4º Fórum GESTUR mobiliza os hoteleiros de Juiz de Fora (Imagem: Divulgação)

Acontece hoje, no salão de eventos do Trade Hotel em Juiz de Fora (MG) a quarta edição do GESTUR – Fórum de Gestão de Turismo de Negócios e Eventos. O evento reunirá cerca de 400 participantes durante todo o dia de intensas atividades, palestras e muito network. O Fórum tem como público-alvo líderes empresariais e governamentais, produtores e fornecedores de eventos, hoteleiros, agentes de viagens, professores, alunos e profissionais da cadeia produtiva de turismo e eventos

O Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau, entidade, sem fins lucrativos, que visa promover o turismo e os eventos local em Juiz de Fora e toda região da “Manchester Mineira”, polo principal da Zona da Mata e quarta maior cidade do Estado com 541 mil habitantes, reúne 14 dos principais hotéis da região como associados. Entre eles, o hotel que sediará o evento, o Trade Hotel gerenciado pelo experiente profissional Paulo Perfetti. Situado a apenas 200 metros do Shopping Independência, está muito próximo também da UFJF (Universidade Federal) e conta com 267 espaços apartamentos e suítes e lazer completo.

O GESTUR

Consagrado como um dos mais importantes eventos de capacitação do setor de turismo e eventos no Estado, o GESTUR teve sua primeira edição em outubro de 2019 chegando agora a sua terceira edição consecutiva após o grande sucesso e os impactos positivos dos eventos de 2022 e 2023. O Fórum deste ano terá como tema: “Inovação e Novas Tecnologias em Turismo e Eventos”. Entregará uma programação repleta de conhecimentos por meio de especialistas convidados e “cases” de sucesso que visarão inspirar os participantes a repensarem planos e projetos para 2025.

LEIA TAMBÉM: A força do cliente-influenciador na hotelaria

Para Thais de Oliveira Lima, idealizadora do evento e Vice-Presidente Executiva do Convention: “O GESTUR deste ano proporcionará uma rica troca de conhecimentos e experiências entre os profissionais de todos os setores público e privado de turismo e eventos. Oportunidade de network e sensibilização dos participantes sobre a importância de inovar e usar novas tecnologias para manterem-se ante o cada vez mais competitivo mercado global” – destaca Thais.

Programação do 4º Fórum GESTUR

1º dia

Dentro da temática principal, a programação abordará discussões sobre Destinos Inteligentes, Hotelaria, Eventos e Transformação Digital. O evento começará hoje às 10h00 com a cerimônia de abertura, que contará com a presença de autoridades locais, estaduais e nacionais.

Reforçando a importância da iniciativa do Convention, o Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (SECULT), Leônidas Oliveira, fará a palestra de abertura do 4º GESTUR, com o tema “Conectando Oportunidades: Inovação no Turismo de Negócios e Eventos”, compartilhando sua visão estratégica e experiência à frente de uma das gestões de turismo e cultura mais elogiadas do país. Com resultados extraordinários, a gestão de Leônidas levou Minas a um crescimento acima da média nacional por onze meses consecutivos conquistando o prêmio “Destino Inovador” na Feira Travel Next em BH este ano.

Buscando fazer um paralelo entre as instâncias estadual e municipal, o Secretário de Turismo de Juiz de Fora, Marcelo do Carmo, fará a intervenção “Descubra Juiz de Fora, Cidade dos Afetos”, apresentando as conquistas e resultados de sua gestão à frente da pasta.

Após o intervalo do almoço, Ítalo Mendes, especialista em Inovação no Turismo, com anos de experiência no Ministério do Turismo, se juntará à Alexa Carvalho da plataforma “Interact Place” para apresentar “Metodologias e práticas inovadoras de Destinos Inteligentes”, com conceitos e “cases” para turismo e eventos. O painel será mediado pelo professor do Curso de Turismo da UFJF, Guilherme Malta, que promete adequar as possibilidades à realidade local.

A programação segue com o tema “Hotelaria e Eventos: Tendência e Inovação como Diferencial Competitivo” que terá como destaque a presença do Presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio. Com mais de 40 anos de atuação no mercado hoteleiro, Alexandre ocupa a Diretoria do “Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação Nacional de Comércio de Bens de Serviços e de Turismo” (CNC), que reúne mais de 25 entidades associativas do setor. De minha parte manifesto enorme satisfação em participar deste painel onde abordarei minha visão sobre as atuais principais tendências da hotelaria. A convidada para fazer a mediação do nosso painel foi a turismóloga e Diretora Executiva do “Ibiti Projeto”, Raquel Pazos, que se destaca pela inovação no conceito de hotelaria sustentável.

O terceiro bloco de discussões do Fórum buscará demonstrar as iniciativas de sucesso de empresários locais que detém renome nacional. Para tanto, o empresário Marcelo Mendonça, apresentará a “Proposta inovadora do seu espaço: Oca Acolher”. Em seguida, Iuri Girard e Raphael Paradella, CEO e Head Marketing do Grupo Privilege, apresentam o case de sucesso “Murique Sounds: Criação e Concepção de Eventos Inovadores”. Por volta das 17 horas, Danilo Martins Sócio do “Zine Cultural” e CEO da “Plataforma de Eventos Uniticket”, encerrará a programação técnica da 4ª edição do GESTUR, mediando o painel “Transformação Digital no Setor de Eventos de Juiz de Fora” com os “cases” de Bernardo Netto CEO da plataforma de pesquisas para restaurantes, “Falaê” e Humberto Almeida, Sócio e Líder de Inovação da “Viva Eventos”, considerada a maior empresa especializada em formaturas do Brasil.

Espaço Network

Além da programação técnica, o GESTUR também oferece um local de network e experiências entre os participantes e parceiros do evento. O chamado “Espaço Network” será uma mini feira, estruturada no foyer do Trade Hotel, destinada a empresas e entidades que possuem projetos e ações que agregam valor ao turismo e aos eventos da região.

Na 4ª Edição, o “Espaço Network” contará com stands da Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região, Instituto Albert Sabin, Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, Prefeitura de Juiz de Fora e Ibiti Projeto. Ao final do evento, o “Espaço Network” acolherá o coquetel de encerramento com cardápio especial do buffet da “Costelaria do Zé”, cerveja artesanal do “São Bartolomeu” e degustação de vinhos com a “Serra de Gales”, sempre ao som do cantor Alemão: Guiseline.

Durante o GESTUR, será realizada a Reunião de Líderes Governamentais do Turismo Regional, sob a liderança do Especialista em Atração de Investimentos da Invest Minas, Igor Burkowski. Logo após Roberto Fagundes preside a Assembleia Geral da Federação dos Conventions & Visitors Bureaux de Minas Gerais.

2º dia

Amanhã (4ª. feira) viveremos uma experiência gastronômica única, através de uma visita guiada de imersão na Queijaria La Porta, no município vizinho de Belmiro Braga, que demonstrará o potencial da região para o turismo gastronômico de queijos no Estado e no país.

LEIA TAMBÉM: Turismo esportivo – um crescente filão para os hotéis

O 4º Fórum de Gestão de Turismo de Negócios e Eventos de Juiz de Fora e Região é uma promoção do Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau que conta com suporte financeiro do edital de fomento a Projetos Turísticos da Prefeitura de Juiz de Fora, patrocínio da InvestMinas, produção da Vila Brasil Turismo e Eventos, Trade Hotel além do essencial apoio da Federação dos Conventions & Visitors Bureaux de Minas Gerais, Start Eventos, Singulares Presentes, Uniticket e Inova Rumos.

“O GESTUR para nós da hotelaria de Juiz de Fora é uma preciosa oportunidade de dar visibilidade ao trabalho sério e conectado que realizamos entre nossos hotéis na cidade” Néliton de Mello Franco (Gerente Geral do Premier Parc Hotel – Juiz de Fora)

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria) Instagram: mvsluys E-mail: mvsluys@gmail.com Whatsapp: (31) 98756-3754