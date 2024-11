Qatar Airways Holidays lança pacotes para a Copa FIFA Intercontinental Catar 2024™ (A Qatar Airways é parceira global e companhia aérea oficial da Copa FIFA Intercontinental (Foto: Divulgação Qatar Airways))

O futebol deve tomar conta de Doha, no Catar, mais uma vez com a Copa Intercontinental da FIFA Catar 2024™ em dezembro. Como companhia aérea oficial parceira da FIFA, a Qatar Airways oferecerá aos fãs de futebol pacotes de viagens exclusivos com a Qatar Airways Holidays, reunindo futebol e férias.

As três partidas finais do torneio, incluindo o Derby das Américas da FIFA entre Pachuca-MEX e o vencedor da final do confronto entre Atlético Mineiro e Botafogo, a Copa Challenger da FIFA e a final da Copa Intercontinental da FIFA Catar 2024™, onde o Real Madrid enfrentará o vencedor do qualificatório, serão realizadas entre 11 e 18 de dezembro de 2024, em dois dos estádios mais icônicos da Copa do Mundo do Catar em 2022: Estádio 974 e Estádio Lusail.

Torcedores do mundo todo poderão reservar pacotes de viagem para o evento esportivo, incluindo voo, hotel e ingresso para o jogo, através do site. Os pacotes incluem:

Voos ida e volta com a Qatar Airways

Estadia em hotel, com opções que variam entre hotéis luxuosos aos mais acessíveis

Ingressos para as partidas (Categoria 1 ou Categoria 2)

A oportunidade de acumular Avios e Qpoints nos voos, bem como no valor total do pacote

A opção de resgatar pacotes usando dinheiro + Avios para economizar ainda mais

O vice-presidente sênior da Qatar Airways Holidays & Discover Qatar, Steven Reynolds, disse: “Estamos entusiasmados em receber os torcedores em Doha mais uma vez para experimentar o futebol de classe mundial e explorar a cultura vibrante do Catar. Este torneio respeitado reúne os melhores times da América do Sul, Europa e outros lugares, oferecendo aos torcedores uma oportunidade inesquecível de testemunhar o futebol de elite em dois magníficos estádios.”

A competição terá início no dia 11 de dezembro, com o vencedor do confronto entre Botafogo ou Atlético Mineiro enfrentando o Pachuca, do México, no Estádio 974 no Derby das Américas da FIFA. O vencedor desta partida avançará para a FIFA Challenger Cup, no dia 14 de dezembro, onde enfrentará o Al Ahly FC, do Egito, no mesmo local.

Já a final será disputada no Estádio Lusail, no dia 18 de dezembro, com o vencedor da FIFA Challenger Cup para enfrentar o Real Madrid, atual campeão da UEFA Champions League.

Além do torneio, o Catar oferece uma riqueza de experiências para fãs de esportes e viajantes – desde explorar a vibrante capital, Doha, até desfrutar de luxuosas opções de compras, restaurantes e entretenimento. Com uma herança cultural moderna, o país é o destino perfeito para combinar a paixão pelo esporte com o conforto e o luxo das viagens. Os viajantes podem reservar hotéis, passeios, ingressos para eventos e muito mais através do site.

A companhia aérea nacional do Estado do Catar é parceira oficial da FIFA, AFC, UEFA, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, The Royal Challengers Bangalore (RCB), CONCACAF, Fórmula 1®, MotoGP, IRONMAN Triathlon Series, United Rugby Championship (URC) e European Professional Club Rugby (EPCR), French Rugby Team – Section Paloise, The British and Irish Lions Tour of Australia 2025, The Brooklyn Nets NBA Team e várias outras disciplinas, incluindo futebol australiano, hipismo, kitesurf, automobilismo, padel, squash e tênis.

