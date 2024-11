Resort Fazenda 3 Pinheiros anuncia ofertas de Black Friday e pacotes especiais para o Natal e Ano Novo (Desfrute do Turismo rural no Natal e no Ano Novo no Resort Fazenda 3 Pinheiros (Foto: Christian Meyn))

O Resort Fazenda 3 Pinheiros, um dos destinos de turismo rural mais renomados do Brasil, divulgou ofertas exclusivas para a Black Friday e pacotes especiais para o Natal e Ano Novo. Durante todo o mês de novembro, o 3 Pinheiros oferece descontos de até 28% em reservas feitas diretamente no site oficial. As promoções são aplicadas para estadias em novembro e dezembro (exceto feriados, Natal e Ano Novo), de acordo com a disponibilidade.

Para as festividades de Natal, foram preparados pacotes que valorizam a celebração em família. Com um período mínimo de 3 dias, as estadias incluem uma oferta especial para pacotes de 5 dias, que recebem um desconto de 10% no valor total. Já para o Réveillon, os pacotes têm estadia mínima de 4 dias, com uma oferta especial de 10% de desconto para reservas de 6 diárias.

Programação de Natal

No dia 24 de dezembro, as festividades natalinas começam com um churrasco especial servido no salão de festas. À noite, a magia fica completa com a chegada do Papai Noel, que vem de charrete até a casa decorada especialmente para ele, onde cada criança é chamada para receber seu presente das mãos do bom velhinho. O jantar inclui uma ceia de Natal no restaurante do resort, que estará decorado para a ocasião e contará com música ao vivo e uma seleção de pratos típicos, incluindo saladas, pratos quentes e sobremesas. No dia 25, um almoço especial de Natal será servido com pratos tradicionais, reforçando o clima de união e partilha.

Natal no Resort Fazenda 3 Pinheiros (Foto: Christian Meyn)

“Sem dúvida, essas são as melhores oportunidades para quem deseja passar dias incríveis conosco ainda em 2024. Somos o refúgio perfeito para proporcionar entretenimento infantil e conforto para toda a família. Nosso tradicional Natal é uma celebração única: a decoração temática fica deslumbrante, a ceia com pratos típicos se supera a cada ano, e a chegada do Papai Noel de charrete é um momento inesquecível para todos,” afirma Gabriela de Carvalho, diretora de Marketing do Resort Fazenda 3 Pinheiros.

Réveillon no 3 Pinheiros

Para as famílias que desejam iniciar o ano novo com renovação e alegria, o Resort Fazenda 3 Pinheiros oferece uma programação especial. Na noite do dia 31 de dezembro, os hóspedes poderão desfrutar de uma ceia completa de Ano Novo, seguida por uma festa com música ao vivo, DJ, show de fogos e um brinde com espumante à meia-noite, proporcionando uma comemoração superanimada em meio ao cenário de tranquilidade do campo, perfeito para quem quer celebrar e descansar.

Ano novo no Resort Fazenda 3 Pinheiros (Foto: Santiago Moralles)

“Nosso réveillon não deixa nada a desejar em comparação com festas famosas. Temos uma estrutura incrível, com DJ, banda e queima de fogos. Um super evento para agradar a família inteira,” resume Yago Noel, Diretor e sócio do Resort Fazenda 3 Pinheiros, que fica em Engenheiro Passos, berço da hotelaria de fazenda no Brasil, e a cerca de duas horas e meia da cidade do Rio de Janeiro e três horas de São Paulo.

