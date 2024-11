Emissão de vistos americanos cai 10,4% em setembro (Volume ainda é maior que o do mesmo período em 2023 (Foto: AlxeyPnferov/Getty Images))

A quantidade de vistos americanos concedidos a brasileiros registrou uma queda de 10,4% de agosto para setembro, totalizando 99.353 autorizações. Apesar da queda, já foram liberados mais de 902 mil vistos nos primeiros nove meses do ano – um volume 3% superior ao do mesmo período em 2023.

Os dados fazem parte de um levantamento da consultoria Viva América, que monitora a distribuição de vistos ao redor do mundo a partir de relatórios do Departamento de Estado americano. Entre os cinco postos diplomáticos dos EUA no Brasil, o consulado de São Paulo se destacou em setembro de 2024, com 50.861 vistos aprovados para brasileiros, seguido pelo do Rio de Janeiro (17.611) e da embaixada em Brasília (11.471).

“Setembro é o último mês do ano fiscal americano, o que pode levar os consulados a ajustarem o ritmo de processamento de vistos para se prepararem para o novo período fiscal, uma vez que alguns vistos possuem uma quantidade máxima estipulada em lei. É um movimento que observamos historicamente”, comenta Rodrigo Costa, CEO da Viva América.

De acordo com o especialista, que vive nos EUA há dez anos, apesar da queda em setembro, a expectativa é de que o ano se encerre com um novo recorde de vistos para brasileiros, ultrapassando a máxima de 1,15 milhão registrada em 2023.

Vistos de turismo lideram a lista

O visto B1/B2, popularmente conhecido como visto de turismo e negócios, foi o mais emitido para brasileiros em setembro, somando 95.257 – uma queda de 9,8% em relação a agosto. “Os viajantes nacionais continuam com um apetite forte pelos destinos americanos”, comenta Costa.

Na lista, segue-se o J-1 (905), de intercâmbio; o C-1/D (344), para tripulantes de aviões e embarcações; e o A-2 (342), para diplomatas e representantes do Estado brasileiro.

A emissão do visto A-2, segundo o levantamento da Viva América, cresceu 37,9% em relação a agosto, provavelmente em razão das comitivas brasileiras que precisaram da autorização para a Assembleia Geral da ONU.

Vistos mais emitidos em setembro de 2024

1. B1/B2 (negócios e turismo): 95.257

2. J-1 (intercâmbio): 905

3. C-1/D (tripulantes): 344

4. A-2 (diplomatas): 342

5. L-2 (dependentes de L-1): 333

6. L-1 (transferência de executivos e abertura de empresas): 294

7. B-1 (negócios): 276

8. F-1 (estudo): 169

9. G-2 (organismos internacionais): 159

10. H-1B (profissionais especializados): 149

Postos diplomáticos dos EUA que mais emitiram vistos em setembro de 2024

1. Monterrey: 76.331

2. Cidade do México: 66.697

3. São Paulo: 50.861

4. Bogotá: 39.516

5. Guadalajara: 29.734

6. Buenos Aires: 29.420

7. Nova Délhi: 26.712

8. Manila: 23.862

9. Mumbai: 20.879

10. Chennai: 19.532

16. Rio de Janeiro: 17.611

21. Brasília: 11.471

23. Porto Alegre: 10.669

31. Recife: 7.918

Fonte: Levantamento Viva América com informações do Departamento de Estado dos EUA

