Resort em Porto Seguro oferece 40% de desconto no último feriado prolongado do ano

Seis dias de sol, calor, brisa do mar e descanso com todas as refeições e bebidas incluídas. Quem não quer? Em novembro, viajantes de todo o país terão a oportunidade de desfrutar desse merecido período de ócio. O feriado de 15 de novembro – Dia da Proclamação da República – cairá numa sexta-feira. Na quarta-feira da semana seguinte, dia 20, é festejado o Dia da Consciência Negra, que, este ano, foi oficializado como feriado nacional. Em Porto Seguro, no Sul da Bahia, o Resort Arcobaleno aproveita a chance e brinda os hóspedes com um desconto de 40% na hospedagem durante o período. A diária custará a partir de R$ 1.335 (casal com duas crianças até 12 anos).

De categoria Superior (4 estrelas Plus), o Arcobaleno é um dos hotéis mais tradicionais de Porto Seguro e está localizado a menos de 15 minutos do Aeroporto Internacional, na badalada Praia de Taperapuan. Reconhecido por sua ampla estrutura de serviços e lazer, o hotel receberá os visitantes com um ambiente ainda mais moderno. Após obras de reforma e ampliação do campo e das arquibancadas, o hotel conta agora com nova quadra poliesportiva para a prática de pickeball, basquete, futebol de salão e handebol.

Ecoclube de praia

O Terrazzo Al Mare, o exclusivo ecoclube do resort, fica à beira da Praia de Taperapuan e oferece espaços para massagem em meio ao verde de uma Reserva Ambiental. A excelente estrutura inclui também deck panorâmico, restaurante de padrão internacional, dois bares, quadras de vôlei e de beach tennis, área de lazer infantil, redário, tendas e música ao vivo.

Terrazzo Al Mare (Foto: Divulgação)

Gastronomia e lazer

Operando no sistema All Inclusive Premium, o Arcobaleno oferece seis refeições por dia, além de open bar. Além dele, por um pequeno acréscimo na diária, é possível adquirir o All Inclusive Max Premium, que inclui a oferta de bebidas importadas, entre elas vodca, gim, vinho e tequila, e 15 marcas de cerveja, sendo duas artesanais. O pacote conta também com jantar “à la carte” e serviço 24 horas.

O Arcobaleno oferece também diversas atividades de lazer para adultos e crianças. Para os pequenos, além do Espaço Kids, tem cinema ao ar livre, gincanas, passeios guiados pelos jardins, vôlei, pique bandeira, slackline/ corda bamba, water ball, polo aquático, caça submarina, jogo da velha gigante, futebol, campo minado, karaokê, oficinas de reciclagem e Master Chefinho, entre outros. Como se vê, o que não falta é diversão.

O Arcobaleno oferece também diversas atividades de lazer para adultos e crianças. (Foto: Divulgação)

Para os adultos, o entretenimento também está garantido com atividades como hidroaxé, hidroginástica, alongamento fitness, vôlei aquático, beach tennis, zumba, circuito fit, futsal, basquete, vôlei de praia, futmesa, sinuca, ping-pong, salão de carteado, totó, bingo e desafios musicais.

A experiência fica ainda mais completa com um espaço de lazer com três piscinas – uma para adultos, uma aquecida e restrita a crianças de até 7 anos e outra recreativa para atividades de lazer. O local é cercado pelo verde dos jardins naturais, coqueiros e plantas nativas da Mata Atlântica e tem dois bares e um gazebo para lanches e atividades de lazer.

Para quem desejar, o hotel indica passeios pelos pontos turísticos de Porto Seguro e arreadores, feitos em parceria com empresas locais.

