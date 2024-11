Jubileu católico em Roma deve receber 32 milhões de turistas (Além das celebrações religiosas, a programação do Jubileu Católico de 2025 contará com uma programação cultural variada, incluindo exposições de arte sacra e concertos sobre a história da tradição ao longo do ano. (Foto: Pexels))

Roma deve receber, aproximadamente, 32 milhões de visitantes para o Jubileu Católico de 2025, de acordo com a Ministra do Turismo da Itália, Daniela Santanchè. A abertura oficial do evento acontece no dia 24 de dezembro deste ano, e a programação se estende ao longo do próximo ano com atividades religiosas e culturais.

O Jubileu é conhecido por ser um período de graça para a Igreja Católica, no qual os cristãos podem obter a indulgência plenária, ou seja, uma remissão completa dos pecados. A tradição atravessa séculos e representa um período de reconciliação e espiritualidade, incentivando os católicos a participarem da comunhão, da confissão e de obras de misericórdia.

O ano jubilar acontece de 25 em 25 anos. Tradicionalmente, reúne fiéis de diferentes nacionalidades que viajam à Cidade Eterna para participar de cerimônias religiosas e celebrações culturais organizadas ao longo do ano.

Turismo religioso

Em declaração à imprensa, Santanchè destacou que o turismo religioso é um importante ativo não apenas para Roma, mas para todo o sistema italiano. Segundo ela, o país está bem preparado para receber o grande volume de turistas com organização e segurança, contando com a experiência da capital italiana no assunto, visto que não é o primeiro Jubileu comemorado na cidade.

Diante da alta demanda por acomodações no local durante o evento, é recomendável que os peregrinos planejem sua estadia com antecedência, definindo onde ficar hospedado em Roma e verificando a necessidade de reserva de bilhetes para as cerimônias.

Para a Santa Missa que será realizada na Praça de São Pedro, por exemplo, não serão necessários ingressos, mas é preciso se inscrever no site oficial, onde também é possível encontrar outras informações sobre o calendário do Jubileu 2025.

Programação do Jubileu Católico 2025

Com o tema “Peregrinantes in Spem” (Peregrinos da Esperança), a cerimônia de abertura será realizada no dia 24 de dezembro de 2024, às 19 horas, com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, uma das tradições mais esperadas do evento. Na semana seguinte, o Papa Francisco abrirá as Portas Santas das outras basílicas papais: São João de Latrão, Santa Maria Maggiore e San Paolo.

Uma novidade será a abertura de uma Porta Santa na penitenciária de Rebibbia, a maior prisão de Roma, em uma mensagem de inclusão e reintegração social para os detentos. A cerimônia, prevista para 26 de dezembro deste ano, simboliza um chamado à sociedade para repensar a reinserção dos presos, reforçando a importância da misericórdia e da reconciliação. A iniciativa conta, ainda, com um acordo firmado entre o Vaticano e as autoridades italianas para promover ações sociais durante o Ano Santo.

Além das celebrações religiosas, a programação do Jubileu Católico de 2025 contará com uma programação cultural variada, incluindo exposições de arte sacra e concertos sobre a história da tradição ao longo do ano.

A agenda conta, também, com eventos específicos para categorias como Forças Armadas, profissionais da saúde, artistas e adolescentes, todos convidados a participar do Ano Santo em momentos especialmente dedicados a eles.

Preparativos para o Jubileu Católico

Para receber o volume de visitantes esperado para o Jubileu de 2025, a cidade de Roma está passando por uma série de obras e investimentos. O pró-prefeito do Departamento Vaticano para a Evangelização, Dom Rino Fisichella, revela que mais de 180 obras estão sendo realizadas em toda a cidade, com previsão de entrega no início de dezembro, conforme o calendário estabelecido.

Entre as ações previstas estão o restauro de famosos pontos turísticos, como a Fontana di Trevi e a Piazza Navona, que já estão passando por reformas e medidas de controle de acesso. Outras áreas de Roma estão recebendo trabalhos de infraestrutura e restauração, com o objetivo de garantir que a cidade esteja preparada para os milhões de peregrinos e turistas.

Para evitar a superlotação na Fontana di Trevi, as autoridades consideram a cobrança de uma taxa simbólica no valor de €1 (um euro), permitindo acesso gratuito apenas aos moradores locais.

O comissário de turismo de Roma, Alessandro Onorato, explica que a implementação de um sistema de entrada controlada, a partir de horários marcados, assim como uma cota máxima de visitantes, seria uma possível solução para controlar o fluxo de turistas.

