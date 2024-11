Embratur mostra a força do afroturismo no Black Travel Summit, nos Estados Unidos - (crédito: Uai Turismo)

A Embratur participa, desta quinta-feira (21) até o próximo domingo (24), do Black Travel Summit, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Para o evento, a Agência vai levar a cerca de 750 participantes de diversas partes do mundo a importância e atuação da Agência no segmento do afroturismo.

A coordenadora de Diversidade, Afroturismo e Povos Indígenas da Embratur, Tania Neres, estará no painel “Experiências de Afroturismo na América Latina”, ao lado de representantes da Argentina e da Colômbia, além de membros do Banco CAF, nesta quinta.

Para Tania, o evento representa uma forma de reconexão dos turistas estrangeiros com o Brasil, por meio de sua história, e irá ajudar a aumentar a visibilidade do país como um destino de turismo afro. “A convite do Banco CAF, grande parceiro da Embratur e do afroturismo, estamos nesse evento que promete ser um mergulho profundo em informações essenciais para o desenvolvimento do afroturismo de forma global”, antecipou a coordenadora, que irá mostrar como o afroturismo tem ganhado cada vez mais apoio, visibilidade e força no Brasil.

“Quando falamos que o afroturismo nos reconecta à nossa herança africana, estar, durante esses dias, em um ambiente afrocentrado, voltado para negócios e turismo, representa uma oportunidade única de avanço. É o momento ideal para entender o que o viajante negro busca ao escolher um destino e como o Brasil pode se posicionar como essa escolha. Quanto mais conseguirmos conectar esses viajantes ao Brasil, mais cresceremos em número de visitantes. E, automaticamente, conseguimos impactar positivamente a população negra, que possui todos os recursos necessários para receber esses turistas de maneira acolhedora e autêntica”, reforçou Tania Neres.

A Embratur tem investido no afroturismo como um dos carros-chefes da atual gestão, iniciada em 2023. Diversas ações, como ativações em feiras internacionais, press trips e famtours por destinos onde a herança africana é protagonista, e apoio a empresas e projetos afrocentrados, têm ajudado a impulsionar o segmento no Brasil.

Black Travel Summit

O Black Travel Summit é organizado pela Black Travel Alliance, uma associação que reúne grupo de criadores de conteúdo de viagens negros do mundo inteiro e que tem como pilares os conceitos de ‘Aliança, Amplificação e Responsabilidade’.

O evento também é uma oportunidade de debate do crescimento do afroturismo dentro da indústria global de viagens. Além disso, o Black Travel Summit proporciona discussões importantes sobre inclusão e diversidade no turismo, com foco em mercados emergentes que valorizam a cultura afro e seu impacto na indústria de viagens.

