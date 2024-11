One-Stop Shop: “tudo em um lugar só” é tendência no turismo (Os hotéis e resorts 'all-inclusive' passaram a ser destinos de desejo de turistas que preferem encontrar tudo em um só lugar, e foi oferecendo gastronomia, wellness, passeios e parcerias estratégicas com cias aéreas, que a Hyatt Inclusive Collection, linha all-inclusive da Hyatt, cresceu 450% em operações nos últimos 10 anos. (Foto: Divulgação Hyatt Inclusive Collection))

Você já ouviu falar no conceito de “one-stop shop”? Mesmo que o termo seja novo para você, é bem possível que já tenha utilizado esse modelo sem perceber. Em tradução literal, “parada única para compras” surgiu nos Estados Unidos, em lojas de conveniência em postos de combustível, onde era possível encontrar desde chocolates até cosméticos. Hoje, a expressão é aplicada a empresas, plataformas e sites que concentram tudo o que o consumidor precisa em um só lugar, sendo amplamente usada em diversos setores.

No mercado de viagens, uma experiência “one-stop shop” significa reunir, em um único destino ou plataforma, serviços variados que atendem todas as necessidades do viajante, como transporte, seguros, hospedagem, alimentação, passeios e atividades de lazer. A ideia é simplificar o planejamento e oferecer mais conveniência. Agências de turismo, operadoras e plataformas digitais estão adotando essa tendência, muitas vezes oferecendo pacotes de soluções integradas. Além disso, muitos desses serviços agora incluem recursos de personalização, permitindo que o viajante ajuste suas escolhas com base em preferências pessoais, histórico de viagens e sugestões automatizadas.

Esse modelo de consumo está se tornando cada vez mais popular, especialmente com o crescimento das plataformas de vendas integradas e a demanda por pacotes “all-inclusive”. De acordo com uma pesquisa da Euromonitor, maioria dos consumidores das gerações Y e X prefere destinos que ofereçam tudo incluído, proporcionando praticidade e serviços centralizados. Esses destinos, com atividades para todas as idades, se destacam pelo excelente custo-benefício. Só no ano passado, a procura por resorts “all-inclusive” cresceu 6,23%. Grandes operadoras, como a rede Hyatt, estão expandindo seus portfólios para atender a essa demanda crescente, com 124 resorts em 13 países, marcando um impressionante crescimento de 450% na última década.

Optar por viagens “one-stop shop” oferece diversas vantagens que tornam a experiência mais confortável e econômica. Ao centralizar todas as etapas da viagem em um único lugar, o viajante economiza tempo, que de outra forma seria gasto buscando e comparando diferentes fornecedores. Isso também reduz o risco de esquecer algum detalhe e torna o planejamento mais tranquilo. Além disso, ter uma única empresa responsável por todos os aspectos da viagem garante suporte centralizado. Se ocorrer um imprevisto, o viajante pode entrar em contato com a mesma plataforma que cuidará de todos os ajustes necessários.

No entanto, para o sucesso desse modelo depende de uma gestão cuidadosa. Um dos maiores desafios é garantir que cada serviço oferecido tenha qualidade, sem comprometer a experiência geral. Para isso, parcerias com especialistas são essenciais. Somente com uma rede de profissionais qualificados é possível criar um ecossistema de serviços complementares e de alto nível.

Algumas empresas já adotaram modelos de negócios verticalmente integrados para resolver esse problema. A linha Hyatt Inclusive Collection, por exemplo, desenvolveu um modelo de negócios voltado para a experiência integrada. A rede conta com mais de 10 operadores distintos, como a Amstar, responsável pelo transporte e excursões, e a Trisept, que oferece soluções tecnológicas para reservas e agentes de viagem. Esses fatores consolidaram a linha como uma das principais opções para turistas norte-americanos com destino ao México e Caribe. Antonio Fungairino, porta-voz da marca, destaca que, além da conveniência, os clientes esperam uma experiência superior e sem surpresas. “Nos resorts all-inclusive, trabalhamos com parceiros especializados em gastronomia, wellness e passeios, garantindo o padrão Hyatt e alinhando-se às expectativas dos hóspedes”, explica. Ele também ressalta a importância de parcerias com marcas confiáveis. “Colaborar com empresas como American Airlines, United e Delta traz segurança aos hóspedes e incentiva a aquisição de serviços adicionais.”

Outra vantagem das plataformas “one-stop shop” é a possibilidade de oferecer preços mais vantajosos, graças a parcerias com fornecedores, descontos em pacotes ou tarifas exclusivas. Isso pode resultar em uma economia significativa em comparação com a compra de cada serviço separadamente. Ao concentrar todos os custos de viagem em uma única plataforma ou transação, o gerenciamento do orçamento se torna mais fácil. Além disso, muitos destinos oferecem opções de parcelamento e promoções especiais, tornando a experiência ainda mais acessível.

Embora muitos viajantes estejam dispostos a pagar um pouco mais pela conveniência, é importante que os preços permaneçam competitivos. Com a facilidade de comparar preços, contar com marcas consolidadas ajuda a manter os preços estáveis e atraentes. “Com consumidores cada vez mais focados em experiências práticas e personalizadas, o modelo “one-stop shop” tem tudo para se consolidar como a tendência dominante no turismo”, afirma Antônio. “Ao facilitar o planejamento e oferecer uma experiência completa e cuidadosa, essa tendência promete transformar não apenas o modo como viajamos, mas também como vivemos cada etapa da viagem.”

