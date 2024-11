Parque aquático valoriza a cultura maranhense com atrações inspiradas em gírias e expressões regionais (Com um conceito inovador, o parque aposta na valorização da identidade local ao nomear suas atrações com gírias e expressões típicas do estado, criando uma conexão única com seus visitantes. (Foto: Valparaíso Adventure Park))

O Valparaíso Adventure Park não tem como foco apenas entreter e oferecer diversão, mas também preservar e divulgar a rica cultura maranhense. Com um conceito inovador, o parque aposta na valorização da identidade local ao nomear suas atrações com gírias e expressões típicas do estado, criando uma conexão única com seus visitantes.

LEIA TAMBÉM: 5 experiências para desfrutar em Curaçao



A nova atração do parque, “Vumbora”, exemplifica essa proposta. O nome, que é uma expressão popular do Maranhão e significa algo como “vamos lá” ou “partiu”, traduz a energia e a receptividade do povo maranhense. “Os nomes das nossas atrações são totalmente inspirados em nosso estado. Fugimos do tradicional, que é comum na maioria dos parques, e escolhemos nossas gírias regionais. Isso cria uma identidade única, algo que chama atenção pelo nome diferente”.



Além do “Vumbora”, o parque traz outras atrações com nomes igualmente autênticos, como Invocado, Zilado, Dále, Rio Preguiças, Toboéeeguas e Rambora. Cada um desses nomes é uma homenagem à cultura local, a formas divertidas e descontraídas de expressar o modo de viver e falar dos maranhenses. Em vez de nomes genéricos, que poderiam ser encontrados em qualquer parque do mundo, Valparaíso Adventure Park utiliza suas gírias para garantir personalidade a cada espaço.



O impacto dessas escolhas vai além do mero apelo visual ou sonoro. “O nome “Vumbora”, por exemplo, torna-se parte da experiência do visitante, que pode usá-lo em outros momentos, criando uma relação mais divertida com a atração, como vumbora naquela atração”, completa Pablo, destacando como essas expressões tornam o momento ainda mais especial e imersivo.

LEIA TAMBE?: 4 destinos imperdíveis na Costa da Baleia para conhecer e se encantar



A proposta do parque reforça não só o orgulho do complexo sobre o estado, mas também ajuda a disseminar as gírias e expressões maranhenses para aqueles que, talvez pela primeira vez, estão em contato com o estado e sua cultura.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo