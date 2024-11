Palm Beaches celebra quatro hotéis com novo selo Michelin ((Foto: divulgação))

A região de Palm Beaches, no sul da Flórida (EUA), destaca as novidades de quatro imóveis de luxo, que foram recentemente reconhecidos com o selo Michelin Key. O Guia Michelin introduziu recentemente um novo selo de excelência e qualidade. Semelhante às reconhecidas e cobiçadas “estrelas” concedidas a restaurantes e chefs de todo o mundo com destaque na gastronomia, a Michelin Key faz o mesmo para hotéis e resorts que trazem experiências únicas aos hóspedes.

A distinção torna ainda mais exclusiva a lista de apenas cinco mil hotéis no mundo que já faziam parte do acervo do Guia Michelin em sete países: França, Itália, Espanha, Estados Unidos, Japão, México e Canadá. Apenas os locais considerados o “crème de la crème” das indicações do Guia, conforme definido pela própria Michelin em seu site, recebem o selo.

Embora o reconhecimento tenha sido introduzido recentemente, com o primeiro “selecionado” apresentado oficialmente em setembro deste ano, Palm Beaches já é destaque no Guia com quatro propriedades certificadas: The Breakers Palm Beach, The White Elephant Palm Beach, Tower at The Boca Raton e The Four Seasons Palm Beach (duas vezes).

Com o selo, esses hotéis se tornam visitas obrigatórias para viajantes que buscam o melhor que Palm Beaches tem a oferecer, seja uma estadia ou aproveitando os espaços com serviços pagos para não hóspedes.

O Four Seasons Resort Palm Beach

O Four Seasons Resort Palm Beach foi reconhecido com duas ‘Michelin Keys’, um dos seis hotéis na Flórida a alcançar dupla distinção. Conhecido por seu luxo à beira-mar, o hotel boutique oferece acesso a uma das melhores praias de Palm Beach e comodidades de classe mundial. O Guia Michelin destaca o resort por:

Clube de praia e piscinas para caminhadas

Serviços de Spa

Jantar excepcional no Florie’s, liderado pelo chef Mauro Colagreco, com estrela Michelin

Cada detalhe do Four Seasons Resort Palm Beach foi projetado para oferecer aos hóspedes uma estadia única, combinando relaxamento à beira-mar com a elegância e sofisticação de Palm Beach.

The Breakers

O The Breakers é considerado um dos hotéis mais icônicos do mundo. Fundado em 1896, o histórico resort à beira-mar oferece luxo sem remorso, serviço incomparável e glamour à beira-mar. As opções gastronômicas do The Breakers são um destaque, com restaurantes aclamados como HMF e The Seafood Bar oferecendo cozinha gourmet. Outros destaques da propriedade são:

Praia privada

Quatro piscinas à beira-mar

Opções gastronômicas cinco estrelas

Spa expansivo

Dois campos de golfe

White Elephant Palm Beach

O White Elephant Palm Beach está situado em um edifício histórico restaurado de 1924, combinando design contemporâneo com estilo clássico de Palm Beach. Com 32 quartos e suítes, os hóspedes desfrutam de comodidades exclusivas, incluindo:

Lola 41, um bistrô e sushi bar

Um terraço na cobertura para relaxamento privado

Bicicletas de cortesia para explorar boutiques, galerias e o litoral cênico próximo

The Tower at Boca Raton

Parte do histórico Boca Raton Resort, o The Tower at The Boca Raton é a acomodação mais luxuosa dentro do extenso resort centenário e oferece sofisticação e serviços de alta qualidade.

Renovada em 2022, o The Tower combina interiores elegantes e modernos com luxo atemporal. Os quartos espaçosos dispõem de janelas panorâmicas e vistas amplas dos jardins e canais do resort. Os hóspedes também têm acesso a comodidades premium, incluindo:

Clube de praia exclusivo

Spa expansivo

Selecione opções gastronômicas como Flybridge e The Flamingo Grill

Esse equilíbrio entre luxo isolado e atividade vibrante torna o The Tower at The Boca Raton uma escolha de destaque para viajantes exigentes que buscam sofisticação e emoção.

Para quem busca luxo reconhecido por quem entende, essas opções são excelentes para desfrutar da alta temporada na Flórida.

