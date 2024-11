Curaçao: 5 tipos de hospedagem para cada perfil de viajante (Vista da praia no Lionsdive Beach Resort Curaçao (Foto: Uai Turismo))

Curaçao vem atraindo cada vez mais turistas brasileiros. Em 2023, 27 mil viajantes das terras tupiniquins optaram pela ilha caribenha como seu destino. Em 2024 esses números já ultrapassaram 30 mil. A previsão para 2025 é que cheguem a 50 mil.

Local de cultura intrigante e curiosa, Curaçao vai muito além de seus cenários paradisíacos. Diga-se de passagem, a capital, Willemstad é Patrimônio Mundial da Unesco. Diante disso e de toda sua história, a ilha não se limita apenas a ser um destino praiano, atendendo a todo perfil de viajante.

O reflexo disso pode ser percebido também na variedade de hospedagem por toda a ilha, com opções que atendem a todo tipo de viajante. Conheça aqui algumas delas.

Na capital Willemstad

Para quem deseja viver os dois lados de Curaçao, o cultural e o praiano, as melhores opções são as hospedagens no centro da capital. Assim, é possível aproveitar o mar durante o dia e passear pela cidade em outros momentos.

1- Lionsdive Beach Resort Curaçao

Para quem gosta de já tomar o café da manhã com o pé na areia, o Lionsdive Beach Resort Curaçao oferece a comodidade de ser localizado na praia e possui bela decoração caribenha.

O Lionsdive oferece várias opções de acomodações, desde quartos mais simples, porém confortáveis, até suítes famílias com cozinha montada. O café da manhã no modelo buffet é incluído na diária. Para almoço e jantar, restaurantes à la carte garantem refeições deliciosas e vistas incríveis. Conta também com atendimento na praia, garantindo bebidas o dia todo.

Além da a facilidade de se estar na praia, ainda possui piscinas e spa. Mas a diversão não se limita apenas a isso. As opções de lazer no Lionsdive são vastas. Os amantes de esportes aquáticos podem aproveitar atividades como mergulho, snorkeling e kayaking. A proximidade do resort com o Parque Marinho de Curaçao oferece aos hóspedes a oportunidade de explorar a rica vida marinha da região.

2- Courtyard by Marriott

Para quem tem preferência por hotéis com bandeiras tradicionais e ambiente moderno, o Courtyard by Marriott é a escolha ideal. O hotel é uma opção de hospedagem que alia conforto, conveniência e tecnologia, atraindo tanto turistas como viajantes a negócios.

Courtyard by Marriott (Foto: Uai Turismo)

Localizado em uma área estratégica, o Courtyard by Marriott em Curaçao oferece fácil acesso a algumas das principais atrações da ilha, como a Praia de Jan Thiel e o centro histórico de Willemstad. Os hóspedes podem desfrutar de comodidades como restaurante que serve desde café da manhã até o jantar, piscina ao ar livre, academia bem equipada e estações de trabalho nos quartos ou em áreas comuns que facilitam o trabalho remoto.

Outra consideração importante é o compromisso com a sustentabilidade. O Courtyard by Marriott implementa práticas ecológicas, como o uso de produtos de limpeza sustentáveis e iniciativas para reduzir o desperdício de água.

3- Bayside Boutique Hotel

Bayside Boutique Hotel (Foto: Uai Turismo)

Localizado dentro do condomínio Blue Bay Golf e Beach Resort, o Bayside está a 7 minutos do centro de Willemstad. O condomínio possui sua praia privativa que está a poucos passos do hotel. Além disso, para os amantes de golf, o Bayside oferece todo o suporte para o hóspede usufruir dos campos do condomínio, com 50% de desconto. O restaurante do hotel serve todas as refeições à la carte. Possui também academia aberta das 07h às 21h.

Uma das características que mais se destaca é a atenção de cada colaborador com seus hospedes, proporcionando um atendimento personalizado e sempre muito gentil. O Bayside Hotel Boutique se esforça para conhecer as preferências de seus visitantes, oferecendo uma experiência mais íntima e memorável. Desde serviços de concierge até recomendações personalizadas de passeios, o hotel se destaca em fazer com que cada hóspede se sinta especial.

O compromisso com a sustentabilidade é uma prioridade no Bayside Hotel Boutique que adota práticas responsáveis, como a utilização de produtos ecologicamente corretos e parcerias com fornecedores locais, minimizando o impacto ambiental e incentivando a economia local.

4- Casas e apartamentos de luxo para locação

Casas e apartamentos de luxo estão disponíveis para locação no Blue Bay Curaçao Golf e Resort (Foto: Uai Turismo)

No mesmo condomínio onde se localiza o Bayside Hotel Boutique, o Blue Bay Curaçao Golf e Beach Resort, casas e apartamentos luxuosos estão disponíveis para locação. São diversas opções de hospedagens, totalmente mobiliadas com o necessário para uma estadia agradável e acesso à linda praia privativa do condomínio.

The Ridge: Neste complexo, as casas possuem 3 suítes, piscina privativa e uma linda vista para o mar.

The Shore: As casas com 3 quartos ficam em uma área vip dentro do condomínio, com acesso direto para a praia.

Garden Vila: Os apartamentos do Garden Vila possuem 2 suítes e piscina compartilhada.

Jasmine Vila: hospedagens com 3 ou 4 quartos e piscina privativa.

Brise: Opções com 3 ou 4 quartos e piscina de uso comum.

Oeste de Curaçao

5- Punta Kalki Beach Resort

Punta Kalki Beach Resort (Foto: Uai Turismo)

As praias mais lindas de Curaçao ficam localizadas no lado oeste da ilha. Mas para quem não está disposto em fazer um bate e volta do centro, uma opção de hospedagem é o Punta Kalki Beach Resort, bem pertinho da lindíssima praia de Kalki.

O Punta Kalki Beach Resort se destaca por sua localização privilegiada, rodeado por águas cristalinas e um exuberante ambiente tropical. A praia de Kalki é famosa por seu ambiente tranquilo e suas areias brancas, sendo um local ideal para relaxar sob o sol ou desfrutar de emocionantes esportes aquáticos, como snorkeling e mergulho. Os visitantes podem explorar os vibrantes recifes de corais que cercam a costa, tornando cada mergulho uma experiência inesquecível.

Os hóspedes podem escolher entre uma variedade de suítes e vilas, que acomodam desde solteiros até famílias. Além dos quartos tradicionais, oferece também opção de glamping mas sem banheiro privativo. Possui piscina e restaurante com opções de refeições à la carte. Também disponibiliza bicicletas alugadas para os visitantes que desejam desbravar a natureza da região sob duas rodas.

