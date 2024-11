Brasil lidera crescimento do mercado do turismo na América Latina - (crédito: Uai Turismo)

Brasil lidera crescimento do mercado do turismo na América Latina (Relatório da Phocuswright aponta alta do turismo no Brasil, que lidera o segmento na América Latina. (Foto: Luciola Vilella/MTur Destinos))

Um novo estudo sobre o mercado de viagens na América Latina mostra que o turismo está em alta e sob a liderança do Brasil. Segundo um relatório da Phocuswright, empresa de pesquisa especializada na indústria de turismo, o setor cresceu pelo terceiro ano consecutivo em 2023, com o valor bruto de reservas subindo 29%, que em valores representam USS 70,1 bilhões. Nesse contexto o Brasil se destaca com um avanço de 37%, percentual que significa R$ 218 bilhões na receita dentro do volume de expansão.

LEIA TAMBÉM: 122ª Sessão do Conselho Executivo da ONU Turismo levantou pautas para o futuro do setor

Entre as razões do crescimento, segundo avaliação dos analistas, está a maior estabilidade econômica do país, por conta das políticas do Governo Federal, inclusive as implementadas pelo Ministério do Turismo (MTur). Os números do setor aéreo corroboram com essa informação. Em todo ano de 2023, o Brasil recebeu 5,9 milhões de estrangeiros, uma alta de 62,7% na comparação com 2022 (3,6 milhões).

O relatório prevê que o mercado de viagens na América Latina continuará em crescimento, com o valor bruto de reservas prevendo a casa dos USS 95,8 bilhões até 2027. Nesse caminho, o ministro do Turismo, Celso Sabino, avalia que o Brasil tem tudo para continuar na liderança, como já apontam os números de 2024 contabilizados até aqui.

“Tivemos crescimento exponencial tanto no turismo doméstico quanto no internacional, em especial na América Latina, resultado dos esforços do governo federal em diversas ações de fomento a esse segmento tão importante para a economia do nosso país. Para esse ano, os números serão ainda maiores, já que até setembro registramos a visita de 4,9 milhões de estrangeiros em destinos brasileiros e ainda falta computar outubro, novembro e dezembro, meses importantes para o setor”, afirma o ministro. A Argentina foi o principal país emissor (1,4 milhões), seguida de EUA (518 mil), Chile (454.224 mil).

LEIA TAMBÉM: 4º Fórum GESTUR mobiliza os hoteleiros de Juiz de Fora

Assim como o número de pessoas, os gastos desses turistas também cresceram, conforme aponta o Banco Central, com um volume de R$ 30 bilhões gastos por estrangeiros no mesmo período período, um crescimento de 25%, avaliado pela instituição como o melhor resultado para o período nos últimos dez anos.

O turismo doméstico brasileiro também está em pleno aquecimento. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), de janeiro a setembro de 2024, que somando 68,7 milhões de passageiros que já viajaram em voos domésticos no período. Destes, cerca de 80% voaram para destinos nacionais, alta de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado, o que equivale a 7,9 milhões de passageiros.

Fomento

Na semana passada o ministro do Turismo, Celso Sabino, e representantes das principais companhias aéreas do país, anunciaram a renovação do Programa Conheça o Brasil Voando, para ampliar e diversificar a malha aérea do país.

LEIA TAMBÉM: COP 29: MTur defende importância do turismo para o desenvolvimento sustentável global colaborativo

O anúncio foi feito no último dia 11 na sede do MTur, em Brasília (DF). A renovação do programa deve beneficiar os turistas que querem apreciar o verão brasileiro com 10,7% (17,8 mil) a mais de voos disponíveis para diversos destinos do país, em comparação a 2023. O número de assentos disponíveis também será maior, serão 29,8 milhões, 12% (3,2 milhões) superior ao ano passado.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo