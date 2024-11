Gramado: Festuris reforça a resiliência do Rio Grande do Sul - (crédito: Uai Turismo)

Gramado: Festuris reforça a resiliência do Rio Grande do Sul (Marta Rossi e Eduardo Zorzanello são os organizadores de uma das mais importantes feiras de turismo da América Latina e que já está na 36ª edição (Foto: divulgação))

Gramado – RS: Nos últimos dias 8 e 9 de novembro aconteceu em Gramado, na Serra Gaúcha, a 36ª Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado que reuniu o trade do turismo de setores público e privado. A feira contou com a participação de de grandes operadores de turismo, agências de viagem, companhias aéreas, hotéis e destinos nacionais e internacionais.

Além dos estandes, a reconhecida feira de Gramado, que acontece durante o período do Natal Luz na cidade, apresentou a retomada da capital Porto Alegre, Peru Week com descontos, espaço LGBTQIA+, destinos de casamento e luxo. O evento também apresentou palestras e proporcionou encontros de negociação que lançarão as tendências do setor no próximo ano.

Mesmo com as enchentes que aconteceram no estado, a Festuris registrou crescimento de 9%, confirmado no discurso oficial dos CEOs Eduardo Zorzanello e Marta Rossi. Houve ampliação no número de marcas novas que aderiram ao Festuris para prospectar seus negócios, e de destinos internacionais que subiu de 40 no ano passado para 53 neste ano. Este cenário confirma e reforça a resiliência do estado do Rio Grande do Sul frente a tantos desafios.

“Quando nos perguntaram se a 36ª edição do Festuris iria acontecer, absolutamente seguros, respondemos que sim, porque muito mais do que esperança, nós nos sentíamos com o dever e o compromisso de ajudar o estado a recomeçar. E aqui estamos cumprindo o nosso propósito e mais, batemos a meta e crescemos, superando em 9% a edição de 2023”, disse Marta Rossi.

Eduardo e Marta também apresentaram a nova identidade visual da Festuris e o tema da 37ª edição: Reimaginando o Amanhã. Em 2025, a Festuris acontece de 6 a 9 de novembro. A identidade visual do Festuris 2025 foi criada para destacar o papel do evento como um espaço de inovação e futuro no turismo.

Quem esteve na Festuris 2024, em Gramado

Portugal: o país foi destaque no Espaço Luxury da Festuris, representando quatro regiões exclusivas — Porto e Norte, Centro de Portugal, Alentejo e Madeira, destacando a diversidade e riqueza das experiências turísticas que Portugal tem a oferecer. Além das regiões, diversas empresas do setor de turismo de Portugal estiveram presentes, oferecendo informações sobre pacotes turísticos, atrações e a cultura rica que torna o país um destino tão atrativo para os viajantes. A interação entre profissionais do turismo e visitantes criaram novas oportunidades de negócios e fortalecer laços entre Brasil e Portugal.

Mini mundo: o primeiro parque temático de Gramado apresentou ao trade turístico as novidades do parque, que completou 40 anos em 2023. Recentemente, o atrativo

revitalizou o seu tradicional castelo de entrada e apresentou um novo complexo com

réplicas de três prédios históricos do Rio de Janeiro (a Câmara Municipal, também

conhecida como Palácio Pedro Ernesto, a Biblioteca Nacional e o Theatro Municipal).

Outras novidades e lançamentos estão sendo preparados para 2025, sempre com o

propósito de construir memórias inesquecíveis nos corações dos visitantes.

Denilson – o pentacampeão mundial de futebol: no palco de conteúdo Meeting Festuris o craque conversou com Eduardo Zorzanello e falou destacadamente da família, de valores morais, reinvenção e gratidão. “Não importa o que a gente faz, temos que fazer sempre o melhor. Alguém sempre está vendo, eu fui parar na seleção assim. Quem trabalha com turismo, trabalha diariamente com o sonho das pessoas. Um pequeno detalhe pode destruir o sonho de uma família que trabalhou o ano inteiro para fazer uma viagem no Natal. E quando a gente fala em entregar o melhor, são muitos os detalhes que precisam ser levados em conta”, disse.

Minas Gerais: programação diversa voltada para a gastronomia marcou a participação do estado na feira. Uma das principais atrações foi a apresentação da icônica Vesperata de Diamantina, que é reconhecida como patrimônio cultural do estado. Além da música, o estande ofereceu uma programação completa de experiências gastronômicas, incluindo degustações de queijos com explicações sobre o processo artesanal e as características únicas dos queijos mineiros. Na sexta-feira (8) também foi realizado o lançamento das Rotas do Queijo do Serro e da Canastra, visam potencializar e fomentar o turismo de experiência associado à produção e a valorização do produto. Aconteceu ainda Drink Show promovido pelo mixologista Leo Gomes, que traz a cachaça mineira de alambique como protagonista em coquetéis criativos e únicos.

