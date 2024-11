Retorno do trenzinho do Mundo a Vapor marca a temporada de natal na Roda Canela - (crédito: Uai Turismo)

O Parque Mundo a Vapor celebra a magia do Natal com o aguardado retorno de um de seus atrativos mais icônicos: o passeio de trem. Após encantar gerações de crianças e adultos, o famoso trenzinho volta em grande estilo, agora integrando o complexo turístico onde está localizada a Roda Canela.

O trenzinho do Mundo a Vapor retorna com uma nova proposta, em um percurso panorâmico que faz parte da recém-inaugurada Estação do Bosque. Este passeio repleto de encanto transporta os visitantes por trilhos que serpenteiam um cenário natural, de luzes, cores e efeitos visuais, criando uma atmosfera mágica que remete aos contos clássicos de Natal. Com uma programação especialmente pensada para todas as idades, a atração encanta a todos que buscam experiências memoráveis na Serra Gaúcha.

Show de Acendimento e novidades na Roda Canela

Além do retorno do trem, a Roda Canela terá uma programação especial para celebrar o Natal. Todas as noites, a partir de 15 de novembro, o espetáculo de Show de Acendimento transformará a Roda em um verdadeiro festival de luzes, música e tecnologia. O show contará com apresentações especiais dos personagens do Parque Mundo a Vapor, conduzindo os visitantes a uma viagem dos trilhos ao céu, criando momentos inesquecíveis para toda a família.

Réveillon terá uma virada de ano inesquecível

Para encerrar o ano com chave de ouro, a Roda Canela também prepara uma celebração de Réveillon. No dia 31 de dezembro, a partir das 22h, o espaço se transformará em uma grande festa ao ar livre, com shows ao vivo do DJ Vyolo e da banda Supertrack. O ponto alto da noite será uma contagem regressiva especial durante o Show Cênico nos leds da Roda, acompanhado por um espetáculo de fogos de artifício que iluminará o céu de Canela, criando um ambiente de pura magia. Com serviço Open Bar e ingressos limitados, o evento promete ser a escolha perfeita para quem deseja comemorar a virada do ano em grande estilo.

