122ª Sessão do Conselho Executivo da ONU Turismo levantou pautas para o futuro do setor (122ª Sessão do Concelho Executivo da ONU Turismo (Foto: Divulgação ONU Turismo))

Com os últimos dados da ONU Turismo mostrando que o setor está a caminho de atingir 96% de recuperação dos números pré-pandêmicos até o final do ano, a 122ª Sessão do Conselho Executivo visou o futuro, com investimentos e inovação no topo da agenda. A Sessão recebeu representantes de 47 países, incluindo 21 Ministros e Vice-Ministros do Turismo, juntamente com parceiros estratégicos importantes do setor privado, sociedade civil e finanças internacionais.

Abrindo a sessão, o Secretário-Geral do Turismo da ONU, Zurab Pololikashvili, saudou o exemplo dado pela Colômbia em “apostar no turismo” para fornecer um futuro melhor para o país, incluindo para grupos anteriormente marginalizados. “A Colômbia escolheu investir em turismo, não em armas ou guerra, e como o único país a ter sediado todos os principais eventos do Turismo da ONU, incluindo duas Assembleias Gerais, é um testamento do poder do turismo como uma força para a mudança”, afirmou.

O Secretário-Geral então apresentou seu relatório aos membros. O relatório define o progresso feito no avanço do trabalho da organização desde a última reunião do Conselho, novamente com ênfase especial nas prioridades compartilhadas de investimentos em turismo, educação e aceleração da inovação em todo o setor.

Promovendo objetivos compartilhados

Em Cartagena, os membros do Conselho Executivo avançaram com planos para construir um setor mais inclusivo, resiliente e voltado para o futuro, com foco em:

Inovação

A ONU Turismo é líder global em inovação no setor. Os membros do Conselho Executivo receberam uma visão geral das principais conquistas nesta área, incluindo o sucesso contínuo de seus Desafios e Competições, projetados para identificar e apoiar as melhores novas ideias e talentos. Em Cartagena, os vencedores de duas novas competições, o Green Projects Challenge e o Community Tourism Challenge , foram formalmente anunciados.

Investimento

Em Cartagena, a ONU Turismo apresenta as Diretrizes para se Fazer Negócios em Turismo: Investindo na Colômbia. A série de publicações continua a crescer, com mais 28 edições, cada uma com foco em oportunidades de investimento em um destino específico, agora planejadas. Também em Cartagena, a ONU Turismo sediará um Fórum Global sobre Investimento e Inovação para concluir a reunião do Conselho Executivo.

Educação

Os membros do Conselho Executivo foram atualizados com o trabalho de liderança da ONU Turismo na promoção da educação e treinamento em turismo em todos os níveis. Os principais avanços incluem a implementação contínua do Education Toolkit, projetado para ajudar os Estados-Membros a introduzir o turismo como uma disciplina nas escolas de ensino médio, bem como o sucesso contínuo da UN Tourism Online Academy e a crescente rede global de Academias Internacionais em Associação com a ONU Turismo.

Fortalecimento de parcerias estratégicas

No âmbito do 122º Conselho Executivo, a ONU Turismo avançou ainda mais em seu trabalho construindo parcerias fortes em torno de objetivos compartilhados. Uma sessão especial de networking dos Membros Afiliados da ONU Turismo focou no Turismo do Futuro: Rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reunindo destinos, líderes do setor privado e partes interessadas da sociedade civil.

Melhores Vilas Turísticas 2024 anunciadas

Durante o Conselho Executivo, a ONU Turismo anunciou as últimas adições à sua crescente rede de Melhores Vilas Turísticas. Para a edição de 2024, mais 55 destinos rurais receberam o título, reconhecendo seu trabalho de liderança no aproveitamento do poder do turismo para criar oportunidades locais, bem como preservar e celebrar o patrimônio natural e cultural.

