Cúpula de Líderes do G20: Embratur aponta o turismo como aliado ao desenvolvimento de um país que respeita os Direitos Humanos (Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, participa de debate no Humanity Summit, evento paralelo à reunião do G20 (Foto: Marcio Menasce/Embratur))

A Embratur, em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), preparou uma recepção especial aos participantes da Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, na segunda-feira (18). As delegações que compõem o grupo das 20 maiores economias do mundo puderam ter contato com as ativações da “Experiência Brasil”, que apresentou a gastronomia brasileira pelos pratos elaborados pela chef Morena Leite, reconhecida por valorizar a diversidade de saberes e sabores do país, e também curtiram um espetáculo de choro, gênero genuinamente nacional.

LEIA TAMBÉM: Brasil lidera crescimento do mercado do turismo na América Latina

Com o objetivo de promover destinos e atrativos brasileiros durante os eventos de preparação para o encontro dos chefes de Estado e de Governo, a Embratur já havia atuado na organização de mais de 50 reuniões dos grupos temáticos do G20 ao longo deste ano, em todas as regiões do país, também em parceria com a Secom/PR.

“Nossa ideia é proporcionar aos estrangeiros que vieram ao nosso país um pouco do sabor do que é o Brasil, com gastronomia, cultura, danças populares, apresentações artísticas que simbolizam cada região do país onde as reuniões foram realizadas”, explicou Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

No Pará, os líderes das delegações experimentaram o tacacá e curtiram o carimbó, enquanto em Salvador, teve samba-reggae e acarajé, por exemplo. Em cada região, foi proporcionada uma experiência brasileira autêntica, evidenciando a diversidade dos destinos nacionais para o mundo.

Além da gastronomia, arte e cultura brasileiras, a Embratur ainda levou aos destinos que receberam as reuniões do G20 a Marca Brasil. Criada em 2005 e atualizada em 2010, a marca foi concebida para valorizar o colorido da identidade do Brasil. Desde a concepção, adota o verde das florestas; o amarelo do sol, da luz e das praias; o azul do céu e das águas; o vermelho das festas populares, e o branco da vestimenta e da religião popular. O projeto nasceu da inspiração de um desenho de Roberto Burle Marx, consagrado artista plástico e paisagista brasileiro.

LEIA TAMBÉM: 122ª Sessão do Conselho Executivo da ONU Turismo levantou pautas para o futuro do setor

Humanity Summit

Além de proporcionar um gostinho de Brasil às delegações do G20, a Embratur participou de um evento paralelo à reunião, também nesta segunda, no Rio. O presidente Marcelo Freixo participou de uma mesa de debate no Humanity Summit, evento apoiado pela Embratur e incluído no calendário do G20.

O encontro reuniu líderes inovadores, ativistas e agentes de mudança para abordar temas como a justiça social, além de criar soluções e ações para o bem da humanidade, ações coletivas e agendas globais.

No painel “Justiça econômica, crescimento sustentável e transparência”, Freixo explicou a perspectiva do turismo como um aliado ao desenvolvimento e crescimento de um país que respeita os Direitos Humanos.

“O turismo, com suas oportunidades de emprego e renda, diversidade, dialoga com todas as pautas que sempre trabalhei nos Direitos Humanos. Trazer esse turista para conhecer essa experiência é importante para que ele veja que o Brasil é natureza, religiosidade, cultura e toda a gama de diversidade. Estou aqui hoje trazendo o turismo para o centro da pauta de Direitos Humanos porque podemos, com o turismo, pensar numa pauta proativa e trabalharmos num novo modelo de sociedade com o afroturismo, com o turismo de base comunitária, por exemplo”, reforçou o presidente da Embratur.

Como agenda paralela ao G20, Marcelo Freixo também participou da palestra “Reparações e Turismo: Construindo Economias Inclusivas e Restauração Cultural”.

LEIA TAMBÉM: 4º Fórum GESTUR mobiliza os hoteleiros de Juiz de Fora

Impacto

O encontro, que acontece pela primeira vez no Brasil, reúne este ano líderes das 19 maiores economias do mundo para criar propostas sobre temas de interesse global e isso já impactou na economia do estado do Rio de Janeiro.

Segundo informações da Embratur, com base em dados da ForwardKeys, houve um aumento de 41% no número de voos internacionais para a capital fluminense, quando comparado com o mesmo período do ano passado, para o período de 11 a 20 de novembro. O crescimento foi de 275 para 388 voos internacionais. Os países que mais registraram aumento foram Emirados Árabes Unidos (160%), Alemanha (133%) e Estados Unidos (128%).

O número de assentos internacionais também registrou praticamente o mesmo crescimento. Segundo o levantamento, a alta é de 42,2%, passando de 61.939 para 88.088 assentos internacionais para o Rio entre 11 e 20 de novembro. Os recordistas dos números de assentos são Uruguai (191%), Espanha (145%) e, novamente, EUA (127%).

LEIA TAMBÉM: Os segredos dos museus

Um estudo da Fundação Visit Rio Convention Bureau revela que todos os eventos que envolvem a Cúpula do G20 irão injetar R$ 432,5 milhões na economia do Rio. Os gastos, segundo o estudo, abrangem hospedagem, alimentação e transporte.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo