Nova Petrópolis: a cidade que é o Jardim da Serra Gaúcha (O Labirinto Verde é um local de diversão para crianças e adultos, que são desafiados em um caminho secreto em meio aos ciprestes. (Foto: Divulgação))

A primavera chegou colorindo e perfumando as ruas de Nova Petrópolis, cidade gaúcha conhecida como Jardim da Serra. Isso porque o município se destaca pelos bem cuidados jardins públicos e privados, oferecendo aos visitantes a oportunidade de apreciar belas paisagens. “Para quem deseja se conectar com a natureza e vivenciar momentos de paz e beleza, Nova Petrópolis é o destino perfeito nesta temporada”, celebra o Vice-Presidente do Comércio da ACINP, Gerson Holz.

Entre os passeios imperdíveis estão as rotas para apreciar as flores que colorem a cidade. A Praça das Flores, como é carinhosamente conhecida a Praça da República, fica localizada junto à Avenida 15 de Novembro. O atrativo turístico une os canteiros floridos de plantas da estação com o Labirinto Verde, o Monumento ao Cooperativismo, o Monumento Portal da Imigração e o Monumento da Bíblia. No mesmo local, o Labirinto Verde é um local de diversão para crianças e adultos, que são desafiados em um caminho secreto em meio aos ciprestes. Chegar ao centro é um momento de intensa felicidade, além de render lindas fotos e lembranças.

Logo ao lado, a Rua dos Jardins, localizada a uma quadra da Praça das Flores, conta com uma rua em curvas acentuadas e um belo projeto de paisagismo. O atrativo estará localizado na Rua Rui Barbosa com a Rua João Leão, área central de Nova Petrópolis.

Outra opção para quem busca a natureza é o Parque Aldeia do Imigrante, que oferece uma bela caminhada entre jardins bem cuidados e arquitetura típica alemã. Localizado em uma área de dez hectares, sendo a maior parte ocupada por mata nativa, os turistas podem conferir lindas paisagens naturais, brincar nos pedalinhos, visitar a aldeia histórica e muitas outras atrações.

Quatro quilômetros distante do centro da cidade, o Ninho das Águias oferece vistas panorâmicas de tirar o fôlego, com trilhas rodeadas de flores silvestres que tornam o passeio ainda mais especial. Para os mais aventureiros, o espaço possui uma rampa de voo livre para a prática da modalidade.

Para quem busca viver uma experiência completa, a dica é começar o dia explorando os pontos turísticos floridos pela manhã, quando as temperaturas estão mais amenas, e aproveitar as tardes para visitar os charmosos cafés coloniais da cidade.

Floriculturas

Além dos parques e pontos turísticos, Nova Petrópolis abriga floriculturas encantadoras que atraem os visitantes em busca de plantas para embelezar seus lares.

A Floricultura Úrsula, a maior floricultura do Sul do Brasil e com mais de 65 anos de atuação, oferece um verdadeiro shopping center para você mesmo criar seu jardim. Já a Habitué Flores, empresa familiar com 38 anos de tradição, é especialista em buquês e arranjos.

“A primavera em Nova Petrópolis é uma verdadeira celebração da natureza, combinando turismo, cultura e o encanto das flores. Seja para um passeio em família, uma viagem romântica ou uma escapada para relaxar, o destino oferece uma experiência única. Quem visita a cidade nesta época do ano, com certeza leva na memória e no coração a beleza e tranquilidade que só Nova Petrópolis é capaz de proporcionar”, conclui Holz.

