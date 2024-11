MSC Cruzeiros lança programa Reserva Flexível no Brasil como parte do seu Programa de Cruzeiro Futuro - (crédito: Uai Turismo)

MSC Cruzeiros lança programa Reserva Flexível no Brasil como parte do seu Programa de Cruzeiro Futuro (Essa nova iniciativa está disponível em todos os cinco navios da Companhia, que farão embarques no Brasil na temporada 2024/2025, como parte do Programa de Cruzeiro Futuro da MSC Cruzeiros. (Foto: Divulgação) )

A MSC Cruzeiros lançou o programa Reserva Flexível, permitindo que os hóspedes façam uma reserva para futuras férias em alto-mar, enquanto estão a bordo, sem precisarem escolher com antecedência um navio, itinerário ou data específica de embarque.

Essa nova iniciativa está disponível em todos os cinco navios da Companhia, que farão embarques no Brasil na temporada 2024/2025, como parte do Programa de Cruzeiro Futuro da MSC Cruzeiros.

LEIA TAMBÉM: 4 destinos imperdíveis na Costa da Baleia para conhecer e se encantar

Com o Reserva Flexível, os hóspedes, durante um dos 126 cruzeiros regionais, fazem um depósito no valor de R$ 500,00 por pessoa, com a nossa equipe do Programa de Cruzeiro Futuro a bordo, e recebem uma reserva que lhes concede escolher suas próximas férias em um cruzeiro nos próximos 12 meses.

Os hóspedes recebem até U$ 200,00 como créditos a bordo, por cabine, se escolherem o navio e a data de partida dentro de 60 dias após a Reserva Flexível feita a bordo. Outra opção é fazer a escolha dentro de um ano e receber até U$ 100,00 em créditos a bordo. Ao selecionarem a sua opção de férias, os hóspedes pagarão o valor residual do cruzeiro, descontando os R$ 500,00, podendo parcelar em até 12 vezes, sem juros.

A Reserva Flexível também pode ser utilizada como presente para familiares ou amigos antes que o navio e a data de embarque sejam escolhidos.

LEIA TAMBÉM: Parque das Águas São Lourenço realiza segunda edição do Floresta Iluminada, seu festival natalino

Ignacio Palacios, Diretor de Vendas e Revenue da MSC Cruzeiros no Brasil, afirmou: “Queremos oferecer aos nossos hóspedes mais flexibilidade na escolha da próxima viagem a bordo de um navio MSC e o programa Reserva Flexível permite que eles tenham até um ano para tomar essa decisão, enquanto acumulam créditos para usarem a bordo para suas próximas férias em alto-mar.”

Os agentes de viagens brasileiros que fizerem a reserva original do cruzeiro também se beneficiarão do programa, recebendo comissão integral quando o navio e a data de embarque forem escolhidos.

O aprimorado Programa de Cruzeiro Futuro, implementado há um ano no Brasil, traz benefícios tanto para os agentes de viagens quanto para os clientes da MSC Cruzeiros, permitindo que os hóspedes que utilizaram uma agência para reservar suas férias façam a próxima reserva ainda a bordo.

Os agentes de viagens que fizerem a reserva original recebem a comissão integral para qualquer nova reserva feita a bordo, com novas condições do programa que incluem maior flexibilidade, permitindo que a reserva seja alterada conforme as necessidades do cliente, antes do pagamento final, além de um período ampliado da “garantia do melhor preço”.

LEIA TAMBÉM: Retorno do trenzinho do Mundo a Vapor marca a temporada de natal na Roda Canela

Outros benefícios incluem créditos a bordo para o próximo cruzeiro do cliente, pontos em dobro no programa de fidelidade MSC Voyagers Club, a possibilidade de combinar ofertas do mercado com o programa de recompensas, e os hóspedes também podem escolher entre a melhor seleção de cabines e suítes.

Os cinco navios da MSC Cruzeiros que farão embarques no Brasil de novembro até abril são MSC Armonia, MSC Grandiosa, MSC Orchestra, MSC Seaview e MSC Splendida.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo