área e mais de 60 atrações, o Thermas dos Laranjais se destaca não apenas pela grandiosidade, mas também pela diversidade de suas atrações. Entre elas, está a primeira montanha-russa aquática do Brasil, que leva os visitantes por uma jornada de adrenalina em boias, subidas e descidas, ao longo de seus 370 metros de extensão. O parque também conta com piscina de ondas que recria o clima praiano com areia branca e bares à beira d’água, além de toboáguas radicais, rios lentos e a primeira piscina meia-lua de surfe do mundo.

Comemorando 40 anos em 2024, o parque também se destaca pela sustentabilidade, sendo o primeiro do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

