El Calafate registra a maior nevasca dos últimos 25 anos (Glaciar Perito Moreno (Foto: Divulgação Brasileiros Em Ushuaia))

A cidade de El Calafate, famosa por suas belezas naturais e porta de entrada para o Parque Nacional Los Glaciares, recebeu uma intensa nevasca nesta última temporada de inverno, que se destacou como a maior registrada nos últimos 25 anos. Neste período, a cidade recebeu entre 10 e 15 mil visitantes, um aumento de cerca de 60% em relação aos anos anteriores. As temperaturas chegaram a -3º C, com acumulação de neve variando de 50 a 70 centímetros.

Com a intensidade de neve, El Calafate se transforma em um verdadeiro cartão-postal, atraindo ainda mais turistas em busca de paisagens deslumbrantes. As ruas cobertas por uma camada branca, junto às montanhas circundantes, criaram cenários inesquecíveis. Além das vistas encantadoras, a cidade oferece uma estrutura completa com diversas atividades ao ar livre, como caminhadas na neve e passeios pelos impressionantes glaciares, que são enormes massas de gelo formadas pelo acúmulo de neve ao longo do tempo, que se compactam e se transformam em gelo.

“Temos mais de 10 anos de experiência no destino e nunca vimos El Calafate tão coberta por neve. Para quem aprecia este cenário e veio à Patagônia para aproveitar os passeios e paisagens, essa nevasca é uma sorte. É um marco histórico”, contou Mario Barros, fundador da maior agência de turismo para brasileiros fora do país, a Brasileiros em Ushuaia/El Calafate.

“A cidade é conhecida por suas belezas e glaciares, e acredito que, em alguns anos, El Calafate vai se tornar um dos principais destinos para os amantes da neve”, completou Barros.

Um dos passeios mais recomendados no destino é o Glaciar Perito Moreno, uma das paisagens mais bonitas da Patagônia Argentina, que pode ser apreciada durante o ano todo. Nele, é possível encontrar uma impressionante massa de gelo que fica localizada no Parque Nacional Los Glaciares, considerado também um dos maiores e mais famosos do mundo. Além disso, as passarelas do Glaciar Perito Moreno possuem uma série de plataformas de madeira projetadas para oferecer aos visitantes uma vista panorâmica do cenário. O design das passarelas minimiza o impacto ambiental e possibilita uma experiência mais segura e confortável para os turistas.

Além do glaciar, o destino também oferece diversas atividades com neve, como a experiência na neve com almoço e cordeiro patagônico + cavalgada . Ela oferece uma experiência única na neve na Estância Tierras Patagónicas, combinando caminhadas com raquetes, esquibunda, passeios de quadriciclo e cavalgada, além de um delicioso almoço com pratos típicos da região. Outro passeio que pode tornar a experiência ainda mais completa, com saída de El Calafate, inclui o mirante dos condores e a Cascata Chorrillo del Salto, em El Chaltén, com opções de bate e volta.

“El Calafate é um destino que merece ser descoberto pelos brasileiros, pois há muitos passeios, paisagens e atividades para explorar em qualquer época do ano”, destacou Barros.

