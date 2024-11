4 destinos imperdíveis na Costa da Baleia para conhecer e se encantar (Aproveite a Costa da Baleia (Foto: Claudia Milandra/Getty Images))

A Costa da Baleia, situada no litoral sul da Bahia, é um verdadeiro paraíso repleto de belezas naturais e cultura vibrante. Para quem está planejando uma viagem para essa região encantadora, veja cinco destinos que prometem surpreender. Cada um deles oferece uma experiência única e inesquecível e, com a Pousada Casa de Maria em Prado como base, o turista terá o conforto e a hospitalidade necessários para explorar e viver momentos inesquecíveis neste pedaço paradisíaco do Brasil!

LEIA TAMBÉM: Baleias: Uma experiência turística de inverno

Prado

Prado é um destino mágico na Costa da Baleia que combina praias deslumbrantes com um charme histórico incomparável. Além de explorar o centro histórico com suas construções coloniais e ruas de paralelepípedo, você pode aproveitar a Praia do Novo Prado, conhecida por suas águas calmas e cristalinas, perfeitas para um dia de relaxamento e banhos refrescantes. A Praia do Tororão é ideal para os amantes do surfe, oferecendo ondas perfeitas para a prática do esporte. Para quem busca um pouco de aventura, as trilhas que levam às Praias do Coqueiral e Praia da Barra Grande oferecem vistas deslumbrantes e contato direto com a natureza. Para uma hospedagem aconchegante e com uma vista incrível, a Pousada Casa de Maria é uma escolha perfeita, proporcionando conforto e uma experiência autêntica no coração de Prado.

Praia de Prado (Foto: Divulgação)

Cumuruxatiba

Cumuruxatiba é um refúgio paradisíaco com suas praias de areia branca e águas cristalinas. A Praia de Cumuruxatiba é ideal para caminhadas relaxantes à beira-mar e mergulhos em suas águas mornas e transparentes. Não perca o Parque Natural Municipal de Cumuruxatiba, um local perfeito para trilhas e observação da fauna e flora locais. A região também oferece opções de passeios de barco para explorar as ilhas próximas e desfrutar de um contato mais íntimo com a natureza. Aproveite para visitar o mercado local e experimentar a culinária regional, com destaque para pratos à base de frutos do mar.

Praia de Cumuruxatiba (Foto: Cristian Lourenço/Getty Images)

LEIA TAMBÉM: 5 destinos para observação de baleias no Brasil

Corumbau

Corumbau é um destino mais reservado, conhecido por suas praias quase intocadas e um ambiente tranquilo. A Praia de Corumbau é famosa por suas águas mornas e cristalinas, e a beleza natural ao redor proporciona um cenário perfeito para relaxar. Explore a região com passeios de caiaque e descubra pequenas enseadas escondidas e áreas de snorkeling. Corumbau também é ideal para quem deseja praticar yoga ao amanhecer, com uma vista espetacular do sol nascendo sobre o mar. A tranquilidade e a beleza do local fazem dele um verdadeiro paraíso para aqueles que buscam uma conexão profunda com a natureza.

Praia de Corumbau (Foto: Leoaraujo7/Getty Images Pro)

LEIA TAMBÉM: Aproveite a Costa dos Corais, no litoral Norte de Alagoas

Guaratiba

A vila de Guaratiba encanta com seu charme rústico e suas praias pouco exploradas. A Praia de Guaratiba oferece um ambiente quase deserto, ideal para quem procura um refúgio tranquilo. A região também é famosa pelas trilhas ecológicas que levam a mirantes espetaculares e pontos de observação de aves. Visite a comunidade local e participe de atividades culturais, como workshops de artesanato e culinária regional. Não deixe de experimentar a cozinha local em um dos restaurantes à beira-mar, onde você poderá saborear pratos típicos preparados com ingredientes frescos e locais.

Praia de Guaratiba (Leoaraujo7/Getty Images)

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo