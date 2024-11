Biodiversidade brasileira é promovida na WTM Londres (Estande do Brasil na feira de turismo, em Londres, atraiu muitos estrangeiros no ano passado (Foto: Divulgação/Embratur))

Observação de aves, experiências amazônicas, gastronomia pantaneira e 50 coexpositores representando destinos dos seis diferentes biomas do país que tem a maior biodiversidade do mundo. Tudo isso estará presente no estande do Brasil organizado pela Embratur, em parceria com o Sebrae, na WTM Londres, que começou segunda-feira (4) e segue até hoje (6), na Inglaterra. A World Travel Market (WTM) Londres é uma das mais importantes feiras de turismo internacional, o evento é uma oportunidade única para fomentar novos negócios e atrair mais turistas estrangeiros para o Brasil.

A estratégia da Embratur e Sebrae é levar destinos que estão em evidência, como o Cerrado – eleito como um dos melhores destinos de 2025 pela National Geographic –, os Lençóis Maranhenses – mais novo Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO –, além de Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA), que concorrem ao prêmio de destinos turísticos mais desejados do mundo pela revista britânica Wanderlust. Entre os destinos brasileiros na WTM Londres, estão também os estados de Amazonas, Pará, Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso, e cidades como Manaus (AM), Foz do Iguaçu (PR), Pantanal-Bonito (MS), São Paulo (SP) e São Sebastião (SP).

A feira reúne, todo ano, mais de 30 mil participantes interessados em fazer negócios, contatos e expandir o relacionamento com operadores de turismo, expositores, imprensa e formadores de opinião. A Embratur e o Sebrae prepararam um estande de 414 m², com uma programação com degustação de caipirinha, cookings shows comandados por chefs brasileiros renomados, atrações culturais e experiências imersivas em que visitantes poderão conhecer mais sobre os destinos brasileiros.

O Brasil no mundo

A participação brasileira na WTM Londres também visa fortalecer as relações comerciais com os principais mercados emissores de turistas para o Brasil na Europa para além do Reino Unido, como Alemanha, França, Itália, Espanha e Portugal.

“Nós assumimos um papel de protagonismo global em agendas importantes para o mundo. Vamos sediar a Cúpula do G20 no Rio, e receberemos a COP 30 em 2025, em Belém do Pará, na Amazônia. Esses eventos colocam o país no centro dos debates sobre os principais desafios da atualidade, principalmente o desenvolvimento sustentável”, afirma o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

“O turismo é uma atividade econômica que pode contribuir no debate sobre proteção ao meio ambiente e sustentabilidade. Estamos trabalhando para qualificar cada vez mais nossos destinos e serviços, para que o turista venha conhecer a diversidade de nossa natureza e de nossa cultura, e esse turismo nos ajude na preservação desses ativos materiais e imateriais”, completa Freixo.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, reforça a relevância do tema globalmente. “A transição verde será o grande motor do crescimento mundial nos próximos anos e os pequenos negócios têm um papel fundamental no aproveitamento dessas oportunidades para o turismo. Vários empreendedores já estão criando experiências com a biodiversidade brasileira. O Turismo de Experiência vem se tornando uma referência. Só o Brasil tem a Amazônia, seis biomas em um só país. A maioria dos negócios do país são pequenos negócios, e com isso, eles criam mais oportunidade, inclusão e geração de renda”, ressalta Lima.

Observação de aves

Quem visitar o estande do Brasil na WTM Londres poderá concorrer a passagens aéreas para conhecer destinos brasileiros como a Amazônia, ação em parceria com a TAP e a Amazonastur, a partir da rota recém-inaugurada entre Lisboa e Manaus (AM), e o Pantanal, através do voo de Londres para Cuiabá (MT), em parceria com a Latam Airlines e a Fundtur MS e apoio do Sebrae MT.

O sorteio marcará o lançamento da Vitrine Visit Brasil. O objetivo é diversificar as ofertas de destinos, focando em experiências autênticas, diversas e sustentáveis. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, a experiência a ser apresentada será a observação de aves (birdwatching).

A Vitrine Visit Brasil vai priorizar segmentos estratégicos, com grande demanda global de turismo, por meio da curadoria de 100 experiências. A iniciativa tem como objetivo posicionar o Brasil como um destino competitivo e atraente no exterior e promover pequenos negócios. Ao longo de 2025, novas experiências autênticas serão apresentadas ao mercado internacional.

Presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling ressalta a importância da parceria com a Embratur. “A Embratur é o nosso grande parceiro na promoção internacional e fortalecendo cada vez mais a imagem do Mato Grosso do Sul, do destino de natureza, de safaris, de observação da vida selvagem. Ações como essas que fomentem a ida de operadores, da imprensa, ajuda muito a potencializar a imagem do Mato Grosso do Sul em consonância com a nova estratégia da Embratur de diversificar a imagem do Brasil e focar muito no turismo e na natureza. Então, estamos muito felizes, especialmente estando na WTM, reforçando o posicionamento do Estado em uma das maiores feiras do mundo”, diz.

Representando a Amazonastur, Mariana Eder coloca como um ponto alto o lançamento do voo da TAP entre a capital portuguesa Lisboa e Manaus (AM). “É muito importante para nós do Amazonas estarmos na WTM. Ontem foi lançado nosso voo, nossa conexão com a Europa. O público europeu procura por destinos de natureza, de turismo de experiência com base comunitária e com comunidades indígenas. E nosso estado tem tudo que o mercado europeu e londrino quer. Nossas expectativas são altas, com programação intensa e a ação promocional em parceria com a Embratur e a TAP para operadores conhecerem o nosso destino”, elenca.

Maior conexão com a Europa

De janeiro a setembro de 2024, mais de 741 mil turistas de países como França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha visitaram o Brasil. Esse número é 20% maior do que o registrado no mesmo período de 2023, o que mostra o potencial do país para o mercado europeu. O aumento da conectividade entre Brasil e Europa também é uma das estratégias prioritárias para ampliar novos negócios e aumentar o fluxo de turistas internacionais no Brasil.

Além das rotas consolidadas de voos diretos entre São Paulo e Rio de Janeiro e as principais capitais da Europa, como Londres, Paris, Lisboa, Roma e Madrid, novas rotas ampliaram as possibilidades de chegada dos visitantes internacionais. Entre os novos trajetos, em outubro, a Embratur celebrou a primeira chegada de um voo da rota que liga Paris, na França, a Salvador (BA). Outras rotas diretas, como a de Lisboa para Belém (PA), também são portas de entrada para experiências culturais e contato com a natureza, em uma imersão na Amazônia brasileira.

