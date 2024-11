Campos do Jordão fora do inverno: confira experiência da alta gastronomia neste feriado - (crédito: Uai Turismo)

Entre os dias 15 e 17 de novembro, o Puriman, restaurante de pesquisa e produto, localizado em Campos do Jordão, promove o evento Essência – Sinestesia e Sustentabilidade na Mantiqueira, que propõe um mergulho nos sabores, culturas e histórias da Serra, aliando turismo, oficinas e degustações de menus exclusivos que conectam a natureza à alta gastronomia.

A programação conta com brunch, almoço e jantar assinados pelo chef João Izar, que lidera a cozinha do Puriman, além de atividades que envolvem desde a produção de cerâmica até a expedição de PANCs e cogumelos, visando permitir ao consumidor conhecer a fundo o restaurante, explorando desde a sua gastronomia, até os insumos utilizados no dia a dia para promover um ciclo sustentável. A participação será aberta aos frequentadores locais, mediante a compra de ingressos, e também aos clientes hospedados nos parceiros Pousada Figueira da Serra e Flat Chateau ao longo do período.

Segundo o chef Izar, o objetivo do evento é mostrar que a Serra da Mantiqueira é um universo de possibilidades para a gastronomia de pesquisa e produto, mas que deve ser respeitada e preservada pelos empreendimentos locais. “Vamos trazer nossos principais fornecedores para falar sobre o valor dos ingredientes locais e como a utilização sazonal permite que o Puriman atue como um guardião da cultura local. Vamos mostrar tudo o que encontramos na Mantiqueira e o que produzimos no próprio restaurante e como isso contribui para uma operação mais sustentável, com rotinas cíclicas em que o que sai na nossa horta, vai para o prato do consumidor, alimenta nossos animais, serve de adubo para nossas planta”, explica Izar.

Em decorrência de uma operação centrada na excelência e na sustentabilidade, em 2023, o restaurante Puriman recebeu a creditação da ODS 12 – produção e consumo consciente e responsável – pelo programa “GODs”, do Pacto Global da ONU. “Nós recebemos a certificação por causa de tudo o que fazemos no dia a dia. É isso o que queremos levar para o evento. Quero mostrar que é possível fazer diferente, valorizando a região e prezando pelo meio ambiente, com apoio de produtores locais e especialistas de renome que fazem do Puriman o que ele é hoje”, pontua o chef.

Dessa forma, para apoiar no desenvolvimento das oficinas, o evento conta com a participação de personalidades como André Boccato, especialista em marketing culinário, chef de cozinha, professor e editor; Sérgio Bruxo, sommelier responsável por toda a harmonização dos pratos do evento; Davi Jonck, azeitólogo profissional; Vanessa Branco, ceramista oficial do Puriman e Thiago Van Den, biólogo, especialista em PANCs e FANCs.

Confira programação para este feriado em Campos do Jordão:

15/11 – sexta-feira:

8 às 11h: café da manhã (para hóspedes da pousada e flat);

11h às 12h: degustação de azeites Sabiá, com o sommelier Davi Jonck, da fazenda Sabiá;

13 às 17h: almoço com pratos à la carte do Puriman (entrada, principal e sobremesa);

15h às 17h: expedição para a coleta de PANCs e FANCs com o especialista Thiago Vanden;

19h às 23h: jantar temático.

16/11 – sábado:

8 às 11h: café da manhã (para hóspedes da pousada e flat);

10h às 12h: oficina de massas com o chef João Izar;

13 às 17h: almoço na fazenda com fogo de chão, com carnes feitas em longa cocção;

16h às 18h: oficina de cerâmica com a ceramista Vanessa Branco;

19h às 23h: menu degustação (5 tempos) com harmonização do sommelier Sérgio Bruxo.

17/11 – domingo:

8h às 16: brunch de despedida;

10h às 16h: feira de pequenos produtores locais – vinhos, charcutaria, hortifruti, grãos, queijos e derivados, livros, cerâmicas, entre outros.

Comprometido com causas sociais, o Puriman irá destinar cerca de R$10 mil do faturamento do evento à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) para fazer a troca do sistema de aquecimento da unidade, além de oferecer um almoço para 70 pessoas da instituição na primeira semana de dezembro.

