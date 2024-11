Nando Reis em Lavras Novas no feriado de 15 de novembro ((Foto: divulgação))

O renomado cantor e compositor Nando Reis, um dos grandes ícones da MPB, se apresenta no encantador distrito de Lavras Novas, no feriado de 15 de novembro. O show é parte do Festival da Flor, que promete uma experiência inesquecível em meio às deslumbrantes paisagens montanhosas da região. A festa terá início às 17h, com a abertura da banda Ca$h, que trará o melhor do rock, seguida pela apresentação do Junio Assisi. Os ingressos já estão disponíveis para compra no Sympla.

O Festival da Flor oferecerá uma área Open Bar, com opções que vão do VIP Relicário, incluindo vodka, cerveja ou chope, sucos, refrigerantes e água, ao Camarote All Star, que contará com whisky, gin, vodka, cerveja ou chope, sucos, refrigerantes, água tônica e água. A experiência gastronômica também será um destaque, com opções de restaurantes como Sal Grosso e Primitivo Pizzaria, que servirão deliciosas pizzas, hambúrgueres e choripans, disponíveis à parte.

O show acontece no vilarejo de Lavras Novas, a 115km de Belo Horizonte, no feriado de 15 de novembro a partir das 17horas. Será uma noite inesquecível, onde não faltarão os maiores hits de Nando, como “All Star” e muitos outros que marcaram gerações.

