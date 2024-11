Universal Orlando revela primeiros detalhes de nova atração inspirada no Ministério da Magia, da saga Harry Potter, no Epic Universe (Primeiros detalhes da atração Harry Potter and The Battle at the Ministry (Foto: Divulgação Universal Orlando Resort))

O Universal Orlando Resort compartilha uma prévia da impressionante recriação em escala real do Ministério da Magia britânico, que será o cenário da nova atração inovadora Harry Potter and the Battle at the Ministry – com abertura em 22 de maio de 2025 no Universal Epic Universe. A nova atração faz parte do The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic e promete ser a atração mais impressionante da Universal até hoje – misturando ambientes incrivelmente detalhados, uma narrativa poderosa, tecnologia e muito mais para levar os visitantes a uma aventura cheia de ação para testemunhar o julgamento de Dolores Umbridge.

Assim como o castelo de Hogwarts em The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade e o Gringotts Bank em The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley, a escala imensa e os detalhes do Ministério da Magia britânico surpreenderão os visitantes, que estarão imersos em mais um local icônico dos amados filmes de Harry Potter da Warner Bros. Pictures. A jornada pelo prédio do governo bruxo, que é tipicamente muito restrita, levará os visitantes pelo grande átrio do Ministério, pelo escritório de Dolores Umbridge, por outros departamentos e muito mais antes de embarcar em elevadores mágicos e omnidirecionais para levar Dolores Umbridge à justiça de uma vez por todas.

Aqui está uma visão mais detalhada de alguns dos ambientes altamente imersivos que os visitantes encontrarão em Harry Potter and the Battle at the Ministry:

Corredor do Métro-Floo

Os visitantes viajarão da Paris mágica do The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic – cenário baseado nos filmes de Animais Fantásticos – para o Ministério através do Métro-Flu – um meio de transporte único inspirado na icônica Floo Network (Rede de Flu) dos filmes. Ao emergirem das estruturas semelhantes a lareiras (assim como viram nos filmes), os visitantes se encontrarão imediatamente no saguão do Ministério da Magia.

Corredor do Métro-Floo (Foto: Divulgação)

Átrio do Ministério da Magia

O grande átrio do Ministério da Magia se materializa, em toda a sua grandeza, na fila da atração. Aqui, os visitantes encontrarão uma estátua restaurada da Fountain of Magical Brethren, o teto encantado de tirar o fôlego, uma variedade infinita de escritórios do Ministério – do chão ao teto – e muitos outros detalhes escondidos para os visitantes descobrirem enquanto estiverem dentro da atração. Os visitantes também se darão conta que sua visita cai no mesmo dia em que Dolores Umbridge será julgada por seus crimes contra o mundo bruxo.

Átrio do Ministério da Magia (Foto: Divulgação)

Recepção do Ministério

Os visitantes passarão pela Recepção do Ministério, onde os bruxos pedem informações antes de cuidar de seus negócios. No entanto, os visitantes não encontrarão ninguém trabalhando nas cabines da recepção hoje, pois todo o Ministério está ocupado se preparando para o julgamento.

Recepção do Ministério (Foto: Divulgação)

Escritório da Dolores Umbridge

Um lustre brilhante ilumina o antigo escritório de Dolores Umbridge, que se revela tão exagerado quanto a própria mulher, com seus tons de rosa e esculturas douradas ornamentadas por toda parte. Aqui, os visitantes conhecerão Higgledy pela primeira vez, a ex-elfa doméstica de Umbridge, enquanto ela limpa o escritório antes do julgamento.

Escritório da Dolores Umbridge (Foto: Divulgação)

Daily Prophet, Memos e outros detalhes mágicos

Os visitantes devem ficar atentos a uma variedade de detalhes dos filmes enquanto se aventuram pelo Ministério, como a última edição do Profeta Diário, pilhas de memorandos interdepartamentais e até mesmo os pertences de alguns de seus personagens favoritos dos filmes.

Daily Prophet (Foto: Divulgação)

Elevador mágico do Ministério

Os visitantes embarcarão em um elevador mágico e omnidirecional que acomoda até 14 pessoas para viajar ainda mais fundo pelo Ministério Britânico para o tão esperado julgamento de Dolores Umbridge. Decorados com detalhes vibrantes em vermelho e dourado, esses elevadores são diferentes de qualquer veículo de atração já criado e impulsionarão os visitantes para cima, para baixo, para frente, para trás, para os lados e muito mais em todo o Ministério – assim como nos filmes.

Elevador mágico do Ministério (Foto: Divulgação)

Outras áreas do Ministério

Uma vez a bordo da atração, os visitantes se encontrarão em uma emocionante perseguição para pegar Umbridge, que tenta escapar de seu julgamento – tudo isso enquanto se esquivam de ataques dos Comensais da Morte, criaturas furiosas e outras mais ao longo do caminho. Mais áreas pelas quais os visitantes voarão no Ministério Britânico incluem os Magical Archives – uma biblioteca cavernosa cheia de armários imponentes que contêm séculos de arquivos e documentos mágicos do Ministério; o Department of Magical Creatures – onde as criaturas escaparam e estão enlouquecendo; e a Time Room – que está lotada de uma variedade de Vira-Tempos e dispositivos exclusivos de cronometragem.

Departamento de Criaturas Mágicas (Foto: Divulgação)

Harry Potter and the Battle at the Ministry será inaugurada no Epic Universe em 22 de maio de 2025, sendo apenas uma das muitas experiências emocionantes no The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic. A terceira parte das famosas áreas temáticas de Harry Potter do Universal Orlando também incluirá um novo show ao vivo, Le Cirque Arcanus, inspirado nos filmes de Animais Fantásticos; uma variedade de experiências gastronômicas e de lojas altamente temáticas; magia com as varinhas interativas e entretenimento cativante.

Ingressos para vários dias que incluem acesso de um dia ao Universal Epic Universe já estão à venda.

Para obter mais informações sobre o Universal Epic Universe, visite o site e siga @universaldestinationsbrasil no Instagram.

