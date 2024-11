Parque das Águas São Lourenço realiza segunda edição do Floresta Iluminada, seu festival natalino (Evento Floresta Iluminada no Parque das Águas de São Lourenço (Foto: Divulgação São Lourenço))

Acalentar corações e alimentar esperanças. Esse é o lema da edição de 2024 do evento natalino do Parque das Águas São Lourenço, da Minalba Brasil. Intitulado ‘Floresta Iluminada’, o festival visa promover impacto positivo na comunidade local por meio da entrada solidária, além de oferecer entretenimento, cultura e gastronomia para todos os públicos.

O evento, que acontece entre 23 de novembro e 5 de janeiro, das 19h às 23h, terá como entrada a doação de 1kg de alimento não perecível, brinquedo em bom estado ou qualquer valor simbólico em dinheiro. Tudo o que for arrecadado será 100% destinado para 23 instituições de caridade da região.

“O Parque das Águas São Lourenço já é um dos principais cartões postais do Sul de Minas Gerais. Com a nossa Floresta Iluminada, queremos encerrar 2024 com chave de ouro, incentivando o turismo, a cultura e o giro da economia local, além de promover a solidariedade por meio de doações”, afirma Leandro Goulart, gerente do Parque das Águas. “Vamos ajudar a construir um Natal especial e iluminado para todos”, complementa.

Foto: Divulgação São Lourenço

Atrações confirmadas

Concurso Floresta Iluminada

Realizado em parceria com a marca São Lourenço e empresários locais, o concurso propõe que esses líderes desenvolvam uma decoração especial para 130 árvores do Parque. Durante o mês de dezembro, todos os visitantes terão a oportunidade de votar na sua árvore favorita. A decoração vencedora irá garantir ao empresário passaporte de acesso anual gratuito ao Parque, e seus colaboradores terão entrada franca entre janeiro e março de 2025. O vencedor do concurso será anunciado em 6 de janeiro.

II Night Run São Lourenço

Como parte de sua programação natalina, o Parque das Águas receberá a terceira edição da Night Run São Lourenço, que acontece em 14 de dezembro, a partir das 19h. Com isso, corredores de todas as idades poderão aliar a diversão à solidariedade e doar alimentos não perecíveis para as instituições locais. A São Lourenço, água mineral captada e envasada pela Minalba Brasil na cidade, será a hidratação oficial do evento.

Agenda cultural

A tão aguardada chegada do Papai Noel acontece no sábado, 23 de novembro. Durante a semana, atrações musicais e teatrais tomam conta da Catedral de Bambu. Aulas de Culinária Temática serão realizadas às sextas-feiras no Restaurante Casa Branca. O desfile de moda ‘Fashion New Year’ trará as tendências de moda para 2025 nos dias 07 e 21 de dezembro. O Concerto Especial de Natal do Parque acontece na noite do dia 20 de dezembro, às vésperas do feriado natalino.

O Natal Iluminado do Parque das Águas São Lourenço conta o apoio dos parceiros: Associação Comercial e Empresarial de São Lourenço, ABC, Armazém da Elétrica, Clube da Cerveja, Colégio Dom Ferraz, Construtora Vilela Campos, Convention & Visitors Bureau de São Lourenço, Câmara de Dirigentes Lojistas de São Lourenço (CDL), Kadu Eventos, MegaFarma, Mury, PTK Uniformes, Raimax, San Remo Panificadora, Sicredi, SindHoteis São Lourenço, Supermercados Carrossel, Trem das Águas, Ugobom e Unimed Circuito das Águas.

