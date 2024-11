5 opções para passar o Réveillon em Belo Horizonte (Diversas opções para ver a chegada de 2025 em Belo Horizonte (Foto: Marquinho Vinicius))

O final do ano se aproxima e com ele o grande dilema: onde passar o ano novo? Há pouco mais de um mês da grande virada, quem ainda não se decidiu já é hora de começar a planejar o que fazer na data. A capital nacional dos bares faz bonito também quando se trata de comemorar o Réveillon, com uma variedade de eventos para todos os gostos. Muita música, diversão, open bar, comida boa e até mesmo clima de praia no meio de Minas Gerais! Conheça algumas opções de eventos em Belo Horizonte para ver a chegada de 2025 em grande estilo.

4ª edição Réveillon Na Areia 360 promete clima praiano e all inclusive Premium

Réveillon na Areia 360 (Foto: Tulio Barros)

Passar o réveillon na praia, sem sair de BH, é possível? Com atendimento de Buffet, com garçons volantes e conforto? Essa é a proposta do Réveillon Na Areia 360. A festa será “com o pé na areia”, clima praiano e energia tropical. Haverá uma decoração com esse tema. Tudo para começar 2025 com o pé direito. A estrutura será aconchegante, em um formato especial na Arena BH Beach. O evento será all inclusive, com open bar Premium, que inclui gin Gordon, vodka Absolut, cerveja Heineken e Original, whisky 8 anos, Xeque Mate, energético, espumante, tequila, chá gelado, água tônica, água mineral com gás e sem gás, drinks, sucos e refrigerantes.

A parte gastronômica terá mesa de frios contemporâneos, frutas da estação, mini sanduíches, cantinho Mineiro com guloseimas da nossa terra, salgados finos, pratos quentes e café da manhã. O grande diferencial é o buffet de sushi, que vai valorizar mais ainda a entrada em 2025. O atendimento era no padrão para casamentos e formaturas com servido de garçons volante. No palco tem LucasVenturatto, com as melhores do sertanejo, o cantor Taym, com as mais tocadas do pagode e o Dj Ávila, agitando os intervalos.

Réveillon Na Areia 360 – 2025

31 de dezembro, 22h

Informações pelo Instagram @naareia360

Ingressos pelo site

Arena BH Beach – Rua Mário Coutinho 171, Estoril

Praia Buritis anuncia seu tradicional réveillon edição 2025

Réveillon Praia Buritis (Foto: Marquinho Vinicius)

Mais uma vez o Praia Buritis está preparando um réveillon super especial, uma festa incrível para receber 2025 com grande estilo. A proposta é criar um ambiente bem aconchegante, uma atmosfera cheia de energia positiva com decoração temática. Um destaque será a vista panorâmica de praticamente toda BH, que vai proporcionar aos presentes à vista da queima de fogos em vários pontos da cidade.

No palco, Felipe Hott, um dos fenômenos do carnaval de BH, além de Dadim, com aquele pagode gostoso, Lipe Colacio com seu repertório de releituras do sertanejo, e Dj Bruno Diaz tocando de tudo. O evento é totalmente all inclusive, premium com open bar e open food, mas dividido em setores, com pista, mesas para oito, seis e quatro pessoas, mesa bistrôs para três ou duas pessoas. Também haverá camarote premium, com mesas com atendimento exclusivo de garçons.

O Open Bar do Camarote inclui chope Krug Bier, Xeque Mate, Whisky 8 anos, Drinks, Vodka Kettel One e Smirnoff, Gin Nacional, Energético, Suco, Refrigerante, Água Mineral, Água com Gás e Água Tônica. O Open Food terá um momento de comida japonesa, mini hambúrgueres, pão de queijo com pernil, batata rústica, antepasto de berinjela, escondidinho de frango, uma estação chamada cantinho mineiro com diversas opções de boteco típicas de Minas Gerais, a clássica mesa de frio e de frutas e ceviche de peixe branco. Cada mesa e mesa bistrô terá direito a uma garrafa de espumante no momento da virada.

Na pista VIP, teremos chope Krug Bier, Xeque Mate, Vodka Kettel One e Smirnoff, Gin Nacional, Energético, Suco, Refrigerante, Água Mineral, Água com Gás e Água Tônica. O open food vai incluir pão de queijo com pernil, mini hambúrguer, batata rústica, antepasto de berinjela, escondidinho de frango e cantinho mineiro. No momento da virada, serão servidas taças de espumante para essa pista.

A ceia, disponível para todos os setores, terá Buffet de massas italianas com penne e farfalle ao molho pesto, branco quatro queijos, bolonhesa e a paella mineira. Também terá a mesa de café da manhã, com bolos, tortas, pães variados, café, sucos variados e frutas. O evento é 100% coberto e não será pé na areia.

Réveillon Praia Buritis 2025

Informações pelo Instagram @praiaburitis

Ingressos pelo site

Rua Moisés Kalil, 209 – Buritis

5ª edição do Réveillon Premium Mallard terá menu assinado, alta gastronomia e estação com coquetelaria clássica

Réveillon Premium Mallard (Foto: Leonardo Pedone Fotografia)

Há 16 anos no mercado, o Grupo Mallard realiza a 5ª edição do Réveillon em seu espaço Mallard Recepções, localizado na orla da lagoa da Pampulha. Reunindo a equipe do Grupo que possui dez casas, em operação e uma megaestrutura de buffet que atende até seis festas no mesmo dia, nosso “Big Team” irá te proporcionar uma experiência única se tratando de Réveillon. Com um cardápio assinado pela Chef Simone Caldas, formada em Gastronomia em Campos do Jordão e música de alta qualidade com bandas renomadas em Belo Horizonte

No palco, uma seleção de artistas vai subir ao palco: Guilherme Sena & Gustavo com o melhor do sertanejo e a Banda Velotrol com as mais tocadas do rock nacional e internacional. Pra fechar, tem Arredaê com repertório de axé. O local terá uma verdadeira boate para deixar todo mundo animado. com Dj nos intervalos. Outro diferencial é o Espaço Kids com monitores.

O Cardápio Réveillon Premium Mallard – 2025 terá o diferencial de bebidas servido à volante com atendimento de garçons, exceto drinks, com água mineral com gás e sem gás, água de coco, água tônica, energético Flying Horse, sucos, refrigerantes, chopp Krug Bier com quatro rótulos sendo: Hefe Weizen, Cristal, German Pils e Golden Ale. Terá ainda espumante brut , Vodka Smirnoff, whisky Jonnie Walker Red Label e Gin.

Um dos destaques será a estação de Coquetelaria e entre as opções clássicos como: Alexander, -Aperol Spritz, Caipis com cachaça, vodca e opções com gin. Haverá ainda Piña Colada, Caip Peruana, Moscow Mule, Sex on the Beach, Mojito e Gin com especiarias: tangerina com pimenta.

A gastronomia será apresentada três estacoes: Ilha Mineira, Ilha Salgados Finos, incluindo a Ilha Chef ao Vivo Ilha com jantar. O menu terá arroz com amêndoas laminadas e arroz branco, lagarto recheado ao molho ferrugem e Cordon Bleu ao molho velouté além de mesa de saladas. A mesa de salgados vai trazer diversas opções clássicas. No Cantinho Mineiro a seleção conta com pastel de angu, batata frita, bolinho de aipim com bacalhau, pastel de feira, torresmo, bolinho de feijão, mini kibe, pão de queijo e até moela com pão francês. Tem ainda a Mesa de tortas com Banofee, torta de nozes e chocolate belga.

5ª edição do Réveillon Premium Mallard

Informações pelo site ou através do número (31) 97206-6288

Otacílio Negrão de Lima 1200 – São Luiz

Réveillon Clube Chalezinho 2025 – Open Bar e Food Premium

Reveillon Clube Chalezinho (Foto: Johnny Duarte/BS Fotografias)

Com 22 anos de história sendo referência na noite de Belo Horizonte e em balada a nível nacional, o Clube Chalezinho traz mais uma vez o melhor réveillon da cidade. A 21ª edição da festa de ano novo mais aguardada da cidade traz o melhor em estrutura, conforto e segurança para uma entrada de ano especial e inesquecível, com comodidade e tranquilidade.

O evento é open bar e open food, ambos premium. Quem escolher viver esse momento inesquecível no Clube Chalezinho terá acesso a um cardápio especial montado exclusivamente para a ocasião com variedade de sabores. Além da excelente localização, que faz toda a diferença em datas festivas como a virada de ano, a casa oferece uma estrutura completa, banheiros equipados, diferentes espaços para curtir com tranquilidade e claro, um atendimento único, reconhecido em toda a cidade.

O evento começa às 20h do dia 31 de dezembro e você pode garantir o seu ingresso na plataforma Sympla. No palco, Felipe Hott, Castelli & Thiago e DJs.

Réveillon Clube Chalezinho 2025 – Open Bar e Food Premium

Informações pelo Instagram @_clubechalezinho

Ingressos pelo site

Avenida Mario Werneck, 530 – Buritis

Réveillon Pampulha terá vista privilegiada da lagoa e ilha de comida japonesa

Réveillon Pampulha (Foto: Leonardo Pedone)

A região da Pampulha é uma das mais tradicionais do Réveillon na capital mineira. E o Réveillon Pampulha está preparando uma programação bem especial para receber 2025. Um dos destaques é a vista panorâmica privilegiada da região da lagoa. O vento está investindo em uma programação musical diferenciada e selecionada. No palco, a Banda do Marcão, que toca Brasilidades, Axé e Funk, promete agitar o público. Outro grande sucesso da capital mineira, que também vai apresentar seu show nessa festa, será o Grupo Marra Pura, com o melhor do samba e do pagode. Ronanzera fecha a grade de musical, com clássicos do sertanejo, Modão e A Rocha.

Também haverá uma grande variedade de comidas e bebidas inclusas no sistema Open Food e Open Bar. Uma seleção premium foi feita para que 2025 seja recebido com glamour e muita sofisticação. Entre as bebidas disponíveis estão espumantes, vinho, vodka Absolut, gin Beefeater, gin nacional, whisky Jonnie Walker Red Label, chope Krug, energéticos, água, refrigerantes e suco.

O open food também impressiona pela qualidade com uma Ilha Japonesa: Sushi de Salmão, Sushi Skin Higawari, Skin Maki com Tartar de Atum, Uramaki, Califórnia Gunkan Tropical, Futomaki, Filadélfia, Maki Picante, Shake Maki, Maki de Camarão. Tem ainda o Cantinho mineiro com pastel de angu com geleia de pimenta, batata frita, bolinho de aipim com bacalhau, pastel de feira, linguiça calabresa, torresmo, bolinho de feijão, mini kibe, pão de queijo, moela com pão francês.

Não poderia faltar o Buffet de salgados que vai oferecer coxinha, fofinho de carne seca e de quatro queijos, bombom de milho, bengre de alho poro, bolinho de bacalhau, rolinho de lombo, piorra italiana. O ponto alto da noite será o Chef ao vivo que vai preparar massas na hora. O Farfalle Penne poderá ser servido com molho sugo, fonduta de queijo. E ainda haverá de guarnição: milho verde, palmito, ervilha, frango desfiado, bacon, tomate seco e tomate cereja, mussarela, alho poró frito ou refogado e peito de peru em cubos.

A casa ainda vai ter espaço kids com monitores o tempo todo tudo do bom e do melhor bem animado. Haverá área de mesas e o evento contará com Puffs, bancos e poltronas espalhados no evento e na pista, para ponto de descanso e apoio.

Réveillon Pampulha

31 de dezembro de 2024, 21h

Informações pelo Instagram @reveillonpampulhabh

Ingressos pelo site

Avenida Portugal, 4020 Itapoã Belo Horizonte

