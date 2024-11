Festival de Verão Salvador 2025 anuncia primeiras atrações

A contagem regressiva para o Festival de Verão Salvador 2025 começou. Nos dias 25 e 26 de janeiro, o Parque de Exposições se tornará um verdadeiro caldeirão de gêneros musicais, com shows inéditos e encontros históricos encabeçados por alguns dos principais nomes da música brasileira em atividade. A venda de ingressos será aberta nesta quarta-feira, 6 de novembro, a partir das 12h, neste link.

Como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do país, o festival já dá indícios da força e diversidade do line-up com as primeiras atrações confirmadas para esta edição.

No sábado, a programação traz o encontro da música sertaneja de Ana Castela com o trap de Xamã, o eletrônico do renomado DJ Alok e o show do Só Pra Contrariar (SPC) com a participação de Alcione, numa fusão das raízes do samba e do pagode.

Já no domingo, a grade segue quente com a energia inesgotável de Ludmilla e a presença cativa de Ivete Sangalo, além de uma mistura inusitada de pop com sertanejo, no dueto de Jão com Gustavo Mioto.

“A edição de 2025 do Festival de Verão Salvador promete ser uma das mais marcantes de sua história, reafirmando o evento como um dos maiores do Brasil. Com dois dias intensos de música, o público poderá viver momentos inesquecíveis com encontros inéditos e apresentações de grandes artistas, além das atrações do Palco Rua”, aposta Marcelo Britto, CEO da Salvador Produções, organizadora do Festival de Verão, que tem coprodução da Bahia Eventos e direção artística de Zé Ricardo.

“E a experiência do público vai para muito além da programação de shows, com destaque para a ‘Broadway’ — uma passarela de ativações criada para proporcionar interações com as marcas. Esta edição celebra a mistura de nostalgia e inovação, entregando uma experiência completa de pertencimento, imersão e muita música”, completa.

Mais informações sobre o evento e novas atrações do lineup serão divulgadas nas próximas quartas-feiras de novembro, acompanhe pelo Instagram @festivalverao.

