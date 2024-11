Websérie da ABAV Nacional compartilha histórias inspiradoras do turismo (ABAV Nacional lança segundo episódio de sua websérie Passaporte para o Futuro (Foto: divulgação))

A websérie ‘Passaporte para o Futuro’, uma extensão da Jornada Turismo 2030 que também promoveu o evento “1ª Jornada do Turismo 2030 – Estratégias para Prosperar Frente aos Desafios Climáticos” que ocorreu na ABAV Expo 51, disponibilizou seu segundo episódio, que tem por objetivo apresentar histórias inspiradoras de pessoas e organizações que estão mudando o turismo para melhor. Ao longo dos três episódios, cientistas e especialistas em meio ambiente e clima se unem a empreendedores e grandes empresas que já transformaram seus negócios com práticas mais sustentáveis, mostrando que a mudança é possível e está acontecendo.

Com depoimentos de parceiros de instituições como WWF-Brasil e World Animal Protection, a websérie convida todos a refletir sobre o papel do turismo na luta contra as mudanças climáticas. Com curadoria realizada pela ApplyBrasil, os episódios servem para gerar conversas nas quais o público poderá se engajar e participar ativamente de discussões que definem o futuro do setor.

No segundo episódio, lançado no YouTube da ABAV Nacional, especialistas dialogaram a respeito da busca por um turismo regenerativo, que tem como função conectar as pessoas com comunidades e territórios protegidos e estimular regeneração e conservação desses locais. O comunicador e guia da Tibá Etnoturismo em Prado, na Bahia, Manuhã Pataxó (Eduardo Ferreira), participou do diálogo e ressaltou: “É o turismo que busca o resgate da cultura, o resgate da música, da ancestralidade, do Toré, do canto, do samba do povo local.” O episódio teve ainda a participação da ativista ambiental e proprietária da pousada Casa Paixão em Caraíva, na Bahia, Tatiana Paixão, que contou como seu estabelecimento trabalha para promover o turismo regenerativo na vila de Caraíva.

Manuhã Pataxó (Eduardo Ferreira), comunicador e guia da Tibá Etnoturismo, no segundo episódio da websérie ‘Passaporte para o Futuro’ (Foto: divulgação)

O resgate da cultura

O turismo regenerativo vai além da sustentabilidade: é uma abordagem que visa não apenas preservar o meio ambiente e a cultura, mas também revitalizá-los, promovendo um impacto positivo tanto para os visitantes, quanto para as comunidades locais. “O turismo se beneficia da natureza e tem o potencial de contribuir na conservação e restauração dos ambientes e territórios. Mas falar de turismo regenerativo também é enfatizar o papel do setor no resgate da nossa relação com a natureza e no engajamento na causa ambiental”, afirma Diego Igawa Martinez, Biólogo e Coordenador de Projetos da SOS Mata Atlântica.

No resgate da cultura nacional, o turismo regenerativo oferece um caminho para a valorização de tradições, práticas e conhecimentos locais. Carla Mott, socioambientalista, psicanalista e dona da Pousada Colmeia, em Caraíva, afirmou: “O turismo regenerativo propõe esse redesenho do turismo tradicional. Então temos um turismo preocupado em contribuir, de alguma forma, com a regeneração do planeta”. Dessa forma, o turismo regenerativo é responsável por fortalecer o orgulho cultural, contribuir para a educação dos visitantes e apoiar economicamente as comunidades locais, sem comprometer a essência de suas tradições.

Episódio 3 – Retornar

No dia 8 de novembro, o canal da ABAV Nacional no YouTube apresentará o terceiro episódio da websérie ‘Passaporte para o Futuro’. O episódio ‘Retornar’ registra o encontro da 1ª Jornada Turismo 2030 – “Estratégias para prosperar frente aos desafios climáticos” realizado na ABAV Expo 51, em Brasília. Com uma rodada de painéis, apresentações dinâmicas, participação empolgante da plateia e de renomados convidados do setor, o último episódio da websérie retoma o diálogo sobre o futuro do turismo.

