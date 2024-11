Parque da Cerejeira de Campos do Jordão recebe Encontro de Veículos Antigos em dezembro (Encontro vai reunir mais de 25 carros antigos no Parque da Cerejeira de Campos do Jordão. (Foto: Divulgação/AVA))

O Parque da Cerejeira de Campos do Jordão/SP vai receber, no dia 8 de dezembro (domingo), das 10h às 14h, o “Encontro de veículos antigos”. Um domingo de lazer para a família toda, embalado por apresentações musicais e delícias da culinária japonesa. Ingressos com renda revertida ao Sakura Home – residencial de idosos.

LEIA TAMBÉM: Curaçao: 5 tipos de hospedagem para cada perfil de viajante

O encontro é coordenado pela Associação de Veículos Antigos (AVA) de Campos do Jordão, que conta com 84 associados da região. Segundo o presidente, Américo Mendes, a expectativa é reunir mais de 25 modelos – entre Porsche, Chevrolet Impala, Ford Landau, Opala, Fusca, Kombi e muito mais. “Os encontros são sempre muito interessantes, reunindo modelos com mais de 30 anos”, ressalta.

Programação musical

As apresentações musicais acontecem a partir das 10h, com a presença das bandas Alquimistas Sonorus e Lovers & Haters.

Na parte da gastronomia, presença confirmada do restaurante Quero Gohan Sushi, de Campos do Jordão. Tudo isso com direito às belezas naturais do Parque da Cerejeira, que figura entre os mais lindos da Mantiqueira.

LEIA TAMBÉM: Universal Orlando revela primeiros detalhes de nova atração inspirada no Ministério da Magia, da saga Harry Potter, no Epic Universe

Para o relações públicas do Parque da Cerejeira, Takahiko Yoshida, o evento é um atrativo a mais para moradores e visitantes de Campos do Jordão. Os carros antigos, segundo ele, costumam proporcionar gostosas memórias afetivas. “Para os mais jovens, é sempre uma oportunidade de conhecer os modelos antigos e, para os mais velhos, lembrar muitas vezes de modelos que de alguma maneira fizeram parte de suas vidas”, enfatiza.

Parque da Cerejeira de Campos do Jordão. (Foto: Divulgação)

Evento beneficente

O evento é uma realização do Sakura Home Residencial Sênior, uma das unidades de longa permanência (ILPI) da Associação Nipo-Brasileira de Assistência Social – Enkyo. Toda renda será revertida à manutenção da instituição e no adequado tratamento dos internos. Saiba mais sobre a instituição pelo site.

LEIA TAMBÉM: MSC Cruzeiros lança programa Reserva Flexível no Brasil como parte do seu Programa de Cruzeiro Futuro

Ingressos

O valor da entrada é de R$ 30 reais (inteira) e R$ 15 (meia para jordanenses e idosos). Crianças até seis anos e idosos acima de 80 anos não pagam.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo