Curitiba recebeu destaque internacional da WTM Londres

Na edição mais recente da World Travel Market (WTM), uma feira de grande relevância no setor de turismo global, realizada nos dias 5 a 7 de novembro em Londres, o Ministério do Turismo do Brasil marcou presença com representantes da Pasta, incluindo o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Técnicos do MTur, Wilken Souto, e a coordenadora geral de atração de investimentos, Cinthia Marques. O objetivo foi fortalecer a posição do Brasil como um destino turístico atraente e promover oportunidades de investimento no país.

Durante a feira, os representantes do MTur participaram de diversas reuniões com investidores e parceiros estratégicos, apresentando o Brasil como um destino de investimentos sólido e destacando a importância de iniciativas tecnológicas para o desenvolvimento do turismo. Entre os encontros, a equipe do MTur promoveu o portal de investimentos do Brasil e explorou temas de inovação, como o uso de inteligência artificial para promover destinos turísticos, incluindo as regiões amazônicas, com potencial para atrair o interesse global.

Um dos momentos de maior destaque foi o reconhecimento internacional da cidade de Curitiba (PR), que foi nomeado pela renomada editora de guias Lonely Planet como uma das 10 melhores cidades para se visitar em 2025. Esse prêmio, recebido no evento, reforça a posição de Curitiba como um destino de tendência global e evidencia a diversidade turística que o Brasil oferece. Cinthia Marques enfatizou a importância desse reconhecimento, afirmando que tal premiação projeta Curitiba no cenário internacional e atrai olhares de turistas e investidores de todo o mundo.

Novas Tecnologias

A presença dos Ministério do Turismo em Londres também envolveu a participação no Summit de Ministros, onde foi discutido o papel de novas tecnologias para melhorar a experiência turística e a segurança de dados. Além disso, a participação nos eventos possibilitou a interação com a World Travel & Tourism Council (WTTC), organização que representa o setor de viagens e turismo em todo o mundo.

Este ano, a agenda brasileira contornou reuniões com companhias aéreas e empresas de dados para potencializar a presença de destinos brasileiros em catálogos internacionais, facilitando reservas e acesso a regiões menos exploradas, mas de grande potencial turístico. Com isso, o MTur reforça a posição do Brasil no cenário turístico global, atraindo investimentos e promovendo o turismo inteligente no país.

Para o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Técnicos do MTur, Wilken Souto, estar presente na WTM London é fundamental para o fortalecimento do turismo brasileiro no cenário internacional. “Este evento nos permite não apenas mostrar o potencial do Brasil como destino turístico e de investimentos, mas também trocar experiências e aprender sobre as inovações que estão moldando o setor globalmente”, afirmou.

Ele destacou ainda a importância de participar de encontros com líderes e investidores do mundo todo. “Com isso reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a inovação tecnológica, essenciais para tornar o turismo no Brasil mais competitivo e integrado às novas demandas globais”, finalizou.

