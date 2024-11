Festival de Verão Salvador anuncia abertura de vendas e primeiras atrações da edição de 2025 (Ivete Sangalo, Alcione e Ana Castela são algumas das atrações que agitarão o Festival de Verão Salvador 2025 (Foto: Divulgação))

A contagem regressiva para o Festival de Verão Salvador 2025 começou. Nos dias 25 e 26 de janeiro, o Parque de Exposições se tornará um verdadeiro caldeirão de gêneros musicais, com shows inéditos e encontros históricos encabeçados por alguns dos principais nomes da música brasileira em atividade. A venda de ingressos será aberta nesta quarta-feira, 6 de novembro, a partir das 12h, neste link.

“A edição de 2025 do Festival de Verão Salvador promete ser uma das mais marcantes de sua história, reafirmando o evento como um dos maiores do Brasil. Com dois dias intensos de música, o público poderá viver momentos inesquecíveis com encontros inéditos e apresentações de grandes artistas, além das atrações do Palco Rua”, aposta Marcelo Britto, CEO da Salvador Produções, organizadora do Festival de Verão, que tem coprodução da Bahia Eventos e direção artística de Zé Ricardo. “E a experiência do público vai para muito além da programação de shows, com destaque para a ‘Broadway’ — uma passarela de ativações criada para proporcionar interações com as marcas. Esta edição celebra a mistura de nostalgia e inovação, entregando uma experiência completa de pertencimento, imersão e muita música.”

Um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do país, o festival já dá indícios da força e diversidade do line up com as primeiras atrações confirmadas para esta edição.

No sábado, a programação traz o encontro da música sertaneja de Ana Castela com o trap de Xamã, o eletrônico do renomado DJ Alok e o show do Só Pra Contrariar (SPC) com a participação de Alcione, numa fusão das raízes do samba e do pagode.

Já no domingo, a grade segue quente com a energia inesgotável de Ludmilla e a presença cativa de Ivete Sangalo, além de uma mistura inusitada de pop com sertanejo, no dueto de Jão com Gustavo Mioto.

Mais informações sobre o evento e novas atrações do lineup serão divulgadas nas próximas quartas-feiras de novembro, acompanhe pelo Instagram @festivalverao.

