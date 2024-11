Bares com Alma: projeto mapeia bares históricos e autênticos de Belo Horizonte (“O projeto "Bares com Alma" tem como objetivo reconhecer e valorizar estabelecimentos que contribuíram para a formação da identidade de Belo Horizonte (Foto: Marcos Vinícius/Divulgação Belotur))

No último dia 31 de outubro, Belo Horizonte celebrou cinco anos desde a conquista do título de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Unesco em 2019. Para marcar essa importante conquista, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, em parceria com o Sebrae Minas, anunciará na próxima quarta-feira (13/11) o lançamento do projeto ‘Bares com Alma’, um inventário de 30 estabelecimentos icônicos e tradicionais da cidade. A iniciativa visa homenagear e reconhecer bares notáveis que contribuíram para a rica história gastronômica da capital mineira.

O lançamento do Bares com Alma acontecerá na próxima semana, nos dias 13 e 14 de novembro. No evento do dia 13, que será restrito a convidados, o projeto será apresentado, e os estabelecimentos mapeados desta primeira edição serão revelados, recebendo placas de reconhecimento. Nesta mesma data, será divulgado o site oficial do projeto, contendo todas as informações relativas a ação e a lista dos bares contemplados.

No segundo dia de lançamento da iniciativa (14), será realizado o evento “Prosas de Balcão: Patrimônio e Autenticidade”, no Cine Santa Tereza, a partir das 10h. A entrada é gratuita e aberta ao público, com retirada de ingressos na bilheteria do cinema, 30 minutos antes do início da sessão. Durante o dia, o público poderá participar de uma série de palestras. Entre elas está a apresentação “Lojas com História – Conhecendo Lisboa pelas Suas Lojas”, mediada por Sofia Pereira, representante do projeto em Lisboa. Outra atração será a conversa com o tema “Os Bares da Nossa Cidade: Experiências, Imaginário Coletivo e Identidade”, que contará com a participação de diversos atores do setor gastronômico de Belo Horizonte. Além disso, a programação inclui debates sobre a valorização do trabalho feminino na indústria e sobre a cultura alimentar Afro-Brasileira. Confira mais detalhes do “Prosas de Balcão: Patrimônio e Autenticidade” no Portal Belo Horizonte.

“O projeto “Bares com Alma” tem como objetivo reconhecer e valorizar estabelecimentos que contribuíram para a formação da identidade de Belo Horizonte. Esses bares se destacam por manter, ao longo do tempo, atividades marcadas por autenticidade, e relevância para suas comunidades, com impacto significativo nos âmbitos social, cultural, gastronômico, de sustentabilidade e artístico. Ao valorizar esses estabelecimentos, estamos também promovendo o desenvolvimento local e estimulando a economia criativa, que beneficia os produtores da região e fortalece as relações comunitárias”, comenta a presidente da Belotur, Bárbara Menucci.

O projeto realizado pela Belotur, em conjunto com Sebrae Minas, irá mapear e propor uma série de ações para estimular a visitação e a sustentabilidade destes guardiões da cultura boêmia de Belo Horizonte, criando condições para que esses bares prosperem e sigam sendo reconhecidos por moradores e turistas. A ação também tem o objetivo de valorizar e perpetuar o patrimônio material e imaterial presente nestes locais, assim como destacar a oferta gastronômica da cidade.

”Reconhecida como capital nacional dos bares, Belo Horizonte comemora, em 2024, cinco anos em que a cidade foi agraciada com o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco devido ao potencial e à referência nesse segmento. É uma conquista importante que valoriza todo o histórico, a cultura e as boas práticas da capital mineira em sua culinária inovadora. O projeto ‘Bares com Alma’ é mais uma ação que visa dar visibilidade ao legado dos bares que, há várias décadas, enriquecem nossa cidade com uma diversidade de sabores e aromas singulares, enaltecendo a tradição belo-horizontina. Essa iniciativa não apenas valoriza a experiência e a troca cultural nesses espaços, mas também ajuda a promover a gastronomia como uma força essencial para o desenvolvimento econômico e sustentável”, destaca o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Esta primeira edição do projeto nasce tendo como base o programa argentino ‘Bares Notáveis’, política instituída pelo Ministério da Cultura da Argentina que busca valorizar e apoiar bares e cafés notáveis de Buenos Aires, reconhecidos pela sua antiguidade, cultura e relevância social, fazendo parte do patrimônio cultural da cidade. Além deste, outros projetos similares espalhados pelo mundo foram usados como referência para a proposta da ação em Belo Horizonte, entre eles estão: ‘Bares são Patrimônio’, de Santiago e ‘Prêmio da Música Boêmia’, em Valparaíso, ambos projetos no Chile; ‘Lojas com História’, em Lisboa, Portugal; ‘Os Emblemáticos’, em Barcelona, na Espanha; ‘Bares Tombados’, no Rio de Janeiro e o ‘Prêmio Bairro da Cultura’, em Londres, na Inglaterra.

Mas o que é um ‘Bar com Alma’?

‘Bares com Alma’ são bares tradicionais que possuem elementos singulares que os tornam relevantes para suas comunidades e territórios da capital mineira, com pelo menos 30 anos de funcionamento, reconhecidos como locais de diferencial histórico, gastronômico e cultural para a cidade, oferecendo aos seus visitantes experiências únicas e memoráveis. Esses estabelecimentos contêm uma ou mais referências representativas de Belo Horizonte, tanto em relação à localização, – contemplando também áreas descentralizadas – quanto em relação à história, valorizando elementos materiais e imateriais. Também foram analisadas as pessoas que estão por trás desses estabelecimentos, garantindo uma curadoria que seja diversa e representativa da população do município.

A adequação do projeto para Belo Horizonte foi conduzida pelo designer e pesquisador Rafael Quick, profissional que assinou a concepção, curadoria e articulação do movimento de revitalização do Mercado Novo de Belo Horizonte. O processo de seleção dos trinta ‘Bares com Alma’ de Belo Horizonte contou com a ajuda de um júri qualificado, composto por um grupo multidisciplinar de especialistas, visando garantir que o processo de escolha dos estabelecimentos fosse imparcial.

Fizeram parte deste grupo representantes da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; do Sebrae Minas; da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel); da Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese-BH); do Sindibebidas; do Senac Minas e da Frente da Gastronomia Mineira. Também estiveram envolvidos jornalistas e influenciadores especializados, além de lideranças comunitárias.

A partir do anúncio dos inventariados desta primeira fase do projeto, será criada uma rede de colaboração e interação entre estes bares para a promoção dos locais, pensando em um maior apoio popular, e estimulando a criação de políticas públicas e legislações que ouçam suas demandas. Esses estabelecimentos serão identificados por uma sinalização específica, conferindo a fase inicial da constituição de uma rede de bares históricos da cidade.

Fases do projeto

Na primeira fase do projeto, foi criada uma base de dados com cerca de 100 estabelecimentos de Belo Horizonte, selecionados por uma comissão composta por representantes do poder público, instituições do setor, jornalistas e personalidades da cultura boêmia da cidade. A seguir, realizou-se uma análise qualitativa do banco de dados, que resultou na pré-seleção de bares. Equipes de avaliação conduziram visitas e entrevistas detalhadas com os pré-selecionados, culminando na escolha dos 30 bares premiados.

O projeto ‘Bares com Alma’ foi concebido a partir do movimento de ações em torno do título de Belo Horizonte como Cidade Criativa da Unesco pela Gastronomia em 2019, e de conexões geradas pela participação da capital mineira na Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco. A iniciativa foi construída por meio da parceria entre a Belotur e o Sebrae Minas, e debatida durante a realização da 1ª Bienal da Gastronomia de Belo Horizonte, ocorrida em outubro de 2023.

